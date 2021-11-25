Украинское правительство анонсировало полный отказ от импорта электроэнергии из России и Белоруссии к сентябрю 2023 года. О соответствующих сроках в кабинете министров Украины сообщили 24 ноября на заседании в рамках утверждения плана по борьбе со злоупотреблениями олигархов, передает «Интерфакс».

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина». Многие выразили недоумение в связи с обещанием Киева отказаться от электроэнергии из России и Белоруссии лишь в 2023 году, призвав Украину сделать это как можно раньше.

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«Эта песня будет вечной», — отреагировал Aleksey.

«А отогурцов и сала не отказывайтесь, неуважаемый кабмин. Закусывать нечем будет», — добавила Татьяна.

«Это электричество тоже «самое вредное», как и газ!» — с сарказмом отметила Marina G.

«Надо им сейчас уже отказать в электричестве, пусть постепенно привыкают к независимости», — смеется Марина К.

«Отстаточнэ прощавай» («окончательное прощай» — фраза, которую ранее повторял неоднократно экс-президент Украины Пётр Порошенко в адрес России, говоря о том, что Украина отказалась от прямых закупок российского газа — М. Р.) пролонгировано ещё на неопределенный срок?» — иронизирует Gekhod Tsering.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

«А что не сегодня? Ах да, темно и холодно будет…» — шутит «Бибек72».

"А если РБ и РФ отключат своё «тоталитарное» электричество раньше на год-полтора?» — не без иронии спросила Ирина Л.

«Ага… [болтать] — не мешки ворочать, а как Мариуполь будете питать, который запитан от электростанции на территории ДНР??? Дятлы», — отреагировал Nnn NB.

«Умерла так умерла. Эй, кто там поближе к рубильнику? Гасите свет на*рен. В темноте скакать прикольней», — с сарказмом пишет Николай.

«А почему, в целом, они покупают электроэнергию у Белоруссии и России? Почему не у Германии и Польши?» — недоумевает Egor.

«Будут электричество в Австралии закупать?» — шутит Олег Р.

«А почему не завтра, или хотя бы с 1 декабря 2021 года?!» — также задалась вопросом Надежда В.

«Так ведь можно будет много раз целых пару лет «остаточнэ прощавай» устраивать России и Беларуси», — ответил Надежде В. Pako Rith.

«Так зачем тянуть, уже отказывайтесь», — подытожил один из комментирующих.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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Напомним, ранее лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выступила с резкой критикой энергетической политики нынешнего руководства Украины. По словам политика, на данный момент власти Украины полностью зависят от России и Белоруссии в вопросе поставок электроэнергии.