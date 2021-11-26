Ву Цянь, представитель министерства обороны Китая, 25 ноября призвал США не питать «никаких иллюзий» насчет Тайваня, указав, что Пекин не пойдет на компромисс в этом вопросе. Во время брифинга политик обвинил Вашингтон в том, что он говорит «много безответственных вещей» по этому вопросу, впервые сообщило Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Напомним, что Тайвань и Пекин с 1949 года после гражданской войны управляются раздельно.

Chinamil.com.cn Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь

Заявление высокопоставленного китайского чиновника прозвучало после того, как 24 ноября администрация президента США Джо Байдена пригласила Тайвань на саммит по вопросам демократии в следующем месяце, при этом проигнорировав Китай. Россию также оставили без приглашения.

«Поступок США доказывает, что так называемый саммит демократии является лишь предлогом для достижения геополитических целей, подавления других стран, разделения мира, служения собственным интересам и сохранения своей гегемонии в мире», — заявил Чжао Лицзянь, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая, согласно сообщению Associated Press.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Американские интернет-пользователи бурно обсудили завуалированную пекинскую угрозу под соответствующей публикацией Fox News.

«Весь мир знает, что США потеряли лидерство. Наши союзники напуганы, потому что мы стали слишком слабы, чтобы помочь им. Байден превратил некогда великую нацию в страну третьего мира. А американцы просто сидят и смотрят в недоумении», — считает hogarthojewitson.

«Пришло время конфисковать их активы здесь. Приостановить все деловые связи и ввести тарифы на всё, что они хотят здесь продавать. Я не являюсь большим поклонником всех этих мер, обычно они оказываются контрпродуктивными. Но нас как нацию загоняют в угол», — отвечает Jayhawk1964.

«Не знаю, как администрация, но я не питаю иллюзий. Китай захватит Тайвань, а Байден скажет, что им не следовало этого делать. Потом он купит у них еще ветряных мельниц», — предполагает 90lbBuster.

«Когда-то американцы верили в распространение демократии. Когда у нас были настоящие лидеры», — вспоминает ZippyJoe.

«Пока Америка навязывала демократию в других странах, многие люди пропихивали социализм и коммунизм в Америке через школы, университеты и MSM. Угадайте, кто победил?» — отвечает RaviJosyula.

«Я австралиец, и я горжусь тем, что мое правительство твердо стоит перед лицом китайской агрессии, направленной против нашей промышленности», — рассказывает DungerDownunder.

«А я прошу прощения за отсутствие лидерства в моей стране. Вы, ребята, стоите перед лицом яростного коммунистического Китая, в то время как мой президент едва может решить, какой пудинг сегодня съесть», — отвечает Dvermin.

«У Китая есть возможность захватить Тайвань до января 2025 года, когда Джо Байден покинет свой пост. Тайвань должен продержаться еще 3 года. На следующих республиканских выборах президента вопрос противостояния Китаю будет в центре внимания, и любой кандидат, который рассчитывает быть избранным, возьмет на себя ряд обязательств по противостоянию Китаю, включая возможность признания Тайваня», — уверен JossefPerl.

«С нетерпением жду этой войны. Интересно, сколько наших солдат погибнет, помогая Тайваню?» — интересуется ignatowski.

«С Байденом покончено. Он продал Америку», — уверен HomeoftheBills.

«Китай не боится того письма с резкими словами осуждения, которое он может получить от президента Байдена, когда вторгнется на Тайвань. После Афганистана они точно знают, с кем и с чем имеют дело», — комментирует Vince273.

«Китай знает, что наши лидеры у них в кармане. Весь этот театр на саммитах не защитит наших союзников», — пишет rjc1945@gmail.com320.

«Да, Китай, интересная невинная (не совсем) страна, которая по какой-то причине разработала и затем сумела распространить вирус, настолько смертоносный, что в итоге он будет убивать миллионы людей в течение многих лет. И всё же мы не приняли никаких санкций», — осуждает csenserules.

«Ответ Байдена будет таким же, как и в случае с Афганистаном. Он скажет: «Это всё равно должно было случиться». Его стиль внешней политики — это апатия», — подчеркивает FloraPost865.

«Хорошо, смотрите, у США, при администрации Байдена, нет намерений защищать Тайвань. У администрации Байдена нет «хребта» и никогда не было. Они одобряют массовый «менталитет толпы». Администрация Байдена открыто пытается пропагандировать ненависть, фанатизм и расизм, чтобы подстрекать невежественных людей в США к насилию, чтобы мы были озабочены ежедневной защитой своих домов и бизнеса, а не маршем на Вашингтон и восстановлением справедливости для тех, кто этого заслуживает. Да ладно, Байдена весь мир воспринимает как марионетку», — делится bartUSA.

Напомним, что так называемый «Саммит за демократию» пройдёт в США 9 и 10 декабря. На него приглашены лидеры 110 стран. Они намерены обсудить совместную «защиту от авторитаризма», «борьбу с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».

В списке есть все страны Европы, кроме Венгрии, приглашения не получили Турция и Сербия, но получил Тайвань, который, согласно официальной позиции Пекина, с которой согласны большинство стран мира, включая Россию, является неотделимой частью КНР. При этом Китай на саммит приглашён не был.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, приглашая страны на саммит «лидеров демократии», США пытаются продемонстрировать массовость своего движения.

Mid.ru Сергей Лавров

При этом, по мнению главы МИД России, саммит нацелен на то, чтобы разделить людей и страны на демократические и недемократические.