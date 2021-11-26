Голос Азербайджана: «Зачем уничтожать то, что уже практически уничтожено?»
Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. По его словам, ряд партнеров Армении, в том числе Россия, выразили готовность выступить посредником в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. Армянская сторона обратилась к Кремлю.
Шукур Гулиев делится своими мыслями у себя на странице в Фейсбуке.
Шукур Гулиев:Вот так. Они хитрые, как лиса, умоляют русских помочь им наладить отношения с турками. Но они также враждебны, ненавидят турков.
Абдуррауф Забиров:Никаких переговоров с оккупантами-армянами! Турция и Азербайджан рано или поздно заселят территорию, которая является тюркской землей. Время работает на Тюркский мир.
М.Рена:Они выдвигают свои бредовые, утопические, занесенные в их конституцию требования, а Турция без предварительных условий, хотя турки указали, что армяне должны наладить отношения с нами и отказаться от своих надуманных требований.
Рауф Казымов:А сами они с турками переговорить не могут. Обязательно Россию впутывать.
Немо:Опять без предисловий? Умирает по вам Турция, готова дружить с вами без предисловия. Это вы должны умолять Турцию о дружбе. Предисловие будет. Армения признает территориальную целостность Азербайджана и Турции. Не предъявит Турции (претензий) о своих территориях и откажется от темы геноцида армян навсегда.
Рауф Казымов: Сперва Зенгезурский коридор, а потом отношения.
Etibar Eliyev:А что, сами стесняются обращаться к Турции? Без посредника.
Silver King:Почему к Москве обращаются, чтобы наладить отношения с Турцией? Обращайтесь сразу к Турции, зачем посредник?
@Rufat_Kadimov:Полный провал турецкой дипломатии. Турки сами должны были выйти на армян, без посредников. Кстати, Пашинян искал встречи с Эрдоганом через Тбилиси. Похоже, что Путин жёстко всех подмял под себя в нашем регионе, и, видимо, надолго.
Анар не согласен с Руфатом и отвечает:
Anar Hasanov: С какой стати турки «должны были выйти на армян»? Турки плевать хотели на армян, им сто лет не нужна Армения. А вот Армения без налаживания мира с соседями скоро будет пребывать в такой дыре, что мало не покажется.
@beantocup1: Оттуда трубят о «геноциде», а отсюда хотят наладить отношения, да ещё без предварительных условий. Такое может быть только у армян.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил о намерении Еревана наладить отношения с Турцией, но сначала есть вопросы к этим странам:
@ZAR111111:Зачем уничтожать то, что уже само практически уничтожено?
Маира, автор телеграм-канала MairaBaku комментирует слова Никола Пашиняна.
Admin: Приличные слова начинают покидать меня… Год. Целый год. 365 дней. Каждый день, и даже в день несколько раз, Азербайджан толдычит о мирном договоре и признании границ. Готов создать шикарную экономическую платформу вместе с этими дебилами… «3+3», чтобы они окончательно с голоду не подохли… А он спрашивает о действиях Азербайджана и Турции…
Abdurahman:Экономика страны ниже плинтуса, население иммигрирует в Краснодар и т. д., армия уничтожена, вместо парламента — цирк. Им важно, необходимо, как ВОЗДУХ, с Турцией дела торговые вести.
Vugar Dzhaf: Без нормальных отношений с Азербайджаном вам ничего не светит.
Наил:Какие отношения могут нормализоваться, если Ереван постоянно устраивает провокации на границе?
В одном из популярных азербайджанских телеграм-каналов UDudaka вышел пост-комментарий.
Admin: Без мирного договора с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией достойного (да и вообще никакого) будущего у Армении нет. Это аксиома, и мне неизвестно, в какой степени ее там осознают. Всё, что требуется от Армении, это отказ от претензий (иначе сама столкнётся со встречными и гораздо более обоснованными претензиями), признание ею уже признанных всем миром границ (непризнание границ — это, вообще-то, палка о двух концах) и добровольное открытие беспрепятственного некоридора.
Ruslan Hasanov считает:
@urus666:Все это игра.