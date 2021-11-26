Новый беспилотный летательный аппарат, который национальная полиция Украины приобрела в октябре за 1,5 млн гривен ($55,5 тысячи), сбили украинские военные в Одессе. Об этом сообщило издание «Думская» со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах.

Цитата из к/ф «Большая прогулка» Зенитчик

Речь идет о мультикоптере DJI Matrice 300 RTK, который был уничтожен во время антитеррористических учений одесской полиции. Сотрудники правоохранительных органов решили испытать летные характеристики дрона, выбрав для этого место рядом с армейскими складами с горючим. Спустя десять минут после начала полета прервалась связь с аппаратом. Как уточняет украинское издание «Страна», дрон сбили выстрелом из автомата.

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Инцидент обсудили на YouTube-канале, а также на странице издания «Страна.ua» в социальной сети Facebook. Многие обратили внимание на стоимость дрона, отметив, что она завышена. Другие указали на то, что действие военных, сбивших дрон, были обоснованными.

«Учебные задачи антитеррора не выполнены. Террор победил», — иронизирует DAP.

«Готовый сюжет для очередного выпуска передачи «Деревня дураков», — смеется «Настоящий Чатланин».

«Сбили дешевый дрон, а по бумагам пройдёт как дорогой, вот и все, миллион в кармане», — предположил donat man.

Цитата из видео на YouTube DJI Matrice 300 RTK

«Когда одесский прапор видит чужие объекты над его складом, у него срывает крышу. Про автомат врут — тапочком он дрон сбил», — иронизирует Дмитрий.

«Ну ничё, купят новый, богатая страна, возможность есть», — с сарказмом пишет Утка.

«Расследование воровства соляры прапорщиком накрылось медным тазом. Прапорщик оказался умней, чем в других воинских частях», — смеется Ihor B.

«Медаль солдату за службу и бдительность!!!» — призвал «Анубис».

"Игрушки в руках дикарей! А могли ведь купить китайский игрушечный вертолётик дядям поиграться. Автоматчика приставить к награде за бдительность и вычесть стоимость дрона из зарплаты», — написала Tetya Рая.

«Когда в товарищах согласья нет — на лад их дело не пойдёт», ещё дедушка Крылов говорил», — напомнила Ирина Ж. слова из басни «Лебедь, Щука и Рак».

«Что-то затупили они. Надо было сказать, что сбили российский беспилотник…» — пошутил Андрей Д.

«Дорогостоящая вещь уничтожена в связи с разгильдяйством. Взыскать стоимость с тех, кто не сообщил, не согласовал. А стрелявшего наградить за бдительность», — считает Ира.

«В такой стране уже становится страшно жить», — добавила Галина Ш.

«Успешно в кратчайшие сроки освоены деньги налогоплательщиков!» — с сарказмом отметил «Джэйсон Стейтэм».

«ВСУ так 7 лет уже воюют», — написала Evgeniya M.

«Ну и зачем на нас кому-то нападать?! Мы и сами славно справляемся…» — добавила Виктория К.

«Так он же без мигалок, посчитали, что шпион», — иронизирует Сергей С.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Полиция Украины

«Типа бей своих, чужие бояться будут?» — смеется Яша Я.

«Здорово, что у нас нет ядерного оружия!» — написала Татьяна Я.

«Дуракам враг не нужен», — пишет Роман С.

«Снайперу — медаль и на передовую!!! Такой талант в тылу пропадает. Испытателям выдать ещё игрушку за пару лямов, пусть над Банковой (офис президента Украины. — М. Р.) запустят, посмотрим, как там стреляют!» — шутит Valery I.

«Как бы я к Украине ни относился, но считаю, такая ситуация может произойти в любой стране, даже в продвинутой. Человеческий фактор…» — подытожил Voldem 5.

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