Злоупотребления в ГБОУ «ЦОиС «Москва-98» не ограничиваются тем, что директор учебного комплекса Александр Барановский своими единоличными решениями расформировывает классы и тем самым ухудшает условия обучения детей и увеличивает нагрузку на учителей оставшихся классов. От волюнтаристских действий администрации страдают и семьи дошколят.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

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Прочитав статью о том, как Барановский распустил 3 «А» класс, в редакцию ИА REGNUM обратилась Ирина Прибыш с рассказом о том, что в детском саду, куда ходит ее сын, на многие нужды — аптечку в группу, подарки детям, Деда Мороза, игрушки — собирают деньги с родителей исключительно наличными и при этом не предоставляют отчетов о тратах. Также родителям выставляются полные счета без учета пропусков по болезни или иным уважительным причинам. Более того, здесь наложено жесткое табу на попытки узнать, на что были потрачены собранные с родителей деньги. Ирине так и объяснили, что с куратором дошкольного образования ГБОУ Лианой Мкртчан об этом разговаривать нельзя.

Но сначала о хорошем. Активные действия родителей учеников 3 «А» класса и выступившего на их защиту ОД «Школа — Наше дело» в лице ответственного секретаря Руфины Браверман привели к тому, что администрация школы пошла на попятную и не только восстановила класс, но и вернула любимую учительницу.

Однако на достигнутом москвичи останавливаться не намерены, поскольку в процессе разбирательства вскрылись многочисленные нарушения со стороны администрации, выяснилось, что 3 «А» не единственный класс, разогнанный Барановским, под угрозой оказалась бывшая школа олимпийского резерва «Олимп», выявлены многочисленные нарушения в других подразделениях учебного комплекса.

Sch1953.mskobr.ru Александр Барановский

Список правонарушений настолько велик, что разрешить ситуацию вряд ли способен даже учредитель ГБОУ Москомспорт. Данное утверждение нашло свое подтверждение 25 ноября на встрече родителей с и. о первого заместителя руководителя Москомспорта Андреем Ереминым. На разговор под совершенно надуманным предлогом корреспондента ИА REGNUM не пустили, но побывавшие на встрече родительницы любезно позволили ознакомится с записью беседы.

Вкратце ее итоги таковы. Несмотря на то, что в Москомспорт были заблаговременно отправлены собранные активистами материалы, г-н Еремин к общению с родителями оказался совершенно не готов, а возможно, просто тянул время, но женщинам большую часть отведенного времени пришлось повторять ранее отправленные для ознакомления факты. Требование создать комиссию по проверке деятельности Барановского чиновники не удовлетворили, только лишь весьма туманно пообещали разобраться в ситуации. По словам родительниц, чиновники не оставили им иного выбора, как искать защиты от самоуправства директора школы «ЦОиС «Москва-98» у правоохранительных органов.

Но вернемся к проблемам Ирины. По личным причинам она выбрала именно отделение №1 школы Москва-98. На собеседовании женщина поверила на слово госпоже Мкртчан, что договор о поступлении стандартный для столичных ГБОУ, и, не вчитываясь, подписала его. Ирину понять можно, в двух первых детсадах у нее подобных проблем не возникало, а кроме того, куратор Мкртачан почти час рассказывала женщине, как той повезло с садом, потом скомкала беседу и, не дав опомниться, под предлогом того, что все договоры дошкольного образования одинаковые, убедила подписать его не глядя.

В октябре 2020 года Ирина заранее уведомила, что ребенок не будет посещать детский сад (написала заявление), каково же было ее удивление, когда ей выставили счет за полный месяц, в то время как у других детей дни пропусков учтены были. Вот тут-то и выяснилось, что, согласно «стандартному» договору, родитель обязан оплатить месяц полностью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В последующем градус абсурда только нарастал. В ноябре группу закрыли на карантин, после сын Ирины болел, но и эти признаваемые российским законодательством причины для администрации детсада уважительными не стали. Женщина продолжала получать квитанции с полной суммой при том, что другим детям пропуски засчитывали и сумму платежа снижали.

Ирина обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить на соответствие с российским законодательством договор с ДОУ. В территориальном отделе ведомства по ЗАО признали, что договор нарушает законодательство, выписали штраф и на том успокоились. Закономерно, что такая позиция ведомства на руководство школы Москва-98 впечатления не произвела.

Ирине снова и снова присылали квитанции на полную сумму, она их оплачивала частично и продолжала искать защиты в разных ведомствах, как можно догадаться, не находя искомого. Родители знают, что в мае их спрашивают, будут ли дети летом посещать ДОУ, наша героиня в надлежащей форме сообщила, что ребенок будет на даче. Однако ей выставили счет за все три летние месяца. А кроме того, летом школа подала на нее в суд о взыскании предыдущей трехмесячной задолженности, которую она оплатить не обязана, так как ребенок болел.

Как уже было сказано, обращения в надзорные органы женщине не помогли, складывается ощущение, что у г-на Барановского настолько все «схвачено», что в территориальных ведомствах столицы управы на него не найти. Еще больше утверждаешься в подобных мыслях, когда узнаешь, что ее надзорное дело затерялось в недрах прокуратуры Москвы.

Kremlin.ru Прокурор

Причиной злоключений Ирины стало то, что администрация школы поменяла условия договора о зачислении, получилось так, что дети, зачисленные до 1 сентября 2020 года, продолжали посещать детский сад на прежних условиях, в которых учитывались пропуски по уважительным причинам, что сказывалось на оплате, по новому же договору родители обязаны оплачивать услуги детсада 12 месяцев в году. На каком основании администрация внесла изменения, установить не удается, на сайте ГБОУ информация отсутствует, надзорные органы хоть и признают нарушения, но мер реагирования не принимают.

Слова Ирины подтверждают и другие родители. Кроме того, опрошенные рассказывают о хамском отношении со стороны воспитателей и руководства сада. Также сообщают о фактах ненадлежащего обращения с детьми и взятках за поступление. Дело в том, что и в без того переполненное дошкольное учреждение (во многих группах более 30 детей) попасть довольно сложно, поэтому приходится материально заинтересовывать ответственных лиц.

Данные высказывания ни подтвердить, ни опровергнуть в настоящее время не представляется возможным. Наверное, когда родители добьются проверки деятельности администрации школы Москва-98, по ее результатам данные факты найдут или не найдут подтверждение. В случае, если будет доказано, что некоторых детей принимали в сад за вознаграждение, этому будут дана соответствующая правовая оценка.