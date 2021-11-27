Если Российская Федерация «вторгнется» на Украину, то эта военная операция будет «молниеносной». Об этом 26 ноября в эфире телеканала «Наш» заявил украинский аналитик Валентин Землянский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Элементарное сравнение численности вооруженных сил Украины и Российской Федерации и вооружения, которое имеется, очень четко даст ответ, чем закончится это вооруженное противостояние… Я думаю, что тактика ведения боевых действий в современных условиях это не тактика ведения боевых действий во Второй мировой войне… Всё будет вестись гораздо более современными, более точечными средствами… Если действительно будет вторжение со стороны Российской Федерации, восьми часов не будет. Это будет молниеносная операция…» — сказал он.

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Напомним, ранее первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко заявил, что если Россия нападет на Украину, Верховная рада соберется за несколько часов. В отношении тех депутатов, которые работают в своих округах, Корниенко добавил, что им, чтобы добраться до Верховной рады, понадобится меньше восьми часов.

Заявление Валентина Землянского обсудили в YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что на Украину нападать не нужно, украинские власти сами «неплохо» справляются. Другие добавили, что нападение России нужно заслужить, так как это будет спасением для Украины. Были и те, кто отметил, что на Украину достаточно не поставлять ГСМ, газ, электроэнергию и так далее, мол, сами потом придут сдаваться.

«Ребята, как вы не поймёте — ни один российский солдат не войдёт на территорию Украины. Просто превентивно по всем военным частям запустят «Калибры», и останется просто ополченцам спокойно дойти до Киева. А уж поверьте, половина военных частей как минимум присоединится к ополченцам! Не добробаты, а именно простые военные!» — написал VladimirU.

Mil.ru Российские солдаты

«Вторжение России надо ещё заслужить», — отреагировал Володимир Тишайший.

«Зачем России куда-то вторгаться? По-моему, офис Зеленского и так неплохо справляется», — добавил Иван Ч.

«Вентили прикрутить, ГСМ прекратить продавать, электроэнергию не подавать и т. д. Сами придете сдаваться. А вы про какую-то войну», — пишет Евгения В.

«Так 8 лет с кем Украина воюет, если только сейчас ждут нападения?!» — недоумевает хеппи хе.

«Ребята, сами крутитесь теперь», — призвал Валерий Ш.

«Украина должна перестать существовать в своих сегодняшних границах и разделиться на несколько территорий исторических. И тогда настанет мир, а пока это фиктивное образование будет существовать, ничего путного с него не будет», — считает aware.

«Украинские эксперты очень любят фантазировать, что будет, если Путин нападёт. А вот что будет, если не нападёт — не любят. Потому, что в этом случае нужно будет объяснить гражданам, почему в стране такой беспросветный п*****, нищета и деградация. И что виноваты в этом только они сами и больше никто», — добавил Станислав Н.

Rosguard.gov.ru Российский спецназ

«Мечты, мечты. Как только ни выворачиваются, чтоб Россия напала…» — написал Филин.

«Вторжение России — это спасение для вас. Так что пока не заслужили. Жрите себя, как пауки в банке», — написал Владимир Н.

«Да что к вам вторгаться? Итак люди за Россию», — отреагировала Алиса Л.

«Как все «мечтают» захватить Украину… А потом кормить, строить, отогревать этих голодранцев», — иронизирует Dimario N.

«Где сейчас семьи тех, кто орёт: Россия нападёт? Раз их не вывозят, значит, сами не верят в своё враньё», — подытожил Андрей Б.