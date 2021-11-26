Заявление первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса о том, что власти республики не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу, что стало ответом на высказывание министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, сказавшей, что возобновление подачи воды на полуостров запрещено и невозможно, стало поводом для обсуждения в интернете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Граждане выразили своё мнение 25 ноября в социальной сети Facebook.

«Это настоящий фашизм — перекрывать воду. Но нам на будущее нужно решать эти вопросы. Кстати, в Азербайджане были некоторые проблемы с водоснабжением отдельных районов, но там правительство в последнее время решительно настроено на обеспечение всем необходимым людей. Это возможно, надо только работать в этом направлении», — считает Марина М.

Андрей1921 Северо-Крымский канал

Многие пользователи пришли к выводу, что ничего страшного для Крыма не будет, если Украина так и не одумается от своей античеловеческой политики в отношении жителей полуострова.

«Невозможно, значит, невозможно. Значит, проблема будет решена другим путём! Исчезнет ещё один повод для шантажа России для «незалежной». Недальновидно, очень напрасно они упорствуют. Политика этой страны заведёт её в могилу, рано или поздно. Ну да Бог с ними», — написала Svetlana R.

Некоторые комментаторы отмечают, что Крыму надо самостоятельно решить проблему нехватки воды, чтобы стать совершенно независимыми от Украины.

«Давно бы уже что-то своё сделали, опреснительные станции, например. Хватит ждать у моря погоды. Эти нацисты от своего не откажутся, нам самим надо выживать», — указывает Ольга Л.

Часть людей считает омерзительным, что во всей этой истории с перекрытием источника воды Запад держит молчание, словно не замечая преступлений против прав человека.

«И где же этот хвалённый Европейский союз со своими принципами, правами человека и прочими ценностями? Молчат, как гниды, со своими двойными стандартами. При этом не забывают Киев своими грантами одарять, за цинизм, очевидно. Вот вам и вся правда про Европу», — пишет Vitali V.

Ряд пользователей указывает на то, что России необходимо ответить Киеву той же монетой.

«А почему бы Украине не отключить энергоснабжение из России и Белоруссии? Можно же ещё перекрыть газ, лучше сегодня и прямо сейчас! Если они лишили днепровской воды Крым, то пусть теперь и скачут на майдане, чтобы не замёрзнуть. Пусть Америка им помогает», — поделилась своим мнением Тамара С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

Отдельные комментаторы отмечают, что рано или поздно Украина получит справедливый ответ на все свои преступления.

«После категоричных заявлений украинской стороны про воду в Крыму они теперь получат категоричный ответ про потерю транзита на газ! Награда всегда находит своего «героя». Жаль только, что не сразу, но всё же», — отмечает Наталья Г.

Напомним, 24 ноября первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил РИА Новости, что власти республики не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу, что стало ответом на высказывание министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, заявившей, что возобновление подачи воды на полуостров запрещено и невозможно.