Американское посольство на Украине предупредило своих сограждан о необычной военной активности России у границ Украины. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 24 ноября сообщили в пресс-службе дипломатического представительства США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужас

Уточняется, что рекомендации относительно путешествий по территории Украины остались на четвертом уровне. «Не путешествуйте в Крым, в восточных частях Донецкой и Луганской областей (оккупированная Украиной часть ДНР и ЛНР. — О. П.) из-за вооруженного конфликта», — также говорится в заявлении.

Ситуация с безопасностью на границе Украины, как добавили в пресс-службе американского посольства, может измениться без уведомления, так как Российская Федерация проявляет военную активность.

Сообщение дипломатического представительства США обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Шептун» и «Крокодил». Многие указали на то, что складывается впечатление, что США нагнетают обстановку, подталкивая украинскую сторону к войне.

«Хороший предлог для затаривания Украины всяческими видами вооружений и для увеличения там численности военных НАТО, как в виде советников и спецов, так и просто «мяса», — отреагировала Tatiana C.

The U.S. Army Противотанковая ракета FGM-148 Javelin

«Да!!! Сайгон, Тегеран, Сомали, Бенгази. Надо быть осторожнее», — призвал Казимир А.

«Ну когда уже? Третий раз цветы покупаю…» — иронизирует «Ара Арарат».

«Зачем России на нас нападать, мы и так скоро сдадимся», — добавил Patrick.

«Перестаем оплачивать коммуналку!!! Ждем Путина», — смеется Лера.

«Как они уже надоели!!! Ну не могут американцы жить без войны. Только подстрекают и провоцируют!» — отметила Lubov.

«Такое впечатление, что Украина планирует «мирное» наступление и пытается это все прикрыть российской «агрессией», — написал IU.

«Они прям толкают Зеленского на войну», — отреагировал Борис.

«Хочется понять, зачем они нагнетают?» — задалась вопросом Таисия.

«Спать ложатся с мыслью «Путин нападет» и встают с мыслью «Путин уже напал». Шизофреники», — пишет «Король Испании».

«А в посольстве на крыше есть площадка для вертолета?» — поинтересовался Бибек72, напоминая об эвакуации сотрудников посольства США из Вьетнама и Афганистана.

«Госдеп сказал — надо!» — добавил «Шкипер».

"Еще нигде и никогда не ждали агрессора с такой надеждой и нетерпением», — заметил Сергей Ш.

«Вы знаете, так уже задолбали эти правители, что хоть и это плохо, но ждёшь уже этого нападения с надеждой на лучшее», — пишет D.

Ivan Bandura Украинские националисты

«Так уже США предупреждают своих граждан, а наши власти молчат, только в ток-шоу пугают. Где информация о бомбоубежищах, как сопротивляться, что делать женщинам, детям, где брать оружие, где пункты сбора и т. д. Ну… утром люди едут на работу в маршрутке, а рядом российские танки едут в соседней полосе — так, что ли?» — поинтересовался Андрей.

«Ну, кстати, смеетесь, смеетесь, а Зеленского реально толкают к самой настоящей войне. Его и так загнали в угол, а теперь заставляют сделать то, что реально выгодно Штатам. И если у Штатов получится, то будет вообще не смешно…» — подытожил Aleksandr S.