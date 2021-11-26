Президент США Джо Байден по случаю годовщины голода 1932−1933 годов (который украинская пропаганда считает «голодомором») в Украинской ССР почтил память погибших и подтвердил, что Вашингтон неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в обращении президента США, которое 24 ноября распространила пресс-служба Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

«Каждый ноябрь мы торжественно чествуем и отдаём дань уважения миллионам невинных украинцев, которые пострадали и погибли во время голодомора — «смерти от голода» — в 1932 и 1933 годах. Мужчины, женщины и дети, погибшие во время этого голода, стали жертвами жестокой политики и преднамеренных действий режима Иосифа Сталина», — говорится в обращении американского лидера.

По словам Байдена, важно не только помнить погибших, но и не допускать подобных случаев в настоящем и будущем. А для этого нужно помогать тем, кто в своих странах сражается с тиранией.

«Украинский народ преодолел ужас голодомора и засвидетельствовал свой дух и непокорность, и в конце концов создал свободное и демократическое государство. Почитая память о страданиях жертв голодомора, Соединённые Штаты также уверяют, что преданы народу Украины и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — резюмирует президент США.

President.gov.ua Джо Байден и Владимир Зеленский

Заявление американского лидера обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time. Многие отметили, что в нынешнее время население Украины сокращается, люди выезжают работать за границу, а уровень жизни в самой стране крайне низкий. Иные также порекомендовали Байдену вспомнить о голоде в США в 1930-х годах и геноциде индейцев.

«Чё-то Байден забыл про голодомор в самих США в 30-х, когда фермеры выливали молоко на дороги и сжигали урожай из-за невозможности продать! Погибли тогда многие миллионы американцев!..» — отметил Владимир М.

«В голодоморе США тоже Сталин виноват?» — поинтересовалась «Улыбка».

»А память жертв Великой депрессии он не хочет почтить? Где описаны случаи, как люди на помойках облизывали упаковки от еды. Или подавлялись голодные бунты, или как армия подавила демонстрацию ветеранов Первой мировой войны», — добавил Роман А.

«Жестокий режим» доголодоморил население до 52 миллионов. А «свободная ненька» (Украина — М. Р.) додемократизировала до 26. Вопрос: так когда же был геноцид?» — поинтересовался «A. П. Чехов».

«Индейцы особо оценили его переживания за украинцев», — пишет Василий К.

Массовое захоронение индейцев. 1891

«Украина пусть публикует архивы СБУ и не морочит никому голову с голодомором. Сталин к нему имеет такое же отношение, как Путин к их нацистскому майдану и грабежу Украины международной шайкой ворюг во главе с США», — отметил Виктор М.

«А умершие в то же время в России, Казахстане и иных весях чьи жертвы будут? Или это не люди?» — спросил Игорь В.

«Пациент белого дома разбушевался», — иронизирует Andre R.

«А что же он про индейцев не вспомнил, а также про американцев, попавших под defarming???» — задался вопросом philip s.

«А как же голодомор в США? А ну это же Великая депрессия называется. Это другое, понимать надо!» — с сарказмом написал RuslanD.

«10 млн человек с пенсией 85$ и ниже — это достойная жизнь по Байдену при европейских ценах. Большинство украинцев стали свободными от материальных благ, которые имели до 2014 года. «Долгожданная» свобода от США и Европы лишила их этого», — подытожил Владимир В.

Читайте также: «А слабо признать геноцид индейцев?» — Техас признал голод в УССР геноцидом