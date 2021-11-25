Взрослые жители России прививаются от коронавируса весьма неохотно даже при давлении сверху. Перспектива такой же «исключительно добровольной» вакцинации детей дополнительно будоражит общество. На таком недобром фоне Минздрав исключил лактацию из списка противопоказаний для вакцинации «Спутником V», указав при этом, что клинические данные по применению «Спутника V» среди кормящих женщин пока отсутствуют и неизвестно, способны ли действующие вещества препарата проникать в грудное молоко. Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщине советуют оценить риски и пользу от данной вакцинации.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Как может не обладающий медицинским образованием человек оценить пользу и риски медицинской процедуры? Спросить врача — хорошее решение, особенно, когда врачу доверяешь, но вот проблема: врачи и сами не знают, что об этом думать.

Жительница Санкт-Петербурга рассказала корреспонденту ИА REGNUM свою историю получения медотвода. «У меня и моих детей сделаны все необходимые прививки. От коронавируса я прививаться не спешу, в том числе потому, что я еще кормлю младшего ребенка. Сейчас период грудного вскармливания вывели из списка противопоказаний, но я не понимаю, что изменилось с того времени, когда оно противопоказанием было. Как бы то ни было, я успела получить медотвод», — рассказала женщина.

За справкой о медотводе она обратилась в районную поликлинику. Очень часто женщины не знают, как им доказать, что они действительно кормящие. Есть вариант предъявить терапевту сам процесс. От кого-то требуют справку из женской консультации, хотя тут нужно понимать, что доказывать факт лактации ради получения справки — это все-таки немного сомнительная процедура, как будто перед нами не женщина, а почти преступница, которой нужно алиби.

ИА REGNUM Мать и ребенок

Как бы то ни было, в случае с персонажем нашей истории заведующий отделением поспешил сказать: ему мало знать, что она кормит ребенка, ему надо доказать, что ребенок в грудном вскармливании нуждается. Как объяснил врач, так как ребенку больше года, для него это не необходимость, а баловство. Однако посоветовал обратиться к участковому педиатру, который напишет, что это необходимость (если сочтет нужным).

Женщина обратилась к участковому педиатру. Педиатра сама формулировка вопроса поставила в тупик. «То есть как это — зачем ребенку кормиться грудью?» — не поняла доктор. Ведь здесь дело не только в еде, есть еще польза для иммунитета ребенка: кто-то говорит, что антитела в материнском молоке защищают ребенка лишь в первые месяцы, кто-то считает, что лактация в принципе укрепляет здоровье ребенка, но в любом случае решение о том, как долго продолжать кормление, должно быть за матерью. И вряд ли кто-то рискнет его оспаривать. А есть и психологический аспект: множество опытных педиатров и психологов говорят, что кормление грудью укрепляет связь между матерью и ребенком. Мы не говорим здесь про перегибы (никто не ратует за «до армии у груди держать»), мы говорим про лактацию в течение адекватного срока, комфортного для матери и ребенка, — так, в конкретном обсуждаем примере дело касалось ребенка в возрасте 1 год 5 мес.

В итоге педиатр, не переставая вместе с медсестрой поражаться необходимости доказывать очевидные вещи, написала свое врачебное заключение, в котором было сказано, что данный ребенок данной женщины нуждается в грудном вскармливании по медицинским показаниям. Во взрослой поликлинике эту справку приняли и медотвод дали, хотя и задумались, на какой именно срок его давать (непонятно же, до какого точно возраста ребенок нуждается в грудном вскармливании).

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса jpg

Ситуацию пора прояснять, ИА REGNUM направило запрос на адрес пресс-службы Комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга с просьбой уточнить информацию по вакцинации от коронавируса кормящих матерей. А именно: на какие именно данные стоит опираться кормящей женщине при принятии решения о вакцинации, на что именно опирается при принятии такого решения врач, в каких именно случаях всё же рекомендуется медотвод кормящим от вакцинации? Наконец, в случае проявления побочных эффектов у находящегося на грудном вскармливании ребенка, кто несет ответственность за их появление? Запрос был направлен 17 ноября 2021 года, на момент публикации этого материала 25 ноября ответа от ведомства не поступило.