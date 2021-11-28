Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что Британии важно, чтобы Киев стал энергонезависимым, в особенности от поставок российского газа. Об этом дипломат заявила в интервью каналу «Украина 24», опубликованном 27 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Для того, чтобы украинская сторона перестала быть зависима от российского газа, по мнению британского посла, западные страны должны инвестировать в зеленую энергетику.

«Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями», — сказала она.

Заявление Мелинды Симмонс обсудили на странице украинского журналиста Дмитрия Васильца в социальной сети Facebook. Заявление британского дипломата спровоцировало критику в ее адрес.

«Посол Британии призвала украинцев отказаться от российского газа. Призываю посла Британии несколько дней прожить без отопления, уверен, дурь из головы сразу испарится», — написал украинский журналист Дмитрий Василец.

Gov.uk Мелинда Симмонс

«Очень хочется пожить без послов Британии, Америки и Ко!!!» — отреагировала Лариса Д.

«Хозяева Украины! Им виднее!» — пишет Valentyna R.

«Не надо нам глупых советов давать. Мы сами знаем, что и как делать. Как говорится, «не суйтесь со своим свиным рылом к нам в калашный ряд», — добавила Лариса Б.

«Так и пусть отключат посольство от отопления», — призвала Юлия Х.

«Либо это профнепригодность, — Украина может получать весьма незначительные объемы не российского газа, — либо это чистой воды Поп Гапон (Поп Гапон — символ предательства доверившихся ему людей, подлец и провокатор — О. П.) в юбке», — добавил Александр Т.

«Здравые мысли озвучивает, нельзя с «агрессором» торговать», — отметил Александр Ч.

«Конечно, правильные! Зачем это отопление? Ведь можно газ в Венгрии покупать, в разы дороже, а лучше в Австралии», — иронизирует Дмитрий Василец, отвечая Александру Ч.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Я вспомнил, как эта самая посол в июне в интервью ВВС News Украина рассказала, как пару раз в метро и магазине ее украинцы назвали «идиоткой», потому что она не могла понять, что они ей пытались объяснить… Жители Киева ведь видели, с кем имеют дело…» — написал Тарас Т.

«Согревайте себя собственным дыханием, украинцы! Этим вы не только утрете нос «агрессивному агрессору», но и поможете нашей планете стать более чистой, а заодно быстрее освободите свою территорию для новых, более достойных жителей. В частности, для нагло-саксов. Правда, Мелиндочка?» — с сарказмом прокомментировала заявление британского посла на своем телеграм-канале украинский юрист Татьяна Монтян.

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