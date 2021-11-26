Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что цель России — не разбомбить Украину, а сменить власть в стране на лояльную к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом глава оборонного ведомства Украины заявил в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центр

"Какой смысл россиянам разбомбить все, что можно, в стране, чтобы потом ее захватывать? Если они хотят властвовать в этой стране, то у них другая цель: это дестабилизация в стране, изменение политического курса в стране в Европу и НАТО через смену власти… Они хотят сменить власть и посадить здесь пропутинских, прокремлевских делков, и все. Им не надо разрушенных атомных электростанций», — сказал он.

По словам Резникова, паники относительно наступления России не должно быть, потому что идет испытание на «национальную устойчивость» Украины.

Заявление украинского министра обсудили читатели издания Sharij.net в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что большинство населения Украины ждет смены власти.

«По-любому у этого «стратега» заготовлен тревожный чемоданчик с паспортом какой-то благополучной страны или хлеб-соль…» — отреагировал Vovan N.

«Ну так, это ведь отличная новость!» — добавил Valentyn S.

«А кто у нас в Украине не хочет сменить эту власть? Причем здесь Путин?» — не понимает Алексей Ч.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Верховной раде Украины

«Буденовку погладил? Балалайку приготовил?» — иронизирует Анжелика Д.

«Чудак-человек. Если верить Штатам, Россия им на раз-два президентов избирает, не вставая с места. А тут предлагает тащиться куда-то, да еще по зиме… Вот была нужда», — смеется Вита К.

«А вот это он зря! Сейчас к встрече пироги начнут печь даже патриёты!» — пишет Татьяна С.

«Та дай Бог, никак вас не сковырнуть, бандерлоги», — отреагировала Елена Г.

«Пока Украина будет тем самым скроенным из совершенно разных кусков одеялом, ее будут терзать различные майданы… Стоит ей только распасться, то жизнь для обывателей станет более спокойной…» — отметила Маня Г.

«Короче, ничего не будет, расходимся», — написал Игорь П.

«Уверена, что огромную часть населения Украины эта «пугательная» речь вдохновила и обнадёжила!» — смеется Светлана Г.

«Вполне себе благородная цель», — считает Sergej F.

«Похоже, что этот сержант запаса соглашается с тем, что власть в стране надо менять», — заметил Вадим М.

«А-а-а, ну т. е. обычным гражданам нечего бояться», — отреагировал Юрий Р.

«Резников, ты дурак??? После таких откровений ¾ населения Украины начнут ждать Путина, как Деда Мороза на НГ…» — добавила Olga Svaytoslavovna.

«Все беды украинцев не из-за Путина, а потому что в результате майдана к власти в стране пришли враги народа — бандеровцы. Если бы не они, и Крым бы остался на Украине, и Донбасс не стал бы уходить. Пока украинский народ это не поймет, страна обречена на дальнейшее и полное уничтожение», — считает Виктор К.

Илья Варламов Майдан. Киев. 2014

«Вторжение России надо заслужить», — отметил Алексей Т.

«Хвост виляет собакой. Вопли… «Путин нападет» тем громче, чем больше вопросов возникает к нынешней украинской власти…» — подметил Александр С.

«Сменить на вменяемую! Если раньше майданутая власть убивала только население Донбасса, то сейчас начинает теплом, тарифами, коронавирусом, экономической разрухой, безработицей и насильственной украинизацией убивать и остальное население страны», — написал Игорь Ш.

«Только вторжения не будет, власть сами поменяют и на коленях приползут», — считает Александр У.

«Курс в Европу. Так сделайте у себя Европу и живите, как в Европе. Тем более дотационного Крыма и Донбасса сейчас нет. За русофобию в Европе много не подадут — у них своих таких хитро*опых хватает», — подытожил Петр Ф.

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