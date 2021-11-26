В Южной Корее нарастает возмущение поведением судьи, смягчившего приговор женщине, убившей приемную дочь.

Никола Пуссен. Избиение младенцев (фрагмент). 1628

По сообщениям южнокорейских СМИ, 26 ноября Апелляционный суд Сеула отменил решение нижестоящего местного суда о пожизненном заключении для 35-летней женщины, убившей свою приёмную 16-месячную дочь, на приговор к 35 годам тюремного заключения, сославшись на отсутствие доказательств для «такого сурового приговора, который навсегда изолировал бы обвиняемую от общества».

Суд признал её виновной в убийстве ребёнка, но согласился с тем, что приёмная мать совершила непредумышленное убийство и не стремилась скрыть доказательства своих действий. Суд также принял во внимание, что женщина отвезла дочь в больницу в день ее смерти.

При этом Высший суд оставил в силе решение суда низшей инстанции о пятилетнем тюремном заключении для приемного отца, признав его виновным в бездействии, несмотря на то, что он знал о жестоком обращении с ребёнком.

Напомним, что в январе 2020 года одна семья удочерила 8-месячную девочку. В октябре, спустя 271 день после удочерения, ребёнок умер.

Результаты вскрытия показали множественные травмы внутренних органов и переломы, вызванные сильным внешним воздействием в разный период времени. Также на теле ребёнка было обнаружено много синяков.

Невинное дитя

«О чём думал судья?» — интересуется kimu***.

«Мне жаль, что наше законодательство не карает по всей строгости детоубийц», — пишет ckw7***.

«Я надеюсь, что будет ещё одно слушание, в котором ей вынесут смертельный приговор», — надеется wonn***.

«Решение судьи не поддается логическому объяснению. Выходит, что закон на стороне преступника?» — вопрошает jsj2***.

«Вся страна пришла в ужас, когда об этом инциденте стало известно. Почему решения судей так сильно отличаются?» — интересуется wise***.

«Я за то, чтобы вердикты выносили беспристрастные роботы!» — пишет klkl***.

«Требую смены правительства и раскрытия личности судей!» — требует skc9***.

«Обвинение должно подать апелляцию!» — призывает wkr_***.

«35 лет за такой ужасный поступок? Тогда скажите, что нужно было сделать, чтобы ей дали пожизненное?» — спрашивает pkpp***.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

«Сколько детей должно пострадать, чтобы правительство одумалось и пересмотрело законы?» — интересуется gpdl***.

«Я слышал, что во время слушания судья уснула!» — пишет sh19***.

«Южнокорейские судьи — это люди, которые смягчат даже приговор Ким Ир Сена», — пишет aufr***.

«Даже закон не защищает наших детей!» — отмечает imbl***.

«Отложите все дела и верните смертную казнь! С каких пор Южная Корея стала страной, где преступника уважат больше, чем жертву?» — вопрошает efso***.