



Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

В Сочи по инициативе президента России Владимира Путина состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Путин также провел отдельные двусторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном. «Саммит трех» длился около трех часов, по его итогам стороны приняли совместное заявление.

По словам российского президента, в этом документе «подробно изложено все то, чем мы занимались и о чем мы договорились». Текст опубликован. Он небольшой и касается исключительно практической реализации заявления от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также заявления от 11 января 2021 года о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Появились и новые позиции. Речь идет о создании двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации, а также оценке деятельности учрежденной в соответствии с заявлением от 11 января 2021 года трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. При этом была подчеркнута «необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона».

Пресс-служба президента Азербайджана Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Если сравнивать нынешний текст с документами от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, то новшеств принципиального свойства не внесено. Предпринята попытка закрепить старое, уже достигнутое, и тому есть объяснение. В последнее время в системе взаимоотношений между Баку и Ереваном в постконфликтный период появились элементы деградации. В работе трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров начали появляться сбои, которые эксперты связывают с острыми дискуссиями вокруг так называемого Зангезурского коридора, связывающего запад Азербайджана через армянский Сюник с анклавом Нахичевань. Возник вопрос об экстерриториальности коридора, что воспринимается Ереваном как посягательство на суверенитет. Баку также стал вводить проблему разграничения, хотя с этим можно было бы и подождать, чтобы ввести его в пакет реализации остальных договоренностей. Потом на участках дороги от Капана до сел Нагорного Карабаха появились азербайджанские таможенные посты, что привело к боевым столкновениям между двумя сторонами с жертвами.

Неожиданно к делу подключился Европейский союз. Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы Армении и Азербайджана встретятся 15 декабря в Брюсселе на полях саммита «Восточного партнерства». Дело дошло до того, что могла сорваться готовившаяся трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, приуроченная к годовщине появления заявления 9 ноября 2020 года. «Была идея провести онлайн-встречу 9 ноября. Я сказал, что эта идея проблематична для нас, поскольку 9 ноября — тяжелый для нас день, — рассказывал армянский премьер на пресс-конференции. — Я сказал, что в этом случае буду готов преодолеть трудность и тяжесть дня 9 ноября и принять участие во встрече. Но когда выяснилось, что подобного согласия на этой встрече достигнуто быть не может, я попросил перенести встречу на 15 ноября. Потом было предложение перенести встречу на 26 ноября и в очном формате, на что я согласился». Более того, в бакинских и ереванских СМИ появились сообщения о том, что якобы готовится подписание документа о разграничении, что вызвало протесты в Армении и создало для Пашиняна сложную психологическую ситуацию. Его стали обвинять в «продолжении политики предательства». Спекуляции на эту тему облегчались тем, что переговоры на этом направлении почему-то носили и носят закрытый характер.

President.az Момент подписания трёхстороннего заявления. 2020г

Так что Москве пришлось вклиниваться в этот сложный процесс хотя бы для того, чтобы еще раз закрепить позиции от 9 ноября 2020 года. Помимо этого, Россия не стала дезавуировать и брюссельскую переговорную площадку. «Прямые контакты — это вообще в приоритете. В ближайшее время у вас намечена встреча еще и в Брюсселе, — отметил Путин в Сочи. — Мы это тоже приветствуем, чем больше возможности прямого общения, тем лучше. Надеемся, что сделаем шаг вперед, и потом можно будет сделать дальнейшие шаги и на других площадках». В то же время обозначим еще один важный момент, на котором сконцентрировал внимание Путин. «Мы вместе находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, — говорил он в Сочи. — Не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и поддерживать». Фраза «не хотелось бы, чтобы они разрушались», на наш взгляд, приобретает важное принципиальное значение. Представляется, что это намек на вероятность активного подключения к проблемам азербайджано-армянских отношений «третьих сил».

Как пишет в этой связи американское издание National Interest, в комбинации Баку — Ереван армянская сторона после второй карабахской войны больше азербайджанской демонстрирует склонность к ревизионистскому подходу в отношении переговоров и их форматов. Витает даже идея, согласно которой посредничество должно осуществляться кем-то другим, у кого нет прямых интересов в конфликте, а Россия, Турция и Иран пусть сыграют роль стран-гарантов любого решения. Есть также проект, изложенный пока на бумаге, согласно которому ЕС на данном этапе «может взять на себя роль посредника и организатора мирной конференции по Нагорному Карабаху». Именно в таком контексте воспринимаются действия Мишеля по организации в Брюсселе встречи Алиева и Пашиняна. Не случайно армянские эксперты обсуждают различные сценарии политики Еревана в формате Минской группы ОБСЕ, которая, по их мнению, может или будет готовить мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Но такой договор, как намекнул Алиев в Сочи, может готовиться и в формате Москва — Баку — Ереван, после чего будет проводиться демаркация и делимитация границы, что отложит определение статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок.

Kremlin.ru Шарль Мишель

Азербайджан также может в одностороннем порядке предоставить России мандат на миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, обойдя ОБСЕ. С точки зрения Баку, МГ ОБСЕ должна заниматься координацией только гуманитарных вопросов. Мы это к тому, что сочинский саммит Путин — Алиев — Пашинян при всей его успешности носит все же промежуточный характер. Главные события на карабахском направлении еще впереди. Хотя решения, принятые в Сочи, в случае их реализации будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации в Закавказье.