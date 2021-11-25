«Какая же Россия всемогущая!» — в Киеве винят РФ в марше против вакцинации
Украинский Совет национальной безопасности и обороны обнаружил «российский след» в акции противников вакцинации от COVID-19, которая состоялась 24 ноября в Киеве. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе СНБО Украины.
Уточняется, что Центром противодействия дезинформации при украинском СНБО якобы «была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины», которая якобы проводилась в социальных сетях и мессенджерах, а также телеграм-каналах.
«Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах «Стоп QR-код» разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии «Единая Россия», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО Украины.
Обвинение украинского СНБО в адрес России обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна», а также в телеграм-канале «Леся из Страны». Многие критически оценили заявление СНБО.
«Они с нас делают дурачков, типа мы сами без поддержки России не можем выйти на митинг, хватит с нас делать идиотов», — призвала Наталья К.
«Да кто бы сомневался? Когда выйдет миллион человек на улицы, тоже скажут, что заказ Кремля???» — задался вопросом Дима Я.
«В каждом доме Украины нашли российский след, не только след, но и запах — пахло газом», — иронизирует один из комментирующих.
«В следующий раз нужно вшить ссылку на сайт СБУ», — добавил provocator.
«Не перестают удивлять своим маразмом», — пишет Ксения Б.
«Сдается мне, все гораздо проще. Людям нужен был QR-код, чтобы сделать плакат. Они вбили в поиск и нашли первый попавшийся, не проверяя — куда он ведет, а он оказался от ЕР», — предположил один из комментирующих.
«Радуюсь за Россию. Какая же она всемогущая, всесильная и всезнающая!» — смеется Виктория О.
«Только члены СНБО — настоящие украинцы, остальные — москали», — иронизирует Василий.
«Агенты Кремля устроили майдан, но их разогнали агенты Кремля по приказу агентов Кремля», — смеется Анатолий.
«Если б не было России, её бы придумали, чтоб было кого ненавидеть, с кем бороться и воевать», — добавил А. Ю. Иванов.
«Само собой. У меня сосед пьет потому, что «Путин нападет», — смеется Ihor.
«Кто поверит, что в Кремле такие дураки, что создадут митинг и вот так лоханутся, дав им такие таблички?» — недоумевает Dmitriy S.
«В свое время, на излете акции «Украина без Кучмы», администрация президента [Украины] заплатила одной маргинальной группировке за то, чтобы ее члены кричали на митинге оппозиции антисемитские лозунги. Типа чтобы дискредитировать протест. С тех пор утекло много воды, но в офисе президента, походу, до сих пор сидят те же самые креативные кадры. Сегодня они выпустили на митинг антивакцинаторов ряженых с кюар-кодом «Единой России». То, что это именно креатив ОП, можно не сомневаться — в соцсетях тему отрабатывали блогеры, традиционно обслуживающие власть. Дешево, тупо, неэффективно. Их стиль», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.