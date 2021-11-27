



Twitter президента Франции Эммануэля Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил в пятницу, 26 ноября, Ватикан, где встретился с папой Римским Франциском, государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Обычно суховатый портал Vatican News позволил себе добавить лирические нотки в описании визита французского президента. «Прибыв около 11 утра под проливным дождем, Макрон остался на час, до 12.05, для переговоров с папой Франциском, — сообщало издание. — Глава Елисейского дворца, которого приветствовал монсеньор Леонардо Сапиенца, регент Папского дома, а один из камергеров Его Святейшества вручил ему зонт с бело-желтыми цветами ватиканского флага, посетил Апостольский дворец после подписания в Квиринальском дворце (одна из официальных резиденций итальянских президентов — С.С.) договора между Италией и Францией о расширении двустороннего сотрудничества».

Стороны в ходе переговоров «обсудили ряд международных проблем, включая защиту окружающей среды в свете результатов недавнего климатического саммита в Глазго. Состоялся обмен мнениями о перспективах председательства Франции в Европейском союзе (в начале 2022 года — С.С.), а также об обязательствах Парижа в Ливане, на Ближнем Востоке и в Африке». Французский президент, как можно судить, тщательно подготовился к визиту. Он подарил Франциску две биографии основателя иезуитского ордена Игнатия Лойолы: первая — очень редкая версия 1585 года, написанная Джованни Пьетро Маффеи, которая «является эталоном на протяжении нескольких столетий», вторая — «Дон Игнатий» юриста Франсуа Суро, члена Французской академии, более современная. Учитывая, что иезуиты, к которым принадлежит сам папа, на сегодня являются одной из опор Франциска, это был знаковый жест. А следующим стала встреча Макрона с делегацией общины Святого Эгидия, которой, как говорят, благоволит понтифик. На ней обсуждались различные темы, от «сотрудничества — во время председательства Франции в ЕС — в деле проведения всемирного конгресса за отмену смертной казни» до «гуманитарных коридоров, продвигаемых общиной Святого Эгидия в ответ на сирийский, ливийский и афганский кризисы». Макрон заверил, что «его страна будет продолжать действовать в этих направлениях».

Хусепе де Рибера. Игнатий де Лойола

Движение президента навстречу Святому престолу оборачивается взаимностью. Папа Франциск проговорил с Макроном час вместо запланированных ранее 30 минут, дольше этого было общение понтифика с президентом США Джо Байденом — 75 минут. Все дело в том, что после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель французский президент объективно выходит на первый план в Европе, что чувствует Ватикан. Подписание Квиринальского договора между Макроном и итальянским премьером Марио Драги, одним из наиболее уважаемых и влиятельных европейских лидеров, как считает почетный профессор экономики Нью-Йоркского университета Мелвин Краусс, создает «новую державную ось Париж — Рим», которая «способна на значительно большее: она вполне может изменить динамику лидерства внутри всего Евросоюза». Кстати, это понимают и в Берлине, подписавшем в 2019 году с Парижем договор о расширении двустороннего сотрудничества, что на тот момент интерпретировали как создание «ядра» в целях усиления европейской интеграции. Очевидно, немцы в контексте смены «динамики лидерства» в ЕС будут реагировать и на повышенное внимание Ватикана к Франции, что отразится на сложном диалоге Католической церкви в Германии со Святым престолом. По крайней мере легкие ревнивые нотки в сообщениях немецкой католической прессы о визите Макрона уже стали проскальзывать.

Twitter президента Франции Эммануэля Макрона Подписание Квиринальского договора

Что касается Парижа, то и ему есть о чем попросить Ватикан. Прежде всего, это касается президентской избирательной кампании, которая стартует весной следующего года. Макрон намерен переизбраться, отчего ему потребуются голоса католиков, более склонных поддерживать правых кандидатов. Не случайно в 2017 году силы, обеспечившие победу ныне действующему президенту, первым делом постарались выбить из гонки Франсуа Фийона, который «соблазнял» католических избирателей. Сейчас о намерении бросить вызов Макрону заявили Марин Ле Пен и Эрик Земмур, одинаково неприемлемые для Святого престола. Но, на наш взгляд, даже если французские правые и центристы выдвинут в следующем году своего кандидата, большего католика, чем президент, Ватикан все равно предпочтет поддержать Макрона. При этом кто бы ни избрался главой Франции, ему в любом случае придется работать со Святым престолом по международным и региональным проблемам и с французскими католиками по миграционным. А здесь есть свои сложности. Между Католической церковью во Франции и нынешним понтификатом «сердечное согласие» отсутствует.

Как подчеркивает французский историк Кристоф Дайкс, «все папы говорили по-французски, за исключением Пия X и Франциска». Французский был языком папской дипломатии, но с 2014 года его заменил английский после прихода архиепископа Галлахера, Франция «гораздо меньше присутствует в структурах Ватикана, чем это было в XX веке». Помимо того, говорит эксперт, между французскими католиками и Франциском «существует пропасть». Во Франции «развивается католицизм, основанный на идентичности, и многие верующие не согласны с тем, что понтифик говорит о мигрантах или экологии», так как «им ближе богословское послание Бенедикта XVI, обращенное к Богу, чем политическое и социальное измерение папы Франциска». Вместе с тем в поддержке Святого престола сейчас остро нуждается руководство Католической церкви во Франции, которое после публикации отчета комиссии Сове по педофилии в церковной среде, возможно, будет вынуждено начать продавать собственность, чтобы выплачивать компенсации жертвам. Однако даже если в этой ситуации епископат станет призывать французских католиков встать на позиции Ватикана и Макрона, прислушаются ли они к нему? Весна 2022 года прояснит многое.