Информация о том, что в Госдуму РФ внесли предложение увеличить сумму налогового вычета на миллион рублей при покупке жилья за каждого ребёнка, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 27 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира Ипотека

"Может, хватит уже этих льгот?! Может, пора подумать о повышении реальных доходов граждан?! Хватит налоги занятого населения спускать в трубу! Почему кто-то, кто не претендует на эти льготы, обязан за счет своих налогов от доходов кого-то содержать? В основном причём тунеядцев, которым рождение ребёнка приравнивается как доходное дело!» — отмечает Andrei M.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные послабления для граждан с детьми словно капля в море, ведь граждане могли бы обойтись без каких-либо льгот, будь у них достойная заработная плата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за жильё

«Минимальный оклад труда поднимите в пять раз, и льготы никому не будут нужны! У всех будет хватать зарплаты на то, чтобы жить достойную жизнь и растить детей», — предлагает Виктор П.

Некоторые комментаторы отмечают, что для семей с детьми более важным фактором стало бы то, что их ребёнок не требовал бы дополнительного финансового содержания при посещении учебных заведений.

«Вы бы лучше вернули бесплатные аспекты для тех, кто растит детей: садики, обеды в школах, проезд в общественном транспорте, школьные принадлежности, учебники — вместо всяких пособий. Больше пользы было бы, а деньги эти в любом случае проедятся», — считает Лилия В.

Часть людей считает, что давая поблажки лишь для части граждан, государство создаёт прецеденты для разделения общества.

«Надо поднимать общий уровень жизни в стране, а не кидать подачки отдельным категориям граждан, разделяя этим самым общество», — поделилась своим мнением Любовь Е.

Ряд пользователей указывает на то, что если государство действительно хочет повышения рождаемости в стране, то подобными льготами дело ограничиваться не должно.

«Это всего лишь предложение. Лучше бы предложили выдавать бесплатные квартиры с большим количеством комнат семьям при рождении детей! Родили одного — однушка, родили двоих — однушка отходит государству, переселяйтесь в двушку! И так по нарастающей! При этом полная отмена всех налогов для тех, у кого дети до 18 лет и, что важно, повышающий коэффициент зарплаты», — пишет Димка Н.

eluela31 Семья

Нашлись и те, кто убеждены, что подобные предложения зачастую так и остаются на бумаге, не воплощая в жизнь народные чаяния.

«В России хотят и пенсии повысить, и льготы хотят увеличить, и повысить минимальную зарплату хотят. Очень сильно. Но никак ничего не делают. Только до громких заголовков дело доходит, а в реальности один шиш с маслом для народа», — написал Олег С.

Напомним, 26 ноября RT опубликовало материал со ссылкой на письмо депутата от ЛДПР Ивана Сухарева, согласно которому в Госдуме РФ предложили увеличить сумму налогового вычета на миллион рублей при покупке жилья за каждого ребёнка. Отметим, что на данный момент имущественный вычет не должен превышать двух миллионов рублей, и семья может вернуть с указанной суммы 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ.