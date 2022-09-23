В среду 24 ноября агентство НАСА запустило испытательную миссию Double Asteroid Redirection Test (DART) с базы космических сил США в Калифорнии. Космический аппарат весом более 544 кг должен в следующем году врезаться в небольшой астероид Диморфос на скорости 24,140 км в час. Если ученым удастся успешно завершить миссию, то они впервые продемонстрируют способность человечества избавиться от потенциально опасного астероида вдали от Земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Миссия DART стоимостью $324 млн необычна для НАСА — гражданского американского агентства, которое в основном занимается исследованиями, мониторингом климата и поиском признаков жизни в прошлом нашей Солнечной системе. И хотя НАСА координирует свою деятельность с министерством обороны США, как правило, оно не занимается защитой Соединенных Штатов — или Земли, если уж на то пошло — от каких-либо угроз.

Nasa.gov The Double Asteroid Redirection Test (DART)

Ситуация изменилась в 2005 году, когда Конгресс обязал агентство защищать планету от опасных объектов, вращающихся вокруг Солнца. В обязанности НАСА входит отслеживание десятков тысяч околоземных астероидов, достаточно крупных, чтобы нанести нам катастрофический ущерб.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Почему мне кажется, что из-за вмешательства НАСА астроид в конечном итоге изменит орбиту и врежется в нас», — пишет@iNocturne.

«Именно об этом я думаю», — отвечает @aalig.

«Интересно, если бы Китай предпринял эту миссию, его назвали бы защитником планеты или обвинили в доминировании?» — задает риторический вопрос @OkeyMor57.

«Нет. Потому что они никогда не смогут этого сделать», — отвечает @Vy78604158.

«Конечно, в любом голливудском сюжете все пойдет не так: астероид, который никогда не собирался врезаться в Землю, сбивается со своего пути и попадает под притяжение большой планеты, а затем делает петлю вокруг нее и по невезению оказывается на пути Земли», — прописывает сюжет @pinemikey.

«Мне кажется, что именно так нам говорят о конце света… посреди ночи… кто знает», — отмечает @PeePawsJorts.

«Половина населения Земли спит, а в это время ракета пытается нарушить траекторию движения астероида, чтобы проверить, возможно ли в будущем предотвратить столкновение астероида с Землей. Потрясающе», — указывает @MartinJmcmah.

«Астероиды влияют на планеты, астероиды притягивают планеты. Планеты влияют на Землю и все, что на ней. Так что, вероятно, не стоит с этим связываться. Но это все равно лучше, чем проект A119», — считает @Jabroonii.

«Планетарный защитник… О, да… США теперь вселенский Защитник», — комментирует @Iam_Intrepid.

«Жажда возродить франшизу Брюса Уиллиса не знает границ», — делает отсылку @joelitics к фильму «Армагедон», где Броюс Уиллис спасает планету от астероида.

«Кто-нибудь может меня просветить. Насколько велика вероятность того, что, допустим, в ближайшие 100 лет Земля столкнется с астероидом? Я подозреваю, что по сравнению с другими рисками для Земли это не имеет большого значения. Но я могу ошибаться. Кто-нибудь ответьте мне, пожалуйста», — просит @SlymasterSteven.

«На 71% вероятно, что он ударится о воду, когда попадет в землю», — отвечает @raidersartist.

«США превращают вселенную в поле боя», — подмечает @chriswho9.

Как сообщало ИА REGNUM, три спутника, предназначенные для изучения тропических штормов и гроз, планирует запустить на околоземную орбиту в 2027 году NASA. Такие космические проекты NASA позволят повысить готовность к стихийным бедствиям на Земле.