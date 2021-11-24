Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с предложением отменить ЕГЭ. По мнению руководителя ведомства, необходимо возродить советскую модель образования, которая славилась в прежнее время во всем мире.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты», — предложил Бастрыкин, выступая на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Не устраивают главу СКР в том числе учебники по ряду предметов, дистанционное обучение, положение преподавательского состава вузов и некоторые другие моменты в нынешней системе образования.

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В социальных сетях Северного Кавказа предложение Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ и возрождении прежней системы обучения в школах и вузах встретили с воодушевлением. На страницах «ЧП КЧР», «Патриот Кабардино-Балкарии», «Новости Кабардино-Балкарии» в соцсети Instagram раздались приветственные возгласы: «Аплодирую стоя за такое предложение!», «Браво! Бастрыкин — единственный здравомыслящий человек!», «Я вас зауважала!».

«Я всегда знал, что в Следственном комитете работают умные люди. Не то, что в образовании», — отметил Руслан.

«Доведите до конца, и будет вам рай на том свете!» — пообещала Аният.

«Бастрыкин, здоровья тебе. Ребята будут меньше нервничать, а это значит, мы получаем более адекватное поколение», — уверена K.P.

Kremlin.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Ряд комментаторов удивился, почему вдруг идея об отмене ЕГЭ прозвучала от главы Следственного комитета, а не от министра образования. ЕГЭ — кормушка для начальников управления образования, напомнили о коррупции одни читатели, а другие предложили не отменять его, а улучшать. При этом заниматься этим надо, конечно, профильному министерству, а не СКР. Некоторым пользователям соцсети показалось странным, что о проблеме ЕГЭ говорят уже больше десятка лет, а идея об его отмене пришла к Бастрыкину только теперь.

«Наверно, пришло время его сыну или внуку сдавать ЕГЭ, вот и засуетился», — высказал предположение Мурат E.

«Десять лет издевались над детьми, и вдруг председатель СК посчитал, что ЕГЭ надо отменить. С какой стати? Очень интересно. Что, столько лет жил на необитаемом острове, не слышал жалобы и мольбы родителей и детей?» — удивилась Марина.

«Как там говорится: «Купи козу, продай козу». Сами выдумали, теперь сами же отменят и получат медали на грудь. А подрастающее поколение подкосили уже своим ЕГЭ, бедные дети!» — возмутилась Lena.

«Александр Иванович! Лучше дайте поручение вашим подчиненным активнее расследовать и привлекать к ответственности чиновников-взяточников, которые продают ЕГЭ», — посоветовал Иван С.

«Можно подумать с появлением ЕГЭ учить начали лучше. Всё в бизнес превратили, на детях деньги делают. Сколько детей по России умерли из-за этого ЕГЭ и его последствий. Правильно, Бастрыкин!» — одобрила предложение об отмене экзамена Айнарка.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Учителя при этом делились своим наболевшим о том, что ни ЕГЭ, ни ОГЭ не являются показателями полученных в школе знаний, а также сокрушались, что вместо того, чтобы давать детям знания, они вынуждены натаскивать их на тесты.

«Протухла система образования. Бастрыкин правильно сказал: надо вернуть советскую систему образования и вернуть смертную казнь. И вписать в УК РФ смертную казнь за коррупционные действия. Люди перестанут воровать», — нашел выход из положения taras.

«Тогда кавказцы в московские вузы вступительные экзамены не смогут сдавать», — пожалела своих земляков Марина.

«Подвох в том, что если отменят ЕГЭ, каждый вуз будет сам решать, кто из абитуриентов к ним поступит. Вот здесь можно хорошо нагреться. И будет гораздо субъективнее ЕГЭ. А талантливый ребенок из глубинки может просто не доехать на экзамен в вуз, если у его родителей не будет такой возможности», — напомнил о материальной стороне вопроса один из комментаторов.

«Сколько людей обогатилось, сколько людей стали неврастениками, сколько детей с заниженной самооценкой вошли во взрослую жизнь. Самая большая глупость в постсоветской жизни. Ой, как аукнется ещё наше образование», — сокрушается Вика С.

«Всегда на любых экзаменах присутствует небольшая дрожь. А тут смотришь на детей и видишь страх в их глазах. А ещё в день экзамена школу оцепляют, как режимный объект, и дежурят там целые команды 02, 03, 911 и ГАИ в придачу», — напомнил о нервозной процедуре сдачи ЕГЭ Okean.

«Прежде чем отменить ЕГЭ, поднимите зарплату учителям! Но откуда прокурорским об этом знать с их казённым полным довольствием!» — напомнил о разнице доходов сотрудников правоохранительных органов и педагогов Anzor A.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет против ЕГЭ

Нашлись и те, кто выступил против предложения главы Следственного комитета об отмене ЕГЭ. Среди комментаторов таких голосов оказалось совсем немного и им нашли, что ответить люди, считающие себя пострадавшими от ЕГЭ.

«Родители с деньгами пробивают своё при любой системе. Но сейчас по результатам ЕГЭ имеют возможность получить высшее образование умные дети небогатых родителей. С отменой ЕГЭ платить будете огромные взятки в университетах преподавателям, или вы думаете, ваших детей там ждут за красивые глаза и знания? Вы в это верите? ЕГЭ — это шанс для многих умных детей небогатых родителей», — прозвучало мнение, идущее вразрез с большинством.

«Угробить советское образование — на это не понадобилось много времени. Достаточно было нескольких предателей в системе образования, которые предали самую лучшую в мире систему образования за зелёные бумажки. Некоторые до сих пор находятся у власти и даже являются помощниками президента. Уважаемый товарищ Бастрыкин, не пора ли их всех призвать к ответу за развал образования. За то, что они нанесли непоправимый ущерб нашему обществу?» — призвал главу СКР заставить отвечать чиновников за создание системы ЕГЭ Хасан К.