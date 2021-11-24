Предполагалось, что в 2021 году вакцинация поможет обуздать пандемию коронавируса. Вместо этого в США в этом году умерло больше людей, чем в прошлом, когда еще не появились вакцины. Такие данные приводит центр по контролю и профилактике заболеваний США, который по состоянию на 22 ноября зарегистрировал 386 233 смерти от COVID-19. Для сравнения, в 2020 году цифра составляла 385 343. Окончательное число за этот год будет еще выше.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На долю COVID-19 в этом году в США приходится 13%, по сравнению с 11% в 2020 году.

При этом эксперты обвиняют в проблеме низкий уровень вакцинации, а также неосторожность американцев. Только 59% американцев полностью вакцинированы, что является самым низким показателем среди всех стран «большой семерки». А для того чтобы коронавирус стал эндемичным, вероятно, потребуется 85−90% уровень вакцинации, отмечают эксперты.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Я суперски вакцинирован. Некоторые люди решили не делать прививки. Я уважаю их решение, но совершенно не понимаю его. Это жизнь. Что еще тут можно сказать?» — пишет @RichieCunnie.

«Их «право» не делать прививки угрожает моему праву на жизнь», — злится @RussianS3xB0t.

«Кажется несколько странным, что при вакцинации около 60% населения смертельных случаев все равно больше, чем в прошлом году, когда вакцинация была нулевой. Ваши репортеры когда-нибудь задают вопросы?» — интересуется @TomatoesGrilled.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация против COVID-19 в США

«А вы провели собственное исследование, не так ли? Почти все случаи заболевания с июня были среди инвакцинированных людей, и вероятность смерти от COVID у них в 14 раз выше, чем у вакцинированных», — отвечает @redwoodsorrel.

«А может… Невежественные отрицатели ковида игнорируют фактические рекомендации по здоровью и устраивают вечеринки с бочками на 1000+ человек? Или, может быть, это… массовые вечеринки с совместным употреблением еды и наркотиков в колледжах по всей стране? Или, может быть, это всё из-за последней администрации?» — задумывается @tjones261.

«Вакцины — это дар стране. Любой, кто хочет избежать этого смертельного вируса, может привиться. Это трагедия, что политика стала таким командным видом спорта, что люди скорее рискнут жизнью и действительно умрут, чем примут подарок от людей, которые, как они считают, находятся «на другой стороне», — сожалеет @MarVistaWriter.

«В прошлом году вакцин не было. В этом году вакцины были почти весь год. Аргумент о том, что низкий уровень вакцинации является причиной большего числа смертей, не имеет смысла», — подчеркивает @ElsaJade3.

«Итак, 60 с лишним процентов страны получают прививки. Предполагается, что вакцины снижают смертность. Но умирает все больше людей. И всё потому, что невакцинированные люди не получили прививку. А все эти люди в комментариях просто качают головой и умоляют сделать еще одну прививку», — негодует @ChrisChrismade.

«Трагедия. Я даже не представляла, что отказ от вакцинации будет настолько повсеместной практикой», — комментирует @bryan_tysinger.

«Видимо, вот что происходит, когда вы прекращаете социальное дистанцирование и начинаете притворяться, что с вирусом покончено», — считает @Cassiopeia_____.

«Может ли более высокая смертность от COVID быть связана с самой вакциной?» — задается вопросом @chickiesinger.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия нового коронавируса превратилась в США в новую фетиш-моду, а демонстрация лояльности и послушания американских граждан сделали из мер по борьбе с нею фактически новую религию. В магазинах можно за $15−20 приобрести свечки с фотографиями главного иммунолога Энтони Фаучи и молитвой за здоровье, где ему высказывается благодарность за вклад в борьбу с эпидемией.

White House Энтони Фаучи

Кроме того, разнообразная атрибутика этого культа несет посыл: «Я прошёл вакцинацию, следуй моему примеру», и ее даже поддержала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, на прошлой неделе вышедшая на публику с ожерельем с гравировкой «Вакцинирована» и связавшая это с религиозным смыслом.