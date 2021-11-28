Информация о том, что управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Курской области выдало торговым сетям «Пятёрочка» (входит в X5 Group) и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 27 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги. 1918

"Правильно, а то вообще оборзели. В стране минималка 12 тысяч рублей, а у них цены как за границей. Садисты недобитые. Свой же народ и гнобят. Лишь бы жировать за границей», — возмущается Дмитрий О.

Многие пользователи оказались крайне удивлены тому, что лишь управление ФАС по Курской области заинтересовалось необоснованно завышенными ценами в продуктовых магазинах региона. Где во всей этой ситуации активность ведомства в других частях России — остаётся загадкой, пишут граждане.

A. Savin Магазин «Пятёрочка»

«Только лишь в нескольких районах Курской области? А по всей России разве нет завышения цен? В каждом городе цены как росли, так и растут. Торговые сети ничего не боятся. Эти магазины поднимают цены, когда сами того пожелают. Если бы нам зарплаты и пенсии поднимали, то мы бы не заметили, а так необоснованный рост очевиден», — считает Игорь Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что ФАС провалила свою работу в тот момент, когда допустила, чтобы продуктовый рынок был сплошь представлен парой крупнейших торговых сетей, а мелкие предприниматели были ликвидированы.

«Попросить снизить цены? Это не работает! Надо, чтобы конкуренция была по каждому продукту, и чтобы были точки продаж доступные, по типу рынков всевозможных на каждом углу. Тогда и мелкие предприниматели смогут реализовать свою немногочисленную продукцию. А так им практически невозможно попасть в сеть! Это главная причина роста цен!» — уверен Иван Е.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Магазин «Магнит»

Часть людей считает, что вместо просьб ФАС следовало бы сразу перейти к решительным мерам, чтобы другим в будущем было неповадно необоснованно завышать цены на продукты.

«А чего эти магазины просить? Накинули штраф от оборота и персональные штрафы руководителям магазинов. Делов-то. Если бы службы работали как надо, а не делали вид, что следят за ситуацией, то, быть может, и не было бы никаких завышений цен», — предполагает Сергей Я.

Ряд пользователей указывает на то, что есть ещё и другие торговые сети, которые также повышают цены на товары, не рассказывая никому, почему это происходит.

«Взялись за самые бюджетные варианты магазинов и ещё их просят снизить цены. Лучше бы обратили своё внимание на то, что творится в других сетях. Там цены ничуть не менее неадекватные», — указывает Яна С.

Fas.gov.ru ФАС России

Отдельные комментаторы отмечают, что ФАС как ведомство не справляется со своими обязанностями, что и вылилось в неконтролируемый рост цен на продукты в российских магазинах.

«Да по всей стране эти торгаши, что хотят, то и творят. Где эта ФАС? Народ скоро до нитки обдерут, а эти просьбы в магазины направляют. Позорище!» — пишет Андрей М.

Напомним, 26 ноября пресс-служба управления ФАС по Курской области выдала торговым сетям «Пятёрочка» (входит в X5 Group) и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе.