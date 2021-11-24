Мусорная реформа буксует в большей части регионов России — переносы с места на место полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и слухи о проектах мусоросжигания вызывают протесты населения, доля перерабатываемого мусора во многих регионах крайне мала, регоператоры копят долги перед перевозчиками ТКО, а юрлица и население — перед регоператором. На этом фоне опыт работы с ТКО в Мурманской области признан федеральным правительством, наряду с 13 другими регионами России, успешным.

Пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин

На вопросы ИА REGNUM ответил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Владимир Станулевич: Сколько в Мурманской области определено региональных операторов по вывозу ТКО?

Юрий Сердечкин: В регионе работает один регоператор — АО «Ситиматик». В январе 2018 года с организацией подписано соглашение по обращению с ТКО сроком на десять лет. Мы оцениваем деятельность регионального оператора как удовлетворительную. Существенные нарекания от жителей региона к качеству работы АО «Ситиматик» не поступают. Стоит отметить, что Мурманская область на федеральном уровне признана одним из тринадцати лучших субъектов по темпам проведения мусорной реформы.

Владимир Станулевич: Сколько действующих полигонов ТКО в регионе?

Юрий Сердечкин: В 2021 году размещение ТКО производится на 6 санкционированных объектах, из них 3 полигона ТКО и 3 санкционированных объекта размещения ТКО.

Владимир Станулевич: А сколько в регионе выявлено несанкционированных свалок?

Юрий Сердечкин: За 2021 год сотрудниками минприроды Мурманской области выявлено 20 мест несанкционированного размещения отходов площадью 1,3432 га, и общим объемом мусора 771 м3.

По выявленным свалкам принимаются меры профилактического и административного воздействия, выдаются предостережения о недопустимости правонарушений с требованиями о добровольной ликвидации свалок, выносятся постановления о назначении административного наказания.

Работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок регулярно проводится органами местного самоуправления. Ежегодно муниципалитетами выявляется и ликвидируется более 200 несанкционированных свалок.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами проводит работу по заключению договоров на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов с муниципальными образованиями области.

Пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Мусоровоз АО «Ситиматик» работает в городе Мурманск

Владимир Станулевич: Скажите, какую задолженность имеет население и предприятия Мурманской облвасти по вывозу мусора перед регоператором? И, кстати, какова задолженность регоператора перед перевозчиками?

Юрий Сердечкин: В области достаточно высокий уровень собираемости платы потребителей за оказываемые услуги по вывозу мусора. Около 10% потребителей имеет задолженность по выставленным счетам за коммунальную услугу по обращению с ТКО. В настоящее время и у регионального оператора имеется задолженность перед операторами по транспортированию ТКО.

При этом, по нашему мнению, региональный оператор обеспечивает устойчивую и стабильную деятельность, в том числе и компаний — перевозчиков, несмотря на ограничительные меры и неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

Владимир Станулевич: Сколько средств получено областью из федерального бюджета на рекультивацию свалок?

Юрий Сердечкин: В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Мурманской области уже проходит мероприятие под названием «Рекультивация городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1» с завершением в 2023 году.

Всего бюджетных ассигнований, предусмотренных на рекультивацию этой свалки в 2021—2023 годах составляет 2 835,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 2 013,1 млн рублей, из бюджета Мурманской области — 583,8 млн рублей, из местного бюджета г. Мурманска — 238,5 млн рублей.

По этому же федеральному проекту в 2022 году в области начнется рекультивация санкционированной свалки в городе Заозерск, которая завершится в 2024 году.

На нее запланировано выделить в 2022—2024 годах 394,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 266,3 млн рублей, бюджета Мурманской области — 127,2 млн рублей и бюджета ЗАТО г. Заозерск — 1,3 млн рублей.

Пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Сортировка мусора в поселке Междуречье

Владимир Станулевич: Сколько всего свалок в области будет закрыто для рекультивации на федеральные деньги?

Юрий Сердечкин: Правительство Мурманской области запланировало закрыть и рекультивировать 22 муниципальных свалки отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства. План определяет очередность закрытия таких объектов, сроки разработки проектной документации, а также сроки проведения рекультивации.

Владимир Станулевич: Какой тариф на утилизацию ТКО принят для населения и какой для юридических лиц?

Юрий Сердечкин: С 1 июля 2021 года установлен тариф на обращение с ТКО для регионального оператора в размере 922,93 руб./м3 — такова будет стоимость услуг, которые оказывает организация. С учетом норматива накопления ТКО для населения плата составит 138,44 руб. с человека в месяц. Тариф единый для всего населения Мурманской области.

Установленная плата с человека за обращение с ТКО на территории Мурманской области, даже с учетом модернизации системы обращения с ТКО в регионе, сформировалась, не превышает средних значений по Арктической зоне РФ.

Исключительно для расчетов с региональным оператором установлен тариф на энергетическую утилизацию для АО «Завод ТО ТБО» в размере 1 639,31 руб./т (без учета НДС). В этом году завод получил лицензию, и мы одними из первых в стране приступили к энергетической утилизации. «Хвосты» сортировки становятся источником тепловой энергии, часть которой завод использует для собственных нужд, другая часть поступает на Мурманскую ТЭЦ, отапливающую один из округов г. Мурманска.

Тарифы на утилизацию вторичных ресурсов для остальных юридических лиц не подлежат государственному регулированию.

Пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Сортировочный комплекс в поселке Междуречье

Владимир Станулевич: Может ли регион снизить тариф на ТКО, частично рассчитываясь с регоператором собранным им раздельно мусором?

Юрий Сердечкин: В настоящее время в Российской Федерации не сформирована нормативная правовая база по обращению с вторичными ресурсами, коммерческому учету отдельно накопленных фракций, расчету платы за услугу по обращению с ТКО при переходе на их раздельное накопление.

Владимир Станулевич: Какая часть ТКО собирается в регионе раздельно и когда планируется переход на 100-процентный раздельный сбор?

Юрий Сердечкин: Частично в ответе на предыдущий вопрос я уже дал пояснения. Учитывая растущую потребность населения в раздельном сборе отходов, в Мурманской области создается коммунальная инфраструктура для раздельного накопления отходов. В ноябре 2020 года региональным оператором совместно с оператором по транспортированию ТКО приобретено и размещено в г. Североморске 75 контейнеров для накопления пластика. С апреля 2021 года 17 контейнеров для накопления пластика размещены регоператором в жилом районе Росляково г. Мурманска. Такие же контейнеры для пластика уже установлены в городах Мурманске, Оленегорске, г. Мончегорске, Кольском, Ловозерском, Терском районах области.

Кроме того, в этом году Мурманская область присоединилась к реализации экологического проекта по сбору макулатуры от населения и юридических лиц «Бумажная помощь», предложенного Межрегиональной экологической и благотворительной общественной организацией «Зеленый полюс». Установлены экомодули на территории крупнейших торговых центров в г. Мурманск и г. Кола.

Сейчас в регионе активно внедряется сортировка отходов на мусоросортировочном комплексе в сельском поселении Междуречье и на сортировочной линии завода термической обработки отходов в г. Мурманск, где сортируется половина всех ТКО Мурманской области. Это позволяет извлекать 11% фракций для вторичной переработки и 16% направлять на энергетическую утилизацию — сжигать. До того, как в регионе началось проведение мусорной реформы, 80% ТКО отправлялось на захоронение. Сейчас мы снизили этот показатель до 73%. К 2024 году на захоронение будет направляться менее 50% отходов.

Пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Сортировка мусора АО «Ситиматик»

Владимир Станулевич: Имелись ли факты выставления региональным оператором необоснованных счетов за утилизацию ТКО, и какие санкции были к нему применены?

Юрий Сердечкин: Утилизация отходов не является регулируемым видом деятельности, за исключением энергетической утилизации, что было отмечено ранее. Если речь идет о коммунальной услуге по обращению с ТКО, которую оказывает региональный оператор, то это полномочия надзорных органов, мы такими сведениями не обладаем.

Владимир Станулевич: Выявлялись ли факты значительной разницы между официальным количеством ТКО на полигонах и их фактическим объемом? Вы обследуете полигоны?

Юрий Сердечкин: На полигонах ТКО установлено весовое оборудование, весь объём ТКО, который привозят транспортные организации на полигон, взвешиваются. Незначительные отклонения существует, они не критичные. При этом у нас всегда есть возможность внесения изменений в схему с целью актуализации объёмных показателей.

Владимир Станулевич: Планируется ли в области строительство мусороперерабатывающих заводов и за счет чьих инвестиций? Что они будут производить?

Юрий Сердечкин: В Мурманской области создана промышленная инфраструктура обработки ТКО. В рамках концессионного соглашения введены в промышленную эксплуатацию полигон и мусоросортировочный комплекс в сельском поселении Междуречье Кольского района, мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск, работает завод термической обработки твердых бытовых отходов АО «Завод ТО ТБО», на котором с этого года начала работу линия сортировки ТКО. Совокупной мощности этих объектов достаточно, чтобы обработать весь объем отходов, производимых в регионе. Поэтому вопрос строительства подобных объектов в настоящее время не рассматривается. При этом в регионе отсутствуют развитые производства по переработке отходов, выделяемых в процессе сортировки ТКО. В основном отобранное сырье направляется на реализацию за пределы региона.

Работа по обращению с отходами в сложных климатических условиях Арктической зоны затратна и не так инвестиционно привлекательна и конкурентоспособна, как аналогичная деятельность в других регионах России.

Однако в последнее время в регионе стали появляться небольшие предприятия по изготовлению строительных материалов, малых архитектурных форм для благоустройства дворовых, городских и парковых пространств и других изделий из пластиковых вторичных ресурсов.

Владимир Станулевич: Будут ли власти региона строить мусоросжигающие установки?

Юрий Сердечкин: В настоящее время такой вопрос не рассматривается.

Пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Сортировочный комплекс АО «Ситиматик»

Владимир Станулевич: Планируется ли на полигонах Вашего региона прием ТКО из других регионов?

Юрий Сердечкин: Не планируется.

Владимир Станулевич: Проходили ли в регионе акции протеста против создания новых полигонов ТКО и связанные с проблемами мусорной реформы?

Юрий Сердечкин: Нет, их не было.

Владимир Станулевич: Что в проведении мусорной реформы стоит скорректировать?

Юрий Сердечкин: Реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей стране очень молода. За последние несколько лет проделана огромная работа, внесены изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую данную сферу, в целом изменилась структура отрасли.

Если внести изменения в законодательную базу можно в относительно короткий срок, изменить сознание людей, убедить их в необходимости бережного отношения к природе путем грамотного обращения с мусором, в короткий срок трудно. Нужна масштабная просветительская и разъяснительная работа.

Жителям Мурманской области и страны надо осознать, что они полноценные участники общей большой работы по сохранения окружающей нас среды и ответственны за природу, которую мы оставим нашим детям и внукам.