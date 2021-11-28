Украинский журналист Юрий Бутусов заявил о том, что произвел выстрел из гаубицы по территориям республик Донбасса. Соответствующую запись он опубликовал 27 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня, в День памяти жертв «голодомора», должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе — но исключительно к гибели «российских оккупантов», «террористов» и «убийц украинского народа…» — написал Бутусов, опубликовав также видеозапись момента выстрела, произведенного им из гаубицы.

Сообщение Бутусова обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый». Многие критически оценили действия украинского журналиста.

Mykola Swarnyk Юрий Бутусов

«Какое отношение Донбасса к «голодомору»?..» — не понимает Julia T.

«Что за страна? Не плачьте потом. Наплодили идиотов. На вас даже нападать не надо. Изнутри гниёте», — добавила Галина.

«А если в ответ, то классическое: «А нас за что?» — написал Владимир Я.

«Очень скоро все эти м*ази будут скулить, что их заставляли, что они не знали, что это была постановка и т.п. и т.д. Или по привычке их идейных предков свалят в Канаду и Америку…» — написал Dmitriy.

«Просто нет слов!!! В каком свинарнике… я живу!» — не выдержала Zalina.

«А это можно использовать как заявление о преступлении?» — поинтересовался Yuriy.

«Хочет спровоцировать другую сторону. А сам свалит в Штаты», — добавил Yuriy M.

«После этого украинцы «с неподконтрольных территорий» побегут в очередь, чтобы получить гражданство РФ», — отреагировала tatyana z.

«То есть он приехал отомстить украинцам, стреляя по украинцам, за то что был когда-то, по его мнению, «голодомор» украинцев…» — задумался Silver.

«Когда начнут «успокаивать», а, видимо, это неизбежно, так как просто язык разума не действует, то под «каток» попадут обычные призывники ВСУ. Их утилизируют первыми. А эта м*азь будет вопить на эфирах, поднимая боевой дух украинского народа. И никто не вспомнит, что он творил. Вот сейчас, с этим видео, к офису вашего Наполеона недоделанного (Зеленского — М. Р.), должны идти матери солдат и спросить: «Мы начинаем войну? Ты отдаешь отчет о последствиях?» — написал Aleksei R.

«Даже если предположить, что залп холостой, то это всё равно конченое государство!!!» — добавил «Ю».

Mil.gov.ua Гаубица Д-30 ВСУ

»Вот же конченая м*азь… Не понимает, что не вечно Украина будет прислуживать нынешним хозяевам», — отреагировал Андрей.

«Тварь трусливая! Только так они и могут! А приди Россия по-настоящему, подошвы лизать будут», — добавил Дмитрий А.

«А за нынешний голодомор он правительству отомстить не хочет?..» — не понимает Дмитрий К.

«Причем Донбасс к «голодомору» 30-х годов? Мстить он приехал, мститель *еров. А чтобы почтить память жертв «голодомора», пошёл бы раздал хлеб пенсионерам, которые по мусоркам лазят, а не стрелять приехал…» — не выдержала Оксана.

«Слава Богу, что у этой «страны» ядерного оружия нет! Единственное, за что Кравчуку можно сказать спасибо!» — подытожил Павел.

Подчеркнем, позже Юрий Бутусов дополнил свой пост в социальной сети Facebook, спровоцировавший бурное обсуждение и критику журналиста. «Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве…» — написал он.

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