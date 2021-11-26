Заявление главы Сербии Александра Вучича о том, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Сочи, Белград и Москва договорились о поставках газа по цене $270 за тысячу кубических метров, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Сербии Александр Вучич

"Для друзей газ должен быть дешевле, это правильно. Когда интересы между странами общие, то цена не важна, ведь друзьям необходимы средства на развитие экономики, а нам — тесные взаимоотношения с ними. Сербия небольшая страна, а дружба с ней важна», — считает Алексей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Сербия для Российской Федерации — очень важный и стратегический союзник, которого нельзя терять ни в коем случае. Потому-то цена за газ для этой республики оказалась столь низкой, пишут граждане.

«Для России очень важен союзник на Балканах, обладающий прочной экономикой и сильной армией. Кроме того, у сербского народа очень позитивное отношение к российскому. Это надо ценить и беречь», — поделился своим мнением Александр И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Сербия выбила для себя очень выгодные условия со стороны России, но это не означает, что он останется только лишь в сферах интересов Российской Федерации, ведь ЕС может искусить Белград ещё большими благами.

«Какие общие интересы между Сербией и Россией? Сербия уже долгие годы стремится в Европейский союз и даже разработала закон о легализации однополых браков. Пока это ещё в подвешенном состоянии, но кто знает, что с Сербией произойдёт через год, к примеру. Общими интересами тут и не пахнет», — указывает Дмитрий А.

Kremlin.ru Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи

Часть людей считает, что с дешёвым российским газом сербы будут себя прекрасно чувствовать и в объятиях Европейского союза.

«Меня больше улыбнёт момент, когда сербы после заключения договора, начнут вась-вась с Европой и США, объяснив это гибкостью политики и дипломатии. И как переобуются те, кто сейчас их зовёт братьями? В момент придумают им клички и начнут оскорблять», — предполагает Олег Е.

Ряд пользователей указывает на то, что слепо доверять сербским властям в столь напряжённое время нельзя.

«Пока Вучич там у руля, это всё зря сделали. Сольют дружбу России в угоду соседям из Евросоюза. А цена выходит примерно 19 рублей за куб. У нас в Московской области 6,17 рубля за куб. Но для Европы 19 рублей — это очень дёшево, даже оптом», — пишет Пётр С.

Отдельные комментаторы отмечают, что ситуация может развернуться таким образом, что заключённый контракт ударит по российским гражданам, которым придётся делиться деньгами из своего кошелька, ради обеспечения Сербии дешёвым газом.

Gazprom.ru Газопровод

«При учёте стоимости трубы, а также при учёте обслуживания эта цена окажется убыточной для Российской Федерации. Скоро граждане России за сербов доплачивать будут», — беспокоится Виктор П.

Напомним, 25 ноября глава Сербии Александр Вучич заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Сочи, о том, что Москва согласна поставлять Белграду газ по цене $270 за тысячу кубических метров.