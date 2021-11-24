О трансформациях самосознания киевлян и жителей Украины в целом, об изменениях в их мировоззрении и языковой среде ИА REGNUM рассказывает киевский историк и публицист Александр Каревин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Как отразилась пропаганда русофобии на отношении граждан Украины к России, русским и к собственно русскости — не только в России, но и на самой Украине в том числе?

Под влиянием тотальной пропаганды отношение многих жителей Украины к РФ и её гражданам значительно ухудшилось. При этом количество закоренелых русофобов остаётся на Украине сравнительно небольшим и, по моему мнению, существенно уступает количеству твёрдых русофилов. Остальные (а это большинство от общего количества граждан Украины) русофобствуют именно под воздействием пропаганды. Их русофобия исчезнет очень быстро, когда (если) направление пропаганды изменится на противоположное.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Как отразились последние 30 лет политики самостийности и украинизации на самосознании киевлян на их идентичности, национальном и этническом самосознании?

Национальное самосознание за 30 лет не изменилось. Как и в советское время, населению внушают, что Украина — не Россия, украинцы — не русские, а отдельная нация. Этому учат в детсадах, школах, вузах. Об этом пишут в книгах, показывают в фильмах, рассказывают через СМИ. Доступ к источникам информации, из которых жители Украины могли бы узнать другую точку зрения (о том, что великорусы, малорусы и белорусы составляют одну русскую нацию) и до 2014 года был затруднён. Сегодня же он затруднён ещё больше. Пробиться к альтернативным источникам информации возможно только прикладывая усилия (иногда немалые), идя «против течения», против господствующего мнения. Это возможно только в индивидуальном порядке. Понятно, что такой процесс не может быть массовым. Отсюда и нынешнее состояние «национального самосознания». Имеем то, что имеем.

Как отразилась политика украинизации на взрослых, детях, подростках, культуре, СМИ, учреждениях образования? И не только в области языка, но и в области истории, самоидентификации, противопоставления (или отождествления) с Русью, Русским миром, Россией?

Политика украинизации, принудительного вытеснения русского языка из всех сфер общественной жизни не может не сказываться на людях. Русскоязычных постепенно становится меньше. Однако пока ещё они составляют на Украине большинство как среди взрослых, так и среди детей (за исключением западных регионов страны). Информация о том, что всё или почти всё юное поколение украиноязычно, не соответствует действительности.