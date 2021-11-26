Информация о том, что суд приговорил блогеров, которые ради розыгрыша угнали такси в Москве, но затем вернули его владельцу, к трём годам шести месяцам лишения свободы, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

"Молодец судья! У неё тоже хорошее чувство юмора. Блогеры, надеюсь, оценили шутку», — издевается Жора Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение суда оказалось справедливым, ведь блогеры действительно нарушили закон, присвоив себе, хоть и на время, чужое имущество. Такие действия, несмотря на то, что производились ради шутки, должны пресекаться и не допускаться впредь, пишут граждане.

«Вот таких пранкеров надо учить. Пусть им подобные читают Уголовный кодекс. Показали свою крутизну? Поиздевались над человеком? Теперь на зоне будут санки угонять», — пишет Валера Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что водитель такси, у которого пранкеры похитили авто, поступил правильно, доведя дело до суда, иначе бы шутники могли совершить куда более безумный и опасный поступок.

«Водила — красавец, что довёл дело до суда. А то развелось лентяев-тиктокеров и других блогеров, которые на нормальной работе не хотят горбатиться, зато дичь всякую творить и людям нервы портить — всегда пожалуйста», — отмечает Сергей З.

(сс) NeONBRAND Блогер

Часть людей считает, что такие розыгрыши в конечном итоге могут закончиться трагедией, хотя трагедией теперь является судьба молодых людей, которые не подумали наперёд и заработали себе тюремный срок.

«А если бы у водителя было сердце слабое и он, к примеру, умер бы? Тут тоже надо думать. Пусть сидят 3,5 года и думают. Может быть, за хорошее поведение отпустят раньше», — предполагает Видана Г.

«Ну, а что, нормально так получили. На пошиве рукавиц можно скостить часть срока, и через пару лет — на свободу с чистой совестью. А пока будут инстаграм в колонии вести, лайки собирать. Дай Бог, чтобы другим это наука была, и они не крали чужие автомобили», — написал Пётр П.

Ряд пользователей указывает на то, что 3,5 года — это всё-таки слишком жёсткое наказание для ребят, которые всё-таки вернули владельцу его автомобиль.

«Люди крадут миллиарды, а им домашний арест. Тут же 3,5 года за пранк?! Я их не оправдываю, конечно, но за что такой срок вообще? Они же вернули автомобиль владельцу!» — указывает Артём К.

TheDigitalWay Угон автомобиля

Отдельные комментаторы подозревают, что мало кто после данного приговора решит отказаться от совершения преступного действия, ведь это будет означать, что человек получит гарантированный срок.

«Если человек сам отказался от преступного умысла и возместил ущерб, то его надо бы амнистировать, а не наказывать! Иначе другие им подобные не станут отказываться от совершения преступления. Какой в этом толк?» — задаётся вопросом Александр Б.

Напомним, 25 ноября пресс-служба прокуратуры Москвы написала в своём телеграм-канале о том, что суд приговорил блогеров, которые ради розыгрыша угнали такси в Москве, но затем вернули его владельцу, к трём годам шести месяцам лишения свободы.