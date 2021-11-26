На совещании с членами правительства глава Минцифры Максут Шадаев, рассказывая Владимиру Путину в том числе о ходе импортозамещения ПО, отмечал неутешительные итоги исполнения завершающейся в этом году программы в рамках директивы от 2018 года. Даже те контрольные значения, которые, по словам Шадаева, «во многом госкомпании сами для себя определяли в рамках этих программ — там не было общего рамочного показателя, — в большинстве случаев не выполнены».

Иван Шилов ИА REGNUM Импортозамещение

Иван Шилов ИА REGNUM Импортозамещение

В результате, по подсчетам министерства, и российский рынок отечественного софта за 2019−2020 годы недополучил порядка 70 миллиардов рублей, которые госкомпании должны были бы потратить при реализации программ. Более того, сейчас, когда госкомпании утверждают новые стратегии цифровой трансформации, министерство увидело занижение IT-бюджетов: их расходы на импортозамещение в предстоящие несколько лет будут меньше, чем за предыдущие три года, констатировал министр. Посетовал он и на то, что госкомпании сами становятся активными участниками IT-рынка, создавая альтернативу существующим коммерческим решениям, подчеркнув также, что если уж они берутся за собственные разработки, то должны тогда поставлять их и на рынок, если, конечно, эти разработки не заточены на уникальные бизнес-процессы. Как отметил эксперт издания «Коммерсантъ» — глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, «сейчас складывается ситуация, когда государство начинает конкурировать с бизнесом, что не идет на пользу рынку», поэтому предложение министра он считает обоснованным. Кроме того, впредь, как отметил Шадаев, будут установлены своего рода лимиты — не менее 70% расходов госкомпаний должны быть направлены именно на российское ПО.

В общем, «оглядываясь» на слова Максута Шадаева, первая попытка импортозамещения ПО, судя по всему, оказалась провальной, и даже почти установлены виновные в этом лица. Дабы избежать ошибок при реализации новых директив в предстоящие несколько лет, министр как раз и предложил ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за достижение показателей, установленных планами.

Digital.gov.ru Глава Минцифры РФ Максут Шадаев

Владимир Путин в целом согласился с этим предложением. Введение персональной ответственности для руководителей госкомпаний, как отметил изданию исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, должно «значительно ускорить переход на отечественные программные и аппаратные решения».

Напомним, в ходе международной конференции AI Journey 2021 глава государства также подчеркивал необходимость ускорить процесс импортозамещения.

«Год назад, на прошлой встрече, мы договаривались, что поможем бизнесу провести технологическое обновление, предоставим налоговые стимулы компаниям и организациям, которые приобретают отечественное программное обеспечение, компьютеры и телекоммуникационные устройства. К сожалению, эти и другие решения до сих пор не приняты, находятся, говоря бюрократическим языком, «на согласовании» и, как бюрократы ещё говорят, «в работе». Этот процесс явно затянулся, и на эту тему отдельно, конечно, с коллегами поговорим ещё, но подчеркну: такими неспешными темпами нам не решить сейчас задачи ускоренного технологического развития», — цитировал kremlin.ru слова Владимира Путина.

Не задалась у министерства и работа по переходу объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения. Как отметил Шадаев, прошла титаническая работа по согласованию Указа президента, который готовит собственно ведомство. Напомним, как сообщало издание «Коммерсантъ», для импортозамещения программного обеспечения (ПО) и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) могут установить единый срок — с 1 января 2023 года. Важные для страны сети должны будут преимущественно перейти на российское ПО после окончания срока действия прав на используемый софт и при наличии отечественных аналогов.

T-platforms.ru «Т-Платформы» на выставке «Импортозамещение 2019»

В телекоммуникационном оборудовании и радиоэлектронной продукции переход произойдет по истечении сроков амортизации существующей техники. Проект Указа об экономических мерах обеспечения технологической независимости и безопасности объектов КИИ был разработан Минцифры, и 28 октября замруководителя аппарата правительства Леонид Левин направил его на согласование в государственно-правовое управление президента. Контролировать импортозамещение в части софта будет Минцифры, а в части оборудования — Минпромторг. В банковской сфере, как пишет издание со ссылкой на документ, процесс будет согласовываться с ЦБ РФ.

Spravedlivo.ru Леонид Левин

Между тем подготовленный Минцифры проект Указа раскритиковало государственно-правовое управление (ГПУ) президента. Документ предлагает установить единый срок импортозамещения в значимых для государства сетях — с 1 января 2023 года, но в нем, как указывало издание со ссылкой на изученный документ, не оценена возможность исполнения этих требований в указанный срок. Кроме того, он может противоречить Конституции. ГПУ указывало также на необходимость разработки федерального закона. И вот теперь на совещании правительства Шадаев уже анонсировал готовность Указа. Правда, отмечая также, что сейчас пришло понимание, что проекта Указа недостаточно.

«Нам нужно всё-таки «погружать» это в федеральный закон. С учётом того, что мы почти год согласовывали все эти нормы, большая просьба дать поручение, чтобы мы в первом квартале следующего года вместе с Государственной думой, вместе с нашими коллегами из партии «погрузили» это в федеральный закон, чтобы на второй длинный круг не уходить и всё-таки достаточно быстро это решение облечь в нормы федерального закона. Просили бы такое поручение дать», — обратился к президенту с просьбой Максут Шадаев, в том числе заметив, что содержание Указа согласовано.

«Во-первых, можно, мне кажется, поскольку там есть «люки» в законодательстве, заполнить эти «люки» с помощью указа и, не затягивая это даже до начала следующего года, вносить уже и проект закона в Государственную думу, если юристы считают, что это нужно облечь в форму закона, — почему нет?» — не возразил Владимир Путин.

Напомним также, что в прошлом году Минцифры предлагало перейти на преимущественное использование отечественного ПО уже с этого года, с заменой оборудования — с 2022-го. Но банковское сообщество тогда заявило, что эти меры связаны с определенными сложностями и в том числе потребуют высоких затрат, обратившись в правительство с просьбой отсрочить переход до 2025−2026 годов. Минцифры сдвинуло сроки на 2024−2025 годы по причине неготовности отечественных IT-платформ. Как сообщало издание, на неготовность отечественных производителей ПО и оборудования удовлетворить потребности субъектов КИИ, а также на существенный уровень затрат на импортозамещение жаловались и госкомпании. В итоге пришли к компромиссу — к единому сроку импортозамещения — январь 2023 года.