Член парламента Великобритании Стелла Кризи сказал, что политика и выполнение родительских функций могут и должны совмещаться, после того как в Палате общин ей заявили, что присутствовать на заседаниях с маленьким ребенком невозможно.

Эжен Каррьер. Мать и спящее дитя

«Честно говоря, я немного сбита с толку всем происходящим, потому что это мой не первый ребенок, и ранее я приводила совсем маленьких детей. Моему сыну 13 месяцев, я не могу оставить его одного, а материнских льгот у меня нет. Я должна присутствовать, и у меня должна быть возможность высказываться, но я не могу оставить такого маленького ребенка, которого я к тому же кормлю. Но мне очень четко сказали, что парламент принимает закон, по которому приводить с собой ребенка противоречит правилам и этикету. Тем не менее на данный момент у нас не принят закон, который делает обязательным ношение масок. Мне кажется, что это отражает настрой парламента новой эры», — сказала политик в интервью.

Некоторые пользователи посчитали правила абсурдными, потому что депутатов, которые работают на второй работе в каких-то компаниях и которые по этой причине не посещают заседания, не критикуют.

«Членов парламента с детьми, которые посещают Вестминстер, не одобряют. А члены парламента, которые не приходят из-за второй работы, их устраивают», — прокомментировал @RobNorwood6.

Многие пользователи отметили, что такие правила достаточно распространены, это касается не только работы в парламенте. В комментариях добавили, что вся история выглядит так, будто депутаты вновь хотят особых правил для себя.

UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike В парламенте Великобритании

«Точно так же работает в большинстве мест, если быть честным», — написал @leewilliams3338.

«Никому не разрешено приносить своего ребенка на работу. Никому. Даже депутату», — считает @becrec79.

Комментаторы прояснили ситуацию, почему депутат вынуждена приносить ребенка в здание Вестминстера и почему ее права действительно ущемляются.

«Члена парламенты обязаны посещать обсуждения, чтобы голосовать, даже если они в отпуске по уходу за ребенком, своего рода. Им нужны либо такие же права, как у остальных, или им должны обеспечить возможность брать с собой ребенка. И то и то не получится», — объяснила @melaniemackuk.

Часть пользователей считает правила достаточно объяснимыми, во-первых, ребенок может мешать работе и отвлекать депутатов, во-вторых, присутствие может быть опасно для ребенка.

«Член парламента должен выполнять свою работу и быть сконцентрированным на обсуждении в заседании, не отвлекаясь», — прокомментировал @lynthearcher.

«Честно говоря, я бы никогда не взял маленького ребенка в Палату общин. Все эти пронзительные вопли, крики, нытье, истерики, маленький ребенок никогда не уснет, слушая такой бред», — прокомментировал @mattcoyney.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

В комментариях для решения проблемы предложили организовать ясли в парламенте, потому что проблема достаточно распространенная.

«В парламенте нет своих яслей? Если нет, тогда стоит их сделать, это будет лучшим решением», — написал @yelrekcazaf.

«Полностью согласен. Возможно, палате пора задуматься о организации по уходу за детьми. Но мне так же кажется, что такая организация должна быть у каждого работодателя, чтобы помочь родителям выйти на работу», — отметил @DukeVortex78.

Пользователи рассказали, что некое подобие детского сада в парламенте есть, но оно не работает.

«Они (ясли. — прим. Д. С.) существуют, но палата заседает не в часы работы детской комнаты», — написал @TimColl46016167.

«Они работают во время школьных каникул, но в это время парламент не заседает», — добавил @Thehuck 59 .

Ряд комментаторов считает, что депутаты должны платить за нянь ровно так же, как и все остальные люди.

«Она разве не может нанять няню и добавить это к своим расходам? Мне кажется, что цены на уход за ребенком достаточно приемлемые», — поинтересовался @Castagnaccio345.

«Плати за это, как все!» — согласился @chrisweall1.

(сс) Rwendland Член парламента Великобритании Стелла Кризи

Среди пользователей есть те, кто вспомнил недавнее выступление премьер-министра Бориса Джонсона на бизнес-конференции, где он говорил про парк аттракционов «Дом свинки Пеппы», отметив, что политик часто ведет себя как ребенок.

«Они говорят, что детям в Палату общин нельзя, но она ими переполнена, я запутался», — написал @bmay.

«Не могу понять, почему детям нельзя в Палату общин, когда Борису Джонсону можно?» — поинтересовался @MancorIan.

«То есть Стелла Кризи поступает не по правилам, когда берет своего грудного трехмесячного ребенка в Палату общин, но раздражительному ребенку с одержимостью миром свинки Пеппы сидеть на первой скамье можно?» — спросил @simonharris_mbd.

«Может быть, стоит переместить парламент в Дом свинки Пеппы или Леголенд?» — предложил @FatknackersC.