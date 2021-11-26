Бывший член палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард заявила, что вынесенный судом вердикт по делу Ахмода Олбери доказывает, что Америка не является расистской страной. Трое белых мужчин — Грегори Макмайкл,его сын Трэвис и их соседУильям Брайан — были признаны виновными в совершении убийства афроамериканца Орбери в городе Брунсвик (штат Джорджия). По словам Габбард, если бы в США процветал расизм, подсудимые были бы оправданы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема расизма в США

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема расизма в США

«Если бы в Америке процветал расизм, убийц Орбери не признали бы виновными белые присяжные в Джорджии. Большинство американцев (со всеми цветами кожи) верят в слова доктора Мартина Лютера Кинга о том, что нас, детей Божьих, следует судить по делам нашим, а не по цвету кожи», — написала в Twitter Габбард, которая безуспешно баллотировалась на пост президента от Демократической партии в 2020 году.

AFGE Тулси Габбард

Пост политика привлек внимание американцев, собрав менее чем за день более 24 тыс. комментариев. При этом Тулси получила поддержку многих республиканцев, которые устали от того, что демократы постоянно обвиняют Штаты в расизме.

«Один из примеров того, что система правосудия работает как надо и расизму положен конец», — поддерживает @cmcole82.

«Левые с вами не согласны, но я согласен», — пишет @Reddishpilz.

«С каждым днем Тулси нравится мне всё больше. Имейте в виду, что большинство ее позиций совпадает с нормами демократов, но всё же она гораздо лучшая альтернатива, чем 95% демократов, находящихся сейчас у власти. Она способна видеть и говорить очевидные истины — это то, что мне нравится», — отмечает spectator2242.

«Я никогда не голосовала бы за демократов, но если бы мне всё-таки пришлось, она была бы единственной, за кого я могла бы отдать голос. Она мне понравилась, когда я смотрела дебаты. Ее собственная партия поносит ее, так что это показывает, что у нее есть мораль и здравый смысл!» — восклицает Sadielouhoo.

«Расизма могут придерживаться группы и отдельные люди. Когда общество отвергает расизм, институты власти и законы могут быть реформированы, чтобы отразить убеждения большинства. А когда правительство народа построено на прочном фундаменте конституции, признающей права и свободы отдельных граждан, судебная власть, наделенная такой властью, может вносить изменения в рамках конституции для обеспечения этих свобод. Эта нация может меняться, и она менялась с момента своего основания. Она находится в процессе развития. Сколько бы люди ни говорили, что она несовершенна, приговор Олбери показывает, что эта нация изменилась и будет меняться. Эта нация находится в процессе развития и не должна быть сожжена. Благодаря конституции у нее есть полномочия через исполнительную, судебную и законодательную власть вносить изменения. Используйте их», — воодушевленно пишет badtiming.

«Я ценю ваш оптимизм и признание того, что мы живем в несовершенном мире, потому что люди по своей природе несовершенны. Однако, пожалуйста, также признайте, что Америка была основана во времена расизма. Только благодаря огромной борьбе (часто с жестоким противодействием) мы продвинулись так далеко — за несколько сотен лет. Нам предстоит еще долгий путь, тем более что многие любят отрицать наличие проблемы», — отвечает Comeon.

«Америка — не расистская страна. Америка — справедливая страна. Присяжные правильно поняли это на прошлой неделе в деле Риттенхауса, и они правильно поняли это сегодня в деле об убийстве Орбери», — говорит daveed489 о деле Кайла Риттенхауса, 18-летнего американца, оправданного за убийство, совершенное с целью самозащиты.

(сс) Lightburst Американец выступает около средней школы с табличкой в защиту Кайла Риттенхауса.

«Привлекательная, умная, рациональная женщина… ей место в Республиканской партии», — считает bidenthedestroyer.

«Она слишком милая, чтобы быть демократом», — отмечает hairplugs.

«Да, она демократ, но, похоже, у нее есть свой собственный ум, и ее не поддерживают ни левые, ни прогрессисты. Переход в Республиканскую партию был бы хорош для нее», — комментирует Coyotenues.

«Если Америка — расистская страна, как люди объясняют, что Барак Обама был избран президентом США на два срока подряд? Может, либералы просто пытаются использовать расизм для раскола страны, отказываясь признать улучшения, достигнутые страной со времен движения за гражданские права?» — размышляет ideal92.

«Забавно, когда люди обвиняют Америку в расизме, при этом никто не упоминает, кто именно совершает ограбления Nordstrom и Louis Vuitton, бесконечные ножевые ранения в метро Нью-Йорка и т.д. Если бы мы только могли убедить некоторых из тех, кто кричит о расизме, уехать в другую страну, нам всем было бы гораздо лучше», — подчеркивает schmidty.

«Возможно, Америка и не является расистской страной, но в движении BLM и их родительской организации «Демократическая партия» очень много расистов», — язвит slice107.

«Америка не является расистской страной, но этот приговор ничего не доказывает. Это глупые комментарии. Каждая вещь, которая случается с человеком, черным или белым, не является вопросом расы. Мы настолько увлеклись расизмом, что эта тема вызывает тошноту», — уверен mikesnapper.

Напомним, что речь идет об убийстве, которое произошло в феврале 2020 года. Орбери совершал пробежку на улице в районе, где жили подсудимые. Они решили, что чернокожий совершил преступление, и, вооружившись, настигли мужчину.

Орбери попытался вырвать оружие из рук одного из нападавших, но был застрелен. Этот момент был заснят Уильямом Брайаном на видео, которое было приложено к делу. Убийство Орбери получило широкий общественный резонанс в США. Мужчины также проходят по делу о преступлении на почве ненависти, суд по которому еще не состоялся.