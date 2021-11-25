В Якутии поднялась волна недовольства поступком сотрудника республиканского управления Росздравнадзора, который вступил в группу противников вакцинации и собрал там сведения для прокуратуры. Жители региона сочли эти действия подлыми и увидели в них ограничение прав и свобод человека. Ведомству также указали, что его сотрудники занимаются не тем, чем нужно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

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«Якутяне осуждают действие чиновника от Росздравнадзора: анонимно сидел в группе «антиваксеров», провоцировал, потом всех сдал в прокуратуру. Возможно, из-за благих намерений. Но сам факт таких действий характеризует его человеческие качества», — написал телеграм-канал Aartyk.ru.

«Роспотреб и Росздрав, вы открыто людей между собой стравливаете!!!» — сделала вывод iuliiakachimova.

«Росздравнадзор вместо прямых обязанностей занимается экстремизмом. Между тем люди — инвалиды, диабетики и прочие группы — не имеют возможности получить лекарственные средства», — констатировала 33 3333irina.

«Больницы лучше бы строили! Эти коды и здоровье совсем разные вещи! Что это так за наше здоровье запереживали?» — удивилась orlova__1812.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

«Везде только надзор, мы как в тюрьме, а где же здравоохранение, от слова охранять здоровье?» — поинтересовалась milla 2 _1_.

«Видели смертность от инфаркта? От онко? От инсульта? Запретить алкоголь и табак», — призвала mironova_liliya.

«Где-то в гробу Адольф хлопает в ладоши» (ed_nik_novozhil_gus), «Вернулись сталинские времена» (mariiaalekseeva1218), «Да здравствует росдравнадзорское гестапо!» (alexsokoloff63), «Теперь борьба за свои права называется экстремизмом» (aitalinafederova78), «Высказывать свое мнение — это называется агитация?!» (tati_ovchinnikova), «Это просто агония!» (samoilova1899), «История повторяется — кулачество, враг народа, репрессии, геноцид» (ylya2915123), «На каждый роток не накинешь платок» (ksenia_bykova_photo) — прокомментировали поступок сотрудника управления Росздравнадзора жители Якутии.

«Люди в таких группах не агитируют, а отстаивают свои права и помогают их отстаивать другим. Всех не заставите колоться, люди не рабы, в конце концов. И куар-коды ваши блажь. Если от республики этот законопроект будет поддержан, доверия к властям уже не будет, хотя его наверняка уже нет», — прокомментировала поступок сотрудника управления Роспотребнадзора mamontova_mariia.

«Тут на днях один предлагал расстреливать непривитых, другой предлагал на улицах глушить и насильно колоть, третий под трибунал, четвёртый в гетто. Вы, случайно, их за такие высказывания подтянуть не хотите? Путин говорит, что вакцинация добровольная, а напоминать об этом в соцсетях уже преступление, дааааа», — показала другую сторону конфликта ksenia_bykova_photo.

«Что же эти сотруднички молчат, когда всякие неадекваты высказываются за расстрел «антиваксеров», а??? Эй, товарищи, я вас удивлю, наверно, но управляют не ими, а вами. И научитесь уже отделять зерна от плевел, «антиваксеры» и распространители заведомо ложной информации это совершенно разные категории людей!» — считает maria_karrramelle.

Новость спровоцировала новый виток споров «за» и «против» вакцинации и дала якутянам повод высказать возмущение принуждением к вакцинации.

«Я вакцинирована, но я от всей души тоже против этой вакцинации и принудиловки, я за «антиваксеров», — поддержала противников ограничений chuprova7890.

ИА REGNUM Вакцинация в Москве

«Я не против вакцины, но против принуждения! Где наши права, свобода выбора? Я имею право выбора, ставить себе вакцину или нет!» — заявила pavlovakiunnei.

Люди массово просятся вступить в группу противников вакцинации, в которой чиновник собирал сведения для прокуратуры.

Те, кто поддержал действия представителя Росздравнадзора, тоже есть, но их единицы. Сторонники вакцинации считают, что давно так и надо было поступить, напоминают, что чиновник исполнял свои должностные обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ищут через социальные сети тех, кто агрессивно высказывается против прививок от COVID-19. В одной из ватсап-групп жителей республики призывали к насильственным действиям в отношении врачей, выяснил сотрудник республиканского управления Росздравнадзора. Эти заявления обеспокоили чиновника, он собрал сведения о деятельности сообщества и передал их в прокуратуру.