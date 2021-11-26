24−25 ноября цены на нефть оставались стабильны. В четверг, 25 ноября, на рынках акций США был выходной из-за празднования Дня благодарения. Торги на фьючерсном рынке продолжались, но обороты были ниже средних. Контракты на нефть марки Brent торговались в узком диапазоне, при этом срочные контракты на американскую WTI выглядели немного хуже — продажа нефти из резервов США (SPR) может оказать давление на нефтяные цены за счет увеличения предложения на внутреннем рынке. Отчасти это уже оказывает влияние на котировки — спред между контрактами на европейскую Brent и американскую WTI постепенно растет.

Снижение цены на нефть

При этом появился еще ряд новостей, оказывающих давление на нефтяные цены. По данным СМИ, ссылающихся на источники в альянсе ОПЕК, продажа нефти из стратегических резервов стран-импортеров может заметно повысить профицит на нефтяном рынке в 2022 году. Согласно оценкам ОПЕК+, уже в декабре профицит может составить 0,4 млн баррелей в сутки. В январе профицит возрастет до 2,3 млн баррелей в сутки, а в феврале увеличится до 3,7 млн баррелей в сутки.

Другим важным событием, спровоцировавшим падение на 5% 26 ноября, стало обнаружение нового штамма коронавируса в Африке. Все деловые СМИ уже растиражировали эту новость, а ряд стран объявил о приостановке авиасообщения с африканскими странами. Такие новости повышают шансы на новые локдауны. В лучшем случае негативный эффект ограничится слабым потреблением авиатоплива в условиях сохранения ограничений на авиаперелеты. В худшем — мы увидим новые локдауны и падение автомобильного траффика, на который приходится до 60% всего потребления жидкого топлива.

(сс) DFID Медицинские работники в защитных костюмах. Африка

Нефтяные котировки уже отреагировали на ухудшение прогнозов по рыночному балансу, с утра 26 ноября демонстрируя сильное снижение. Да и в целом рыночные факторы складываются так, что на данный момент цены на нефть становятся больше подвержены коррекции.

Объем предложения на рынке растет, американская валюта укрепляется, а в декабре —феврале нас ждет сезонное замедление спроса. Большинство участников сходится во мнении в отношении 2022 года, ожидая, что цены будут снижаться. Очевидно, в таких обстоятельствах у крупных хедж-фондов нет каких-либо стимулов увеличивать длинные позиции по нефти, в то же время нефтетрейдерам выгодно продавать как можно больше нефти именно сейчас, учитывая благоприятную для них ценовую конъюнктуру.

Краткосрочно взгляды рынка в последние дни ноября будут прикованы к очередной встрече ОПЕК+. В нынешних условиях альянс вполне может отклониться от своего плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно и сделать паузу в январе. Это могло бы поддержать нефтяные котировки и удержать их в районе $75−80 за баррель Brent еще какое-то время.