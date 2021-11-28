Украина стала одной из стран мира с самыми высокими темпами сокращения населения. Об этом говорится в аналитической справке ООН «Демографические процессы», опубликованной на сайте организации. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Украины сократится до 35 млн человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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Прогноз экспертов ООН обсудили на странице интернет-журнала «Новое Издание» в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале Klymenko Time и YouTube-канале «ТСН» («Телевизионной службы новостей»). Многие сочли прогнозы ООН «оптимистичными», усомнившись в том, что сейчас численность населения Украины «дотягивает» до 35 млн.

«А кто знает, сколько именно сейчас населения? Может уже 30 млн?» — задалась вопросом Татьяна.

«Геноцид, он такой», — отреагировал Андрей.

«Как будто сейчас больше 35», — усомнился Валерий.

«Так и сейчас уже около 30», — добавил Yegor.

«Это не печальная реальность, а скорее, логичная закономерность», — отметил egoriann.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

«К какому 2050? Оно уже 35», — отметил FED.

«Сейчас уже 35 нет. К 2050 году 5 останется», — пошел еще дальше в своих предположениях Алексей.

«А в ООН оптимисты…» — с сарказмом добавил R Ro.

«А доживёт ли Украина до 2050 года? Вопрос», — задумалась Елена.

«Скоро будет как в Прибалтике…» — написал «Домовой».

»35 миллионов к 2050-му? В жизни не поверю! Это что должно произойти, чтобы остановить текущие темпы падения???» — не понимает Дмитрий.

«Конечно: война, ковид и внутренняя ненависть ко всем…» — пояснила Ирина К.

«А вы в курсе, что уже 20 лет не делают перепись? Откуда они знают, сколько нас вообще? Думаю, что уже сейчас нас не более 30 млн и продолжает падать… Тут ничего странного нету… Страна-безнадёга, а когда выбрали это зелёное чучело, то ускорение пошло со скоростью света», — отреагировал Eugeny M.

«Вычисляли ж как-то по потреблению хлеба, и получалось не больше 25 млн», — отметила Лариса А.

«Это если считать с теми, кто на кладбище?» — поинтересовался Игорь Ж.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Хотели сказать — увеличится до 35? Сейчас, если 30 насобирать, это будет очень хорошо», — добавил Олександр С.

«Было 49 млн при нормальной жизни. После майдана минус Крым, минус Донбасс, бешеная смертность, коронавирус, статистикой которого пугают каждый день, минус куча народу уехало на ПМЖ от таких покращень («улучшений» — М. Р.). Да нас сейчас 26−28 млн осталось», — считает XANDER.

«Оп-па… Теперь идёт подготовка к принятию снижения населения в Украине. Машина пропаганды работает…» — написал один из комментирующих.

«Это не прогнозы, а планы. Уважаемые СМИ, называйте вещи своими именами!» — отреагировала Viktoriya.

«А перепись населения Украины слабо провести???» — поинтересовался «Роджер Бриг».