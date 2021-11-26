Несмотря на давление со стороны правоцентристов, социалистическому правительству Испании, похоже, всё же удастся «продавить» в парламенте страны проект бюджета на 2022 год. Однако для этого, как утверждают оппоненты PSOE, правительству пришлось пойти на уступки партиям, представляющим проблемные автономии в стране, — и этот шаг многие уже называют «сделкой с Дьяволом».

Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España (Pool Moncloa. Fernando Calvo) Дворец Монклоа

Обсуждение бюджета страны на 2022 год в целом продвигается непросто. Этому способствовала, в частности, экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса. Кое-где это уже приводит к социальным всплескам: так, в Кадисе больше недели продолжалась забастовка работников металлургической сферы, требующих от предприятий, в частности, повышения заработной платы. С большим трудом предприятиям удалось достичь договорённостей с профсоюзами и свести на нет массовые акции протеста, которые зачастую заканчивались столкновениями с полицией, задержанными и пострадавшими.

Помимо этого, уровень инфляции в Испании достиг максимальных за последние годы значений из-за роста цен на электроэнергию: так только в октябре инфляция превысила 5%.

На проблемы в экономической сфере испанским властям указали и в Еврокомиссии. По словам представителей ЕК, в стране наблюдается экономический дисбаланс, связанный прежде всего с высоким уровнем государственного и частного долга, а также с высоким уровнем безработицы. Помимо этого, Испании рекомендовали придерживаться принципа осторожной фискальной политики.

Несмотря на указанные проблемы и предупреждения, испанские чиновники, согласно сообщениям местных СМИ, в рамках бюджета на 2022 год повысили себе зарплату на 2%. Изменения коснутся в том числе премьер-министра, его заместителей и глав министерств. Это объясняется тем, что для них было применено такое же повышение, как и для государственных служащих. Таким образом, премьер-министр Испании Педро Санчес в 2022 году, согласно информации газеты La Razón, будет получать 86 452 евро. Вице-президенты Надия Кальвиньо, Йоланда Диас и Тереса Рибера в свою очередь будут получать зарплату меньше на 5000 евро, а именно — 81 341 евро. Что касается остальных министров, то в результате повышения их зарплаты составят 76 355 евро.

PSOE Премьер-министр Испании Педро Санчес

Всё это не помешало правительству делать достаточно оптимистичные заявления. По словам Педро Санчеса, экономика страны «растёт и будет расти ещё более энергично по мере продвижения вакцинации». Однако с премьер-министром не согласился Банк Испании, чей глава Пабло Эрнандес де Кос заявил, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, «далек от завершения» и его окончательное влияние на банковский сектор и финансовую стабильность испанского государства будет проявляться по мере отмены мер поддержки. В сентябре 2021 года регулятор уже представил прогнозы роста, которые были гораздо более осторожными, чем у правительства, оставив рост ВВП на две десятых процентного пункта ниже прогноза правительства на этот год (6,3%) и на 1,1 пункта ниже на следующий год (5,9%).

Однако почему, несмотря на критику со стороны ЦБ страны и европейских регуляторов, правительство Испании смогло добиться поддержки законопроекта о бюджете на 2022 год в парламенте? Правоцентристы уверены: всё дело в тайных договорённостях, достигнутых кабинетом министров с партиями, представляющими наиболее проблемные испанские регионы — Каталонию и Страну Басков.

В своём совместном заявлении представители «Голоса» (Vox), «Народной партии» (Partido Popular) и «Граждан» (Ciudadanos) раскритиковали «уступки», сделанные правительством Педро Санчеса для «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) и баскской EH Bildu для продвижения бюджета на 2022 год. По мнению правоцентристов, эти две партии являются «худшими из возможных партнеров», которые «хотят худшего для Испании и стремятся делегитимизировать [государственные] институты».

Generalitat de Catalunya Лидер партии «Левых республиканцев Каталонии» Ориол Жункерас

Правоцентристы намекают на слова лидера EH Bildu Арнальдо Отеги, который, по сообщениям издания El Correo, сказал на мероприятии партии в Эйбаре, что «если для того, чтобы 200 заключенных [из ЭТА] были освобождены, мы должны голосовать за бюджет, то мы будем голосовать за него».

Реакция со стороны социалистов последовала незамедлительно. Педро Санчес сразу же отверг все обвинения в адрес правительства в сговоре с сепаратистскими партиями, подчеркнув, что PSOE «никогда не использовала терроризм, когда ЭТА убивала, и не собирается делать это сейчас, когда ЭТА не существует уже как десять лет».

Примечательно, что аналогичная ситуация произошла ровно год назад: в конце ноября 2020 года эти две партии также поддержали законопроект о бюджете страны на следующий год. Правда, тогда координатор каталонской партии, а ныне — глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес заявил, что сделка с правительством означает, что Каталония получит почти 600 млн евро прямых инвестиций в 2021 году, из которых 371 млн евро пойдёт на экологическую политику и 225 млн евро — на строительство жилья.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

Несмотря на слова Арагонеса, правоцентристы обвинили правительство в сговоре с сепаратистами. Правда, для этого они использовали аргумент о переводе заключённых боевиков ЭТА в тюрьмы, расположенные ближе к Стране Басков. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что отбывающие наказание боевики ЭТА переводятся в более близкие к Стране Басков тюрьмы, поскольку это предусмотрено «индивидуальным обращением» с осужденными, обычным для правового государства.

Однако факт остаётся фактом: «Левые республиканцы Каталонии» и EH Bildu вновь пообещали поддержать законопроект о бюджете на 2022 год — и что правительство пообещало им взамен, остаётся лишь догадываться.