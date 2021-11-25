Идею выделить на военную помощь Украине дополнительно $50 млн выдвинули сенаторы США — республиканец Роб Портман и демократ Джин Шахин, сообщила 24 ноября газета Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Законодатели предлагают включить указанную сумму в проект американского оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Эти средства могут дополнить уже одобренные Вашингтоном $300 млн, которые Киев получит в виде военной помощи от США.

Читайте также: В Сенате США предложили выделить еще $50 млн на военную помощь Украине

Новость обсудили в украинском телеграм-канале VESTI. Многие восприняли увеличение финансирования военных расходов Киева Штатами негативно, отметив, что Украина в руках США — всего лишь «инструмент» продвижения на восток.

«Ох как «заботятся» американские хозяева… Ну поперёк горла им мир у нас…» — отреагировал Вячеслав.

«А могли бы уголь прислать. Но не судьба», — добавил «Бибек72».

»Круто, они дают нам кредиты на покупку ихнего вооружения, а потом нам отдавать эти деньги с процентами. А потом, если произойдёт, что Украина спровоцирует Россию, как Грузия в 2008 году, то они нас морально поддержат. А результат будет тот же», — отреагировал Сергей С.

(сс) Яна Амелина Боевые действий во время войны в Южной Осетии 2008 года

«Просто возможность «случайного» выстрела увеличивается в разы. А потом… потом… просто конец. Жаль, что многие украинцы этого не понимают и считают, что пронесет. Не пронесет. У всякого терпения есть предел», — ответил Сергею С. Aleksei R.

«А причем тут мирное население?.. США и Запад, по сути, оккупировали страну. С 2014 года они кинули уже миллиарды долларов на эту аферу. Все западные и заокеанские спецы руководят всеми ветвями власти. Вы наивно уверены, что причина в мирном населении? Запад и США не для того начали эту «игру»… чтобы убежать отсюда по желанию обычных простых смертных», — ответил ему (Aleksei R.) drib make sprinkling.

«Вам перечислить страны, в которые США и иже с ними несли «демократию»? И чем это закончилось? Только кто-то сказал «нет» и, естественно, ощущает на себе весь комплекс неприятностей… В Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и т.д. «демократия» не неслась на всех парах? Куба, Венесуэла? Население не выбирает власть себе достойную? Или оно в концлагере?» — ответил ему (drib make sprinkling) Aleksei R.

«Причем тут демократия? Или вы настолько уверены, что Западу нужна Украина?.. Западу нужно продвижение на восток, и он… медленно, но ползет. Причем тут, вообще, люди? Люди умирают и рождаются, борьба остается за территории», — возразил drib make sprinkling ему (Aleksei R.) в ответ.

(сс) Staff Sgt. Kylee Gardner Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана

«Территорию можно пытаться получить разными путями… получая сопротивление (суверенные государства, субъекты) и без оного (колонии)… Что касается Украины, то это даже не колония, просто «инструмент». Вернее государство, настолько тупое, что стало «инструментом» за сущие копейки, а еще точнее — бесплатно. Так как всё, что было в «инструмент» вложено, все будет отдано, даже с процентами. А потом инструментом попользуются и выкинут в помойку», — подытожил Aleksei R., отвечая на комментарий собеседника под псевдонимом drib make sprinkling.

Читайте также: Канада может нарастить свой военный контингент на Украине — СМИ