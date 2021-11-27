Посольство Украины в Испании потребовало от испанского министерства образования убрать из школ учебники, в которых Крым изображен как часть России. Об этом сообщили в пресс-службе украинского посольства на своей странице в Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Читайте также: Украина предъявила Испании требования по российскому Крыму

Новость обсудили на украинском телеграм-канале Klymenko Time, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook и на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте». Многие указали на то, что реальность такова, что Крым является территорией России и никакие исправления в учебниках или на картах не изменят этого.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Интересно, как это объяснить детям? Дети, вот по факту там всё российское и законы, и граждане, но надо считать что это всё это украинское, потому, что это политика… С детства учить не верь глазам своим? Не нравится жесткая реальность, придумай себе другую?..» — отреагировала Лизанька.

«Больше забот нет, как в испанские учебники смотреть, бабуины смерековые (смерека — ель — М. Р.)!» — добавил Игорь.

«Так и вижу, испанские дети первым делом смотрят, чей же Крым. Они в такой дальний кусок карты и не заглядывают…» — пишет Андрей.

«А испанцам нечего больше делать — перепечатывать партию учебников на всю страну из-за Крыма. Такие да, конечно же, мы готовы 100 500 евро на это угробить, нам же так важна Украина и ее мнение!» — с сарказмом отметила Алена.

«Как будто это что-то изменит, если они исправят», — заметил один из комментирующих.

«Авиасообщение с Испанией уже закрыли?» — поинтересовался Viktor B.

«Сами отдали, а теперь ноют», — отреагировал Николай В.

«Этого однозначно недостаточно! Взыскать с Испании контрибуцию! Лишняя копейка бюджету Украины не помешает!» — пошутил Вадим П.

«Ох у них там и дел… За всем миром следить надо, шоб контру всякую на горячем брать», — смеется Olga Svaytoslavovna.

«Не станет Украины и не будет такой проблемы…» — написал Игорь К.

«Испания уже на «Миротворце»?» — не без сарказма поинтересовался Глеб Л.

«А они могут попросить Россию отозвать все двухсотрублевые купюры с Севастополем?» — шутит Александр С.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Легитимная власть в стране прекратила свое существование, и жители Крыма приняли решение о воссоединении полуострова с Российской Федерацией.