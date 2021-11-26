Об ошибках государственных решений во время вспышки ковида и способах их разрешения на данном этапе — для части элит, ищущих, как выйти из тупика, я предлагаю совсем простой и пока еще доступный алгоритм. Думаю, что через пару-тройку недель алгоритмы будут сильно другие.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

Описание проблемы:

1. Если во время эпидемии ОРВИ (в норме — 140 тыс. в день, миллион — в неделю в России, сейчас — всего 40 тыс.) объявить, что это — очень заразное и опасное заболевание, типа чумы, — в стране будет паника, и никакая система здравоохранения не справится с наплывом пациентов: одни будут умирать от того, что попали в больницу с ОРВИ, где их ждет ВБИ на фоне подавленного иммунитета в ковидариях по типу тифозных бараков начала ХХ века, а другие — от того, что не смогли попасть в профильные больницы с онкологией, сердечными и пр. заболеваниями, являющимися основной причиной смертности в стране. Именно это мы наблюдаем уже полтора года.

2. Но ковид — это не чума! Умышленно устроенная во всем мире и в России паника не адекватна реальной угрозе. Население видит, что люди вокруг не падают замертво и даже не очень болеют. Недоверие к действиям властей растет неизбежно. Паника убивает больше, чем сама угроза. Поэтому на войне паникеров расстреливают. Предоставление гражданам заведомо ложной информации (об уровне угрозы) является преступлением.

3. Пандемия, о которой кричат органы власти и СМИ, является ложной! Формально — потому что ВОЗ не имеет этого понятия и определения в своих документах, и не имеет процедуры ее объявления (смотрите письмо МИДа). По существу — потому что нет даже эпидемии: она не объявлена, эпидпороги не превышены. Если нет эпидемии — о какой пандемии можно говорить? Если нет пандемии и эпидемии, то применение этих понятий является фейком — уголовным преступлением со стороны всех, кто использует эти термины, усиливая панику и смертность.

Александр Погожев ИА REGNUM Врач и пациент

4. В отсутствии эпидемии отсутствуют основания для ограничения прав граждан. Угроза заболевания должна быть наличной для граждан с превышением обычного её уровня, а не гипотетической (такая есть, была и будет всегда, но это не влияло и не может влиять на права), и у нее должен быть реально опасный размер. Поскольку этого нет, любые ограничивающие меры являются противоконституционными, а именно: a) ограничение перемещения, от которого зависит право на труд, образование, встречи с людьми и пр., включая применение QR-кодов для ограничения перемещения; b) ношение масок всеми гражданами без исключения при наличии противопоказаний и без установления факта безопасности масок для носителя, что нарушает права потребителей; c) применение «вакцин» и «лекарств» без проведения хотя бы трех фаз клинических исследований. Использование непроверенных методов лечения, включающих, например, подавление иммунитета.

5. Незаконно именовать «вакцинами» препараты, которые не доказали вакцинирующего эффекта, который доказывается только в третьей фазе КИ. Их массовое применение является мошенничеством и незаконным проведением массового эксперимента с введением граждан в заблуждение, учитывая, что им дают подписать согласие на вакцинацию, а не на эксперимент. Создание эффективных вакцин от коронавируса невозможно в силу того, что мутации вируса обгоняют КИ, что мы и видим на деле. Устойчивый рост смертности вместе с агрессивной вакцинацией с июня 2021 года при падении заболеваемости в июне 2020 года (в норме заболеваемость ОРВИ летом и должна снижаться) требует объяснения. Граждане эту смертность от вакцин видят и не хотят «прививаться».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Реклама вакцинации в Москве

6. Итогом всей политики по борьбе с ковидом стали коллективные иски, массовые заявления и выступления людей по всей России, и нет сомнений в том, что эта активность увеличится после того, как они поймут, что правовым путем они ничего не добьются.

Решение проблемы:

1. Объявить, что государство справилось с «пандемией», что завершается последняя волна ковида в России, коллективный иммунитет достигнут (вот в Японии объявили о самоликвидации штамма «Дельта» — отличная выдумка, но проблему решает).

2. Исключить из сообщений государственных деятелей и СМИ понятия «пандемия», «эпидемия», «угроза заболевания».

3. Убрать счетчики выявляемости и смертности из публичного доступа.

4. Включить в повестку СМИ темы нормализации жизни страны, постановку задач на постковидный период.

5. Убрать все ограничения прав, введенные из-за ковида.

6. Прекратить принуждение к «вакцинации», включая QR-коды.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

7. Нормализовать работу системы здравоохранения для всех нозологий.

8. Ковидных больных лечить преимущественно дома (это обеспечивает снижение вирусной нагрузки) по схемам, зарекомендовавшим себя в домашних условиях (созвать для этого научную конференцию с оппонентами).

9. Принять закон об оказании медицинской помощи на дому (дополнения в ФЗ № 323 по аналогии с поправками о паллиативной помощи — прилагается).

10. Передать функции Роспотребнадзора в сфере эпидемиологии Минздраву.

11. Приостановить участие России в ВОЗ до приведения ее деятельности в соответствие с межгосударственным статусом, исключающим влияние частного капитала и частных лиц (интересов), и до завершения расследования о превышении полномочий генеральным директором ВОЗ при объявлении пандемии, на что у него не имелось прав — инициировать такое расследование.

А. В. Саверский —президент «Лиги пациентов», эксперт РАН, член РГ «Здравоохранение» механизма «регуляторная гильотина»