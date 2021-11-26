Монументальную скульптуру «Родина-мать» на Печерских холмах в украинской столице предлагают превратить в статую архистратига Михаила, небесного покровителя Киева. Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте Киевского городского совета.

(сс) Mir09info Монументальная скульптура «Родина-мать». Киев

По мнению автора обращения Александра Артёмова, «первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечают современным политическим и идеологическим требованиям общества». По словам автора петиции, сносить статую нецелесообразно из-за затрат, кроме того, она прочно вписана в очертания города.

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Новость обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многих предложение, изложенное в петиции, возмутило.

«Слова «Родина» и «мать» им незнакомы», — отреагировала Натусик Н.

«Зачем?! У нас, что, теперь уже нет Родины?! Можно же просто назвать Мати Батьківщина (Мать Родина — О. П.)! Зачем портить то, что есть?! Хотите новое — так и создавайте своё, новое, но не ломайте то, что создали до вас!!!» — призвала Надежда К.

«А как же память о погибших украинцах на фронтах Великой Отечественной войны, о тех ветеранах, которые ушли от ран после войны?» — задалась вопросом Нина К.

(сс) Andrzej Harassek Монументальная скульптура «Родина-мать». Киев

«Умом нормальным не понять», — добавила Ольга Б.

«А у них нет родины, их родина там, где деньги. Иуды!» — возмутился Олег С.

«Ужас, не ту страну Гондурасом назвали», — возмутилась Светлана К.

«Родины у них нет, так зачем им монумент такой. Ничего святого», — пишет Елена Л.

«Прекратите издеваться над историей», — отреагировал Владимир Р.

«Опомнитесь, а как же призыв: «Никто не забыт, ничто не забыто»! Люди, как можно повернуть время вспять и переписать историю? У кого-то есть машина времени? Того, что было, уже не изменить, а тех, кто отдал свои жизни, — не забыть. Родина-мать воздвигнута в память о тех, кто сложил свои головы, чтобы мы сейчас могли жить. Так как можно уничтожить память предков и забыть всё то, что, к сожалению, действительно было?» — не понимает Татьяна Г.

Prymasal Скульптурная композиция в мемориальном комплексе, расположенном на склонах правого берега Днепра на окраине Печерска

«Не нравится, что советский памятник?! Так выметайтесь из домов, построенных в СССР, из ангаров, где ведёте свой бизнес, они тоже строились в СССР и т. .» — отметила Натали П.

«Походу на планете Земля под дурдом выделили целую страну», — отреагировал Vadim G.

«Родину за 30 лет продали, осталась уничтожить память о ней, всё логично», — подытожила Галина Х.