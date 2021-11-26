Экс-президент США Дональд Трамп сделал праздничное заявление в честь Дня благодарения 25 ноября, дав понять, что он вновь собирается участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Какое интересное время для нашей страны, но не волнуйтесь, мы снова будем великими, и мы снова будем вместе», — сказал бывший президент-республиканец в заявлении, которым поделилась в Twitter его пресс-секретарь Лиз Харрингтон.

«Америка никогда не падет и мы никогда не позволим ей сбиться с верного курса. Слишком много великих поколений рассчитывают на нас. Наслаждайтесь вашим Днем благодарения, зная, что вас ожидает прекрасное будущее».

Заявление, обыгравшее лозунг президентской кампании Трампа в 2016 году «Сделаем Америку снова великой», подкрепило слухи о том, что он вновь собирается вернуться на политическую арену. Ранее в этом месяце политик сказал Fox News, что он, скорее всего, подождет середины 2022 года, чтобы официально объявить о намерении баллотироваться в 2024 году.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили сообщение президента под соответствующей публикацией Fox News.

«Если Трамп будет баллотироваться и будет выглядеть непобедимым на праймериз, ожидайте заключения сделки, по которой ДеСантис не будет баллотироваться, но станет вице-президентом Трампа. Если они выиграют Белый дом, то будут с нетерпением ждать, когда ДеСантис будет баллотироваться, надеясь выиграть два срока, и Республиканская партия займет Белый дом на 12 лет», — пишет WeThePeopleStill.

Office of Congressman Ron DeSantis Рон ДеCантис

«Я согласен с тем, что партия Трамп/ДеСантис была бы командой мечты. Пенс не был ужасным вице-президентом, но я не думаю, что он так уж привлекателен для правых независимых», — отвечает runforthehills.

«Первые три года Трамп работал очень хорошо, затем пришел китайский вирус, и экономика всего мира пострадала. Если бы не было китайского вируса, Трамп был бы на втором сроке, и Америка снова стала бы великой, а не была бы разрушена президентом-мошенником. Трамп ежедневно проводил пресс-конференции. Он построил полевые госпитали. Он приказал GM, Ford и Chrysler производить аппараты искусственной вентиляции легких, и он создал эффективную вакцину на варп-скорости. Если Трамп не победит, нам конец», — считает samiam60.

«Я скучаю по президенту Трампу. До 1983 года выплаты по социальному обеспечению не облагались налогом. В 1983 году Джо Байден проголосовал за обложение налогом 50% выплат социального обеспечения — и это решение было принято. В 1993 году Джо Байден удвоил свои усилия и решающим голосом повысил процент налога на социальное обеспечение с 50% до 85%. Джо Байден не является другом работающих людей и уж тем более пенсионеров. Теперь Байден хочет обложить наши дома 3-процентным ежегодным налогом», — негодует lssconservative.

«Ни один действующий президент за столь короткое время не сделал больше, чтобы помочь Республиканской партии. Спасибо вам, Джо, Камала и Нэнси», — иронизирует samiam60, имея в виду вице-президента Байдена Камалу Харрис и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Байден заявил, что не будет повышать налоги для тех, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов, однако большинство получателей социального обеспечения должны платить налоги с 5,9% прибавки к социальному обеспечению, которую они получат в следующем году. 37 лет назад Байден проголосовал за введение налога на социальное обеспечение на основе пороговых значений, не индексируемых с учетом инфляции — целью было обложить налогом на социальное обеспечение богатых, но теперь малообеспеченные люди, с трудом сводящие концы с концами, платят подоходный налог на свои пособия по социальному обеспечению. За десятилетия своей работы в Сенате Байден не сделал ничего, чтобы исправить эту несправедливость», — объясняет cfsd.

«Я думаю, что Трамп был бы лучшим с точки зрения политики — внешней и внутренней. Если бы люди могли правильно различать политические заслуги и личную жизнь, мы были бы в хорошей форме. К сожалению, я не думаю, что у многих людей хватит здравого смысла сделать это», — указывает Tradewind.

«Они должны прозреть сейчас… посмотрите на политику, которую проводит эта администрация, и на результаты этой политики. О чем их сторона всегда визжала? «Подлые твиты»? Не читайте их… так просто. Политика президента Трампа была хороша и, похоже, помогала всем!» — восклицает d85.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Трамп не только набрал 11 миллионов голосов с 2016 года, он единственный, за кого миллионы из нас потрудились бы прийти голосовать. Он единственный президент за всю вашу жизнь, которого избиратели действительно выбирали. Все остальные выборы были просто выбором между некоторыми заранее одобренными вариантами, которые уже были решены за вас», — комментирует primal_battle.

«Очень остроумное наблюдение, потому что, конечно, это совершенно верно. МЫ выбрали ЕГО, и он появился именно тогда, когда мы действительно почувствовали, что нуждаемся в таком выборе. Аутсайдер вошел без всякой подготовки и повел за собой страну», — отвечает walt1124.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп серьёзно рассматривает возможность еще раз баллотироваться в президенты в 2024 году.

При этом в команде бывшего американского лидера больше не желают видеть Майкла Пенса, который занимал должность вице-президента США. Отмечается, что в ходе недавней встречи Трамп «обсуждал возможные альтернативы Пенсу».

Решение об участии Трампа в президентских выборах 2024 года еще не принято.