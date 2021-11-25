Пока Россия накапливает войска «на границе» с Украиной, разжигая страхи очередного вторжения, администрация президента СШАДжо Байдена по-тихому лоббирует своих союзников-демократов на Капитолийском холме, чтобы те не включали санкции против «спорного» российского трубопровода «Северный поток — 2» в ежегодный оборонный бюджет, пишутРобби Грэмер, Джек Детч иЭми Маккиннон в статье, вышедшей 24 ноября в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и его высокопоставленные помощники сделали ряд звонков сенаторам, призывая их не принимать поправки, которые налагают штрафы на ряд организаций, участвующих в строительстве и обслуживании трубопровода. Эти поправки не предполагают, что у Белого дома будет возможность впоследствии приостанавливать действие этих санкций.

По словам помощников американских законодателей и прочих работников Конгресса, администрация пыталась отговорить сенаторов от попыток ввести запретительные меры против немецких компаний, участвующих в строительстве трубопровода. Этот шаг в значительной мере разозлил республиканцев в Конгрессе.

Whitehouse.gov Конгресс США

Демократы также обращают внимание на то, что предполагаемые поправки могут в значительной мере ограничить способность исполнительной власти в США вводить и расширять санкции, а также принуждать к их соблюдению или приостанавливать их действие. Такое развитие событий может создать прецедент в части введения запретительных мер по другим вопросам.

«Такой подход превращает требования отчетности в невиданный доселе рычаг давления. Работу всего Сената можно блокировать каждые несколько месяцев, когда будут подаваться эти стандартные отчеты. Последствия могут быть горазды шире, [чем «Северный поток — 2»]», — отметил помощник одного из законодателей-демократов.

В палате представителей уже принята одна версия оборонного бюджета, в которой включены положения о дальнейших санкциях против трубопровода, еще четыре положения о санкциях предлагаются в сенатской версии.

Блинкен и Амос Хохштейн, который в августе был назначен ответственным лицом администрации Байдена по проекту «Северный поток — 2», а также другие официальные лица Госдепартамента обратились к ведущим законодателям-демократам, в том числе к сенатору Бобу Менендесу, председателю сенатского комитета по международным отношениям, и Джинн Шейхин, активной стороннице Украины в верхней палате американского Конгресса.

Один сотрудник Конгресса, который назвал аргументацию администрации «вызывающей недоумение», отметил, что представители Белого дома указали на важность того, чтобы не оттолкнуть Германию, которая будет играть крайне важную роль в любых мерах, которые примут США в ответ на вторжение России на Украину.

Как подчеркнул в беседе с Foreign Policy член палаты представителей Майкл Роджерс из Алабамы, главный республиканец в Комитете по делам вооруженных сил палаты представителей, администрация Байдена своим лоббированием пытается сохранить лицо в свете двухпартийного стремления ввести санкции против трубопровода.

«Администрация Байдена пытается отвлечь внимание от своего катастрофического решения подыграть России за счет наших союзников, — заявил Роджерс. — Они знают, что санкции против «Северного потока — 2» пользуются решительной двухпартийной поддержкой, поэтому они прибегли к тактике закулисного давления, чтобы не опростоволоситься».

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

Однако ряд помощников американских законодателей отмечает, что их начальники уверены, что администрация Байдена меняет правила игры. Летом Соединенные Штаты и Германия положили конец спорам по поводу трубопровода, подписав соглашение о том, что Вашингтон будет противодействовать Москве, если она станет превращать поставки энергоносителей в орудие давления. При этом некоторые помощники конгрессменов и так считают, что Россия уже делает это по всей Восточной Европе.

Стремительный рост цен на энергоносители и нехватка природного газа стали причиной беспрецедентного энергетического кризиса в Европе, при этом некоторые аналитики и политики обвиняют в разжигании кризиса Россию, которая якобы ограничивает поставки на испытывающий острейший дефицит газа континент. Российский Газпром выполнял свои контрактные объемы экспорта и на протяжении осени заполнял российские резервуары для хранения, что оставляло мало дополнительного газа для экспорта, но после нескольких предыдущих эпизодов «российского энергетического шантажа» европейцы насторожились.

Трубопровод, постройка которого была завершена в этом году, но который ожидает сертификации немецкими регулирующими органами, полностью исключит Украину из маршрутов транзита российского газа в ЕС. Его противники утверждают, что такое развитие событий лишит Киев доходов от транзита в миллиарды долларов в год и уберет любые преграды, мешающие Москве «причинять вред Украине».

Один из официальных представителей Госдепартамента не стал напрямую отвечать на вопросы о контактах администрации с Конгрессом или о конкретных опасениях администрации по поводу новых поправок, связанных с «Северным потоком — 2».

«Мы серьезно относимся к своему обязательству сотрудничать с Конгрессом и понимаем их интерес к этому вопросу. Кроме того, как правило, мы не комментируем пока еще не принятые законы», — сказал пресс-секретарь.

«Я всегда ясно выражала свое несогласие с газопроводом «Северный поток — 2», поэтому я активно продвигала законопроект, который впоследствии был принят и дал администрациям [Дональда] Трампа и Байдена инструменты для его остановки, — отметила Шейхин, которая входит в Комитет Сената по международным отношениям. — Я буду впредь выступать против трубопровода и работать над продвижением усилий в Конгрессе, которые возлагают на Путина ответственность за его воинственное поведение по отношению к нашим союзникам и партнерам и не позволяют ему использовать газовые потоки в Европу в качестве оружия».

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки

Трубопровод стал головной болью для целого ряда американских законодателей, когда сенатор-республиканец Тед Круз задержал подтверждение списка кандидатов Байдена на внешнеполитические посты, пытаясь вынудить администрацию ввести дополнительные санкции в отношении трубопровода.

«Я буду блокировать этих кандидатов до тех пор, пока администрация Байдена не станет соблюдать закон, не остановит этот трубопровод и не введет санкции», — заявлял он в августе.

Помощник в Конгрессе сказал, что «вполне возможно», что из-за дебатов по поводу санкций против «Северного потока — 2» принятие законопроекта о расходах на оборону может затянуться.

Строительство трубопровода было завершен в сентябре, теперь он ожидает сертификации перед введением в эксплуатацию. В ноябре немецкие власти приостановили сертификацию по техническим причинам из-за требований законодательства ФРГ, в рамках которого зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG не может получить разрешение на работу. Теперь оператор «Северного потока — 2» в качестве временного решения работает над созданием дочерней компании в Германии.

По словам других работников Конгресса, администрация США, похоже, ведет обреченную на провал битву на Капитолийском холме за прекращение санкций: палата представителей приняла двухпартийный закон о санкциях в рамках своей версии ежегодного законопроекта о расходах на оборону. Помимо этого, схожий законопроект предложил и сенатор Джим Риш, главный республиканец в комитете Сената по международным отношениям. Менендес, председатель комитета, предложил ввести санкции в отношении России, если Москва «снова» вторгнется на Украину.

Трубопровод, благодаря которому Россия вдвое увеличит объемы экспорта российского газа в Германию, стал камнем преткновения в политике администрации по восстановлению отношений с Германией. Вашингтон стремится сплотить союзников на фоне всё более острой конкуренции с Китаем, одновременно пытаясь сдержать «агрессию» России в отношении Украины.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В мае администрация отменила санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит российскому энергетическому гиганту «Газпром» и его генеральному директору Маттиасу Варнигу, близкому соратнику президента России Владимира Путина. Даже эта летняя разрядка напряженности между США и Германией привела некоторых демократов в ярость. Менендес вместе с коллегами в Европе подписал совместное заявление, в котором предупреждает, что трубопровод «даст России еще один инструмент давления и шантажа Украины».

Байден и высшие должностные лица администрации заявили, что они против строительства трубопровода, который был завершен на 95%, когда Байден вступил в должность. Но администрация сместила свои усилия с попытки полностью поставить крест на проекте, что, по мнению аналитиков, потребовало бы введения санкций в отношении немецких компаний, на снижение рисков, которые он представляет для восточноевропейских союзников. Помощники американских законодателей, выступающие против подхода администрации, заявили, что согласие с позицией Германии противоречит санкциям, которые уже действуют.