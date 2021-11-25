В Южной Корее обсудили популярность нового южнокорейского мини-сериала «Зов ада», вышедшего на платформе Netflix, за рубежом.

Цитата из м/с «Зов ада». Реж. Ён Сан-хо. 2021. Южная Корея

По данным аналитической компании Flix Patrol, южнокорейский хоррор «Зов ада» на протяжении трех дней занимает первую строчку в рейтинге популярных телешоу американского стримингового сервиса Netflix.

По состоянию на 24 ноября южнокорейская картина, трансляция которой стартовала 19 ноября, заняла первую строчку в 36 странах, включая Францию, Бельгию, Японию, Индонезию, Филиппины. Между тем драма о выживании «Игра в кальмара» оказалась на четвертой позиции.

Известно, что «Зов ада» оказался в списке самых просматриваемых телешоу Netflix на следующий день после выпуска, 21 ноября он уступил первое место мультсериалу «Аркейн», а 22 ноября вновь занял первую строчку.

Сериал «Зов ада», снятый режиссёром Ён Сан Хо, повествует о сверхъестественных существах, выслеживающих и забирающих людей в ад.

«Ён Сан Хо по-новому подошёл к теме религии. Конечно, монстры нарисованы не очень хорошо, однако сама работа — потрясающая», — пишет arou***.

Цитата из м/с «Зов ада». Реж. Ён Сан-хо. 2021. Южная Корея

«Я так горжусь нашей страной! У нас столько талантливых людей в разных сферах!» — восхищается soul***.

«Я не оценил мини-сериал, который сейчас хайпят во всем мире», — отмечает skan***.

«Лично мне этот сериал понравился больше, чем «Игра в кальмара»», — пишет sky1.

«Неоднозначное мнение. Это одна из тех картин, после просмотра которой начинаешь задумываться о добре и зле, о религии и обществе в целом», — подмечает w_an***.

«Скорее всего, популярность пришла благодаря «Игре в кальмара»», — предполагает rock***.

«На мой скромный взгляд, весь сюжет можно было уместить в одну серию, а не растягивать на шесть», — жалуется nowi***.

«Южная Корея становится культурным центром», — отмечает lech***.

«В «Игре в кальмара» и «Зове ада» есть нечто общее, а именно то, что реальность — ад», — пишет whjh***.

Цитата из м/с «Зов ада». Реж. Ён Сан-хо. 2021. Южная Корея

«Мне кажется, что у иностранцев теперь может сложиться мнение, что все южнокорейские сериалы очень жестокие», — предполагает anne***

«Кажется, южнокорейская культура становится все более популярной», — полагает suye***.

«Считаю, что можно было и лучше сделать», — пишет poli***.

«Netflix зарабатывает только на корейских сериалах?» — интересуется yk67***.

«Ещё неизвестно, какое место будет занимать сериал через неделю», — отмечает jusu***.