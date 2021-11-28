



Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил для участия в заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Украину и Грузию. Оно состоится в Риге 30 ноября и 1 декабря нынешнего года. Это так называемый формат «30+2». В Киеве и в Тбилиси расценили это приглашение как «очень хороший знак», свидетельствующий о том, что две страны «становятся более активными участниками международной политики, участвующими в обсуждении и решении ключевых вопросов в преддверии Мадридского саммита НАТО в 2022 году». Что же это за вопросы? По словам Столтенберга, речь идет о росте военных возможностей Китая, отношения с которым войдут в новую стратегическую концепцию НАТО, которая должна быть утверждена на саммите альянса в 2022 году в Мадриде, ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, а также безопасности в регионе Черного моря в контексте «концентрации российских сил» у границы с Украиной. Помимо этого, на заседании Североатлантического совета в Риге, как дают понять в Киеве и в Тбилиси, продолжится обсуждение «практических шагов для приближения членства обеих стран в НАТО».

Nato.int Йенс Столтенберг

Последнее политики Украины и Грузии считают для себя наиболее актуальным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране 1 декабря государственного переворота с участием России и с подключением украинского олигарха Рината Ахметова. Как ни относиться к такого рода заявлениям Киева, очевидно, что он все более погружается в пучину внутриполитической дестабилизации. Но контуры украинской интриги более или менее очевидны. Что же касается Грузии, то там остро отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, сделанное во время встречи в Сочи с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном о том, что «мы вместе находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи». Там это оценили как «навязчивое желание Москвы собрать бывшие советские республики, во всяком случае некоторые из них, в некоторое подобие СССР». По словам грузинского эксперта Центра Рондели Зураба Батиашвили, «в этом новом союзе или объединении обязательно должны быть две страны — Украина, без которой невозможно существование новой империи, и самая важная на Кавказе страна — Грузия, которая, к сожалению, погружена в свои внутренние дела и практически не вмешивается и даже не смотрит за тем, что происходит снаружи».

Kremlin.ru Заявления по итогам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении

Батиашвили и его единомышленников стало беспокоить укрепление позиций России в Закавказье после второй карабахской войны, когда Азербайджан и Армения оказываются «завязанными» вместе на общих геополитических проектах с участием России. По их мнению, Грузия оказывается в регионе в «геополитическом одиночестве» и в стране рано или поздно, так или иначе станут укрепляться силы с пророссийской ориентацией. В чем конкретно это проявляется? В рамках нынешнего грузино-российского неформального диалога Зураба Абашидзе с Григорием Карасином с участием представителей внешнеполитических и транспортных ведомств двух стран было заявлено, что прошедшие в Грузии выборы в органы местного самоуправления «будут способствовать нормализации внутриполитической ситуации в стране, прекращению антироссийских проявлений и созданию условий для возобновления процесса нормализации росийско-грузинских отношений». В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «не исключает возможность проведения официальных переговоров между Грузией и Россией», однако подчеркнул, что такая встреча «должна быть хорошо подготовлена». Более того, в Грузии появилась партия, призывающая дружить с Россией. Команда грузинской медиаплатформы Alt-info объявила о создании собственной партии под названием «Консервативное движение». В Тбилиси состоялся первый учредительный съезд новой политической силы.

ԶԻՆՈՒԺ MEDIA Вторая Карабахская война

Наконец, в Тбилиси хорошо понимают, что предусмотренная азербайджано-армянскими переговорами разблокировка коммуникационных коридоров в регионе без участия Грузии и в ее обход лишает грузин последних козырей. Грузия перестанет быть транзитным маршрутом и потеряет дивиденды, которые она, кстати, могла бы иметь при ином раскладе. В такой ситуации одна мотивация дополняет другую, в том числе и в сфере действий по нормализации отношений с Россией без оглядки на Запад и НАТО и реакцию внутренних политических оппонентов. Тем более что с юга начинает подпирать и тюркский интеграционный геополитический проект. Анкара в игре с Тбилиси желает держать в своих руках козырные карты и не позволять Вашингтону разыгрывать грузинскую партию исключительно в своих интересах. То есть Грузию могут просто разорвать на части, поскольку у нее сужается горизонт видения происходящих в регионе геополитических процессов. Попытки как-то повлиять на ее «непримиримую» позицию в отношении Москвы предпринимали даже ведущие страны НАТО, давая понять, что Грузия не станет членом альянса.

Теперь такие же сигналы грузинам посылает и Анкара, предлагая принять участие в платформе «3+3» по созданию системы региональной безопасности. Но пока официальный Тбилиси, как и Киев, продолжает звонить во все натовские колокола. А кто их услышит?