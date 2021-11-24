Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало до самого низкого уровня с 1969 года, что указывает на восстановившуюся после пандемии экономику. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице сократились на 71 тыс., до 199 тыс., сообщило 24 ноября министерство труда США. Это самый низкий уровень с середины ноября 1969 года.

Жан Франсуа Милле. Кормление птенцов (фрагмент).1860

Напомним, что число заявок снижается с октября, хотя в последние недели темпы снижения замедлились, поскольку количество заявок приближается к среднему допандемическому показателю — порядка 220 тыс. заявок еженедельно.

Американские пользователи Twitter обсудили радостную новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«В местных ресторанах, фастфудах и розничной торговле так много вакансий. Если люди не начнут искать работу, это будет способствовать росту потребности в автоматах для замены рутинной работы», — предупреждает @UptownComCapita.

«Я хочу, чтобы мой фастфуд готовил робот, а не подросток с простудой/гриппом. Я готов к этим переменам», — отвечает @bigmike_ak.

«Но коэффициент трудового участия остается неизменным. Хвастаться тем, что люди умирают от голода, не очень хорошо», — указывает @TheChefsGardens.

«Участие в рабочей силе находится на низком уровне, поскольку многие пожилые работники ушли на пенсию, когда разразилась пандемия. Отношение занятости к численности населения (и это лучший показатель здоровья рабочей силы) продолжает расти, но еще не достигло уровня 2019 года», — отвечает @BeltwayMap.

(сс) Bebo2good1 Закрытые магазины в период пандемии в США

«Ирония заключается в том, что гораздо, гораздо больше людей были бы готовы работать, если бы было можно работать из дома. Многие жители маленьких городов и деревень были бы рады этому. Я говорю по собственному опыту», — отмечает @bigmike_ak.

«Спасибо президенту», — пишет @AllenStStephens.

«Если бы у Трампа были такие показатели, Республиканская партия объявила бы о возведении его золотых статуй по всей стране», — считает @deepen915.

«Вы же понимаете, что большинство прироста приходится на красные штаты…» — отвечает @fitrx29, указывая на то, что красные, то есть республиканские штаты, обычно противятся политике президента-демократа США Джо Байдена.

«Снижение числа заявок на пособие по безработице происходит на фоне того, как больше работников сами увольняются, а не попадают под сокращение. Большинство уволившихся не имеют права подавать заявление», — объясняет @MizzyJKizzy.

«Бездельникам стоит работаь! В США слишком много беби-бумеров, сидящих на соцпособиях. Я не понимаю», — злится @EEstaris.

(сс) The National Guard Раздача продуктов питания населению в США в период пандемии

Как сообщало ИА REGNUM, уровень цен на товары народного потребления в США остается по-прежнему высоким, заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Сегодняшний экономический доклад показал, что уровень безработицы продолжает падать, но потребительские цены все еще слишком высоки», — заявил он.

Байден добавил, что перед его администрацией стоит задача снизить цены на товары, а также снизить уровень безработицы в США. При этом он подчеркнул, что в 2021 году в Соединенных Штатах наблюдаются высокие темпы роста экономики.

Ранее американское министерство труда заявило, что цены на потребительские товары в США за прошедший год выросли на 6,2%. Это наиболее высокий показатель с ноября 1990 года. При этом эксперты считали, что инфляция в Соединенных Штатах не достигнет столь высокого уровня.