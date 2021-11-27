В Воронеже развернулся новый скандал вокруг магазина разливного пива — представители магазина одной из сетей разместили рекламную вывеску на фасаде здания прямо над памятной табличкой, посвящённой известному советскому военачальнику адмиралу Серафиму Чурсину в здании на улице, названной в память о герое.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Память

«Адмирал Серафим Евгеньевич Чурсин — видный советский военачальник второй половины ХХ века, активный участник Великой Отечественной войны на Черном море в должности командира бригады подводных лодок. Вот так чтут память героев представители этого бренда…» — написал пользователь в паблике « Мой и твой Воронеж » во «ВКонтакте» 27 ноября.

Чуть позже на ситуацию отреагировали в мэрии.

«Информационная табличка в честь адмирала привязана к улице, названной в его память. Она располагается на нежилом здании, фактически это небольшой торговый центр, частный объект. То, что табличка не связана с местом проживания нашего героического земляка, не умаляет ее значимости для ветеранов и всех горожан. Это поддерживает и руководство торговой сети, которому был передан сигнал о возникшей проблеме от воронежцев. Руководство сети оперативно отреагировало. Наличие вывески было согласовано с собственником здания, но так как ее расположение некорректно и вызывает нарекания у горожан, то она будет демонтирована до конца дня. Для нее будет подобрано другое место», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Воронежа.

Серафим Чурсин

Баннер, действительно, оперативно сняли. Правда, осталось непонятным, почему руководством магазина «информационная табличка» была проигнорирована при размещении рекламного баннера. Интересно, что данная ситуация практически до деталей повторяет скандал шестилетней давности — в 2015 году, в конце апреля другой магазин завесил рекламным баннером известной пивной сети мемориальную доску Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Федору Брысеву на фасаде жилого дома. Представители самой сети тогда заявили, что не имеют отношения к этому магазину.

Об этом: Воронежская прокуратура ищет, кто завесил рекламой пива мемориальную доску

Новый скандал вызвал широкий резонанс — пользователи соцсетей возмущены отношением торговцев пивом к памяти о герое войны.

Russianname Бюст адмирала Чурсина. Севастополь

«Сейчас чтут в основном тех, у кого много бабла. И рекламу вешают ради бабла, неважно им какие там памятные доски…» — прокомментировал Dmitri V.

«К сожалению, не всегда был мир на земле, как сейчас. И то, что мы сейчас можем выражать благодарность деньгами и разговаривать об уровне жизни — заслуга тех, о ком написано на памятных досках», — добавил тот же пользователь.

«Совсем уже со своей рекламой охамели», — написала Мария Д.

«Сейчас везде эти разливухи, небось за углом магазин, а вывеску прилепили, где лучше её видно», — предположила Наталья Л.

«Те, кто не связаны с этими разливухами, и не посещают данные заведения, их просто не замечают, что они есть», — уверен Сергей С.

Пользователи предлагают пойти и «просто сорвать» баннер, другие отмечают, что сделать это не так просто. Также участники обсуждения пожаловались, что в жилых массивах Воронежа количество «пивнух» зашкаливает.

«У нас в Озерках пока есть один магазин с продуктами и мелкие лавочки, но зато пивнушек уже пять! Хоть залейся пивом», — написала Алёна С.

Oudinn Пустая пивная кружка

«Вопиющие безобразие, оскорбление и кощунство. Свиньи совсем совесть потеряли», — написала Margaret K.

«Это вопрос уже прокуратуры, вызванный вопиющим нарушением со стороны управы района (управа района даёт разрешение на монтаж рекламных конструкций. По нормам ни одна не может быть смонтирована без их разрешения). И да вопрос решается обращением в прокуратуру и только. Милиция будет беспомощна, скорее всего, но в норме это решить должен местный участковый за 30 минут, просто зайдя и сделав предупреждение. Но вероятность, что не сработает 90%. Поэтому прокуратура!» — написал один из пользователей.

«Ни одним комментарием не вспомнили людей, участников войны, чьей памяти эта доска…» — сетует Сергей Р.