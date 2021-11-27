Информационные агентства мира, в том числе ИА REGNUM, сообщили о подтверждении новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой возможности «нанесения превентивных ударов по базам противника». Чем наносить и по базам каких стран, не уточняется. Хотя быстрое оснащение японских вооруженных сил, включая сухопутные войска, военно-морской флот, авиацию, а также создаваемые кибернетические и космические системы наступательными ударными видами оружия уже позволяют Японии нападать первыми.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

Выступая перед военными на базе сухопутных «сил самообороны», глава правительства объявил, что Токио будет рассматривать все варианты, необходимые для укрепления своих оборонных способностей. По сути, названы и приоритетные цели превентивных ударов — вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики и Китайской Народной Республики. Ибо именно об этих государствах говорил Кисида в выступлении перед японскими солдатами и офицерами. Как сообщается, он «затронул тему КНДР, подчеркнув, что нельзя упускать из вида продолжающееся развитие ракетных технологий Пхеньяна, включая появление у него сверхзвукового оружия. Также японский премьер отметил, что Китай проводит усиление своего военного потенциала без должной прозрачности».

Kantei.go.jp Фумио Кисида

Говорить о России в связи с возможностью превентивных ударов по «военным базам противников» Кисида пока благоразумно воздержался. Но за него это делают скрывающиеся под никами японцы, которые размещение на российских Курильских островах сугубо оборонительных зенитно-ракетных систем С-300 представляют как прямую «угрозу», чреватую-де для начала «захватом Хоккайдо», а затем и всей Страны восходящего солнца. А потому, по существу, вслед за Кисидой зовут самим начать войну с Россией. На сайте крупнейшей по тиражу проправительственной газеты «Иомиури симбун» без какой-либо реакции издателей и МИД Японии «висят» вот такие призывы: «Чтобы вернуть территории, необходимо построить на Хоккайдо множество баз, как на Окинаве, и начать войну против России», «Японским войскам необходимо построить военные базы на Сэнкаку и проводить военные учения рядом с Сахалином!».

U.S. Navy Японский вертолётоносец

Кстати, полагаю, МИД РФ следовало бы обратить серьезное внимание японских властей на подобную весьма опасную пропаганду войны с Россией, которая в последнее время усилилась. Ее можно встретить в виде «откликов и комментариев» во многих японских СМИ. И никакие ссылки на «свободу слова и печати» здесь приниматься не должны, ибо речь идет о пропаганде войны, которую пока еще запрещает Конституция Японии.

Ну, а что касается «превентивных ударов», то японским политикам и стратегам не лишним было бы напомнить, что у нас в стране, включая руководство, тоже есть сторонники в драке «бить первыми»…