Республиканцы рисуют новые карты избирательных округов в Техасе, Северной Каролине, Огайо и Джорджии, завершая демаркацию, чтобы обеспечить контроль партии в этих штатах в течение следующего десятилетия, в преддверии масштабных выборов и на фоне яростной борьбы с демократами. Благодаря созданию квалифицированного большинства, способного преодолеть вето губернатора, или сокращению конкурентных округов, республиканцы обеспечили себе практически непреодолимое преимущество. Газета The New York Times осудила такой подход, указав, что из-за политики республиканцев избиратели в колеблющихся штатах оказались в беспомощной ситуации, будучи неспособными поменять законодательство местных собраний штатов.

U.S. Air Force Флаг США

Отметим, что законодательные собрания штатов приобрели огромное значение: на фоне того, как федеральное правительство зашло в тупик из-за межпартийного раздора, именно на долю законодательных органов выпала ответственность разрабатывать законопроекты, касающиеся абортов, оружия, голосования и других вопросов, формирующих национальные политические дебаты.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Не могли бы вы хотя бы притвориться непредвзятыми? Давайте не будем забывать о попытках «голубых» штатов сделать то же самое… Иллинойс, Калифорния, Мэриленд…» — напоминает @fenstermakerd.

«Республиканцы закладывают основу, которая приведет к восстанию. Разница в том, что на этот раз мишенью будут они сами», — верит @gpadini.

Bertow Карта Техаса

«Лол, это легально», — комментирует @Emelo100.

«А наши демократы этого не делают, верно? Я имею в виду, что NYT, должно быть, исследовала карты Иллинойса, Мэриленда, Нью-Йорка и других штатов и подтвердила, что демократы не занимаются джерримендерингом», — комментирует @thethriftygene.

«Не могу не заметить, что единственным ответом республиканцев на это является: «Демократы тоже так делают». Как будто это их оправдывает», — отмечает @vexwerewolf.

«Можем ли мы до сих пор назвать США западной демократией?» — задает риторический вопрос @hddoger.

«Вы когда-нибудь смотрели на карту округов конгресса штата Иллинойс? Эту картинку следует поместить в словарь рядом с «джерримендеринг». Да ладно, демократы делают это так же хорошо, как и все остальные в штатах, которыми они командуют. При этом я не вижу, чтобы вы плакали по этому поводу», — комментирует @philr755.

Wandresen22 Округа штата Иллинойс

«Демократы сделали это в двух штатах. Республиканцы делают это в 30. Демократы призывают к независимой перекройке всех штатов, республиканцы — никогда. Республиканцы составляют 30−40% населения, но 60−70% мест в законодательных органах. Почему это нормально?» — недоумевает @GemollJayme, при этом предоставляя крайне интересную статистику.

«Именно так Республиканская партия станет правящей партией меньшинства при большой помощи сенаторов, предпочитающих филибастер демократии», — боится @SNAFUU4.

«Тот факт, что это происходит у всех на виду, очень тревожит», — пишет @goolsbyjazz.

«Чистая пропаганда», — считает @ThePerryRyan.

«И это вы называете сильно изрезанными штатами??? О, шок!» — иронизирует @Stephen21538434.

«Я не могу поверить, что американцы терпят такое. Это ненормально. Необходимо принять новые законы, препятствующие подобному манипулированию округами любой партией», — считает @grenadetrade.

«Однако считалось нормальным, когда демократы переписывали карты округов в Балтиморе», — припоминает @Davetennvol.

Как сообщало ИА REGNUM, в США полным ходом идет внутриполитическая борьба в части перераспределения и новой нарезки избирательных округов. Речь идет о джерримендеринге (Gerrymandering, «саламандра Герри», избирательная геометрия, избирательная география) — перераспределении и новой нарезке избирательных округов внутри каждого американского штата, которые происходят примерно раз в 10 лет. Партия, которая находится у власти в том или ином штате, имеет возможность раз в десять лет изменить границы округов в свою пользу.

Эта политическая практика в США присутствует с начала XIX века. Суть ее в том, что границы избирательных округов внутри штата меняют для того, чтобы подобрать определенный состав избирателей. К примеру, 100 избирателей нужно поровну разделить на десять округов. Из них 40% голосуют за республиканцев, а 60% — за демократов. В зависимости от того, как пройдут линии избирательных округов, результат голосования будет различным.

Против джерримендеринга в США неоднократно пытались бороться, но еще ни разу это не увенчалось успехом.