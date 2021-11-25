Украинский Совет национальной безопасности и обороны обнаружил «российский след» в акции противников вакцинации от COVID-19, которая состоялась 24 ноября в Киеве. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе СНБО Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Уточняется, что Центром противодействия дезинформации при украинском СНБО якобы «была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины», которая якобы проводилась в социальных сетях и мессенджерах, а также телеграм-каналах.

«Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах «Стоп QR-код» разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии «Единая Россия», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО Украины.

Обвинение украинского СНБО в адрес России обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна», а также в телеграм-канале «Леся из Страны». Многие критически оценили заявление СНБО.

«Они с нас делают дурачков, типа мы сами без поддержки России не можем выйти на митинг, хватит с нас делать идиотов», — призвала Наталья К.

Цитата из видео на YouTube Акция противников вакцинации от COVID-19. Киев

«Да кто бы сомневался? Когда выйдет миллион человек на улицы, тоже скажут, что заказ Кремля???» — задался вопросом Дима Я.

«В каждом доме Украины нашли российский след, не только след, но и запах — пахло газом», — иронизирует один из комментирующих.

«В следующий раз нужно вшить ссылку на сайт СБУ», — добавил provocator.

«Не перестают удивлять своим маразмом», — пишет Ксения Б.

«Сдается мне, все гораздо проще. Людям нужен был QR-код, чтобы сделать плакат. Они вбили в поиск и нашли первый попавшийся, не проверяя — куда он ведет, а он оказался от ЕР», — предположил один из комментирующих.

«Радуюсь за Россию. Какая же она всемогущая, всесильная и всезнающая!» — смеется Виктория О.

«Только члены СНБО — настоящие украинцы, остальные — москали», — иронизирует Василий.

«Агенты Кремля устроили майдан, но их разогнали агенты Кремля по приказу агентов Кремля», — смеется Анатолий.

President.gov.ua На заседании СНБО Украины

«Если б не было России, её бы придумали, чтоб было кого ненавидеть, с кем бороться и воевать», — добавил А. Ю. Иванов.

«Само собой. У меня сосед пьет потому, что «Путин нападет», — смеется Ihor.

«Кто поверит, что в Кремле такие дураки, что создадут митинг и вот так лоханутся, дав им такие таблички?» — недоумевает Dmitriy S.

«В свое время, на излете акции «Украина без Кучмы», администрация президента [Украины] заплатила одной маргинальной группировке за то, чтобы ее члены кричали на митинге оппозиции антисемитские лозунги. Типа чтобы дискредитировать протест. С тех пор утекло много воды, но в офисе президента, походу, до сих пор сидят те же самые креативные кадры. Сегодня они выпустили на митинг антивакцинаторов ряженых с кюар-кодом «Единой России». То, что это именно креатив ОП, можно не сомневаться — в соцсетях тему отрабатывали блогеры, традиционно обслуживающие власть. Дешево, тупо, неэффективно. Их стиль», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.