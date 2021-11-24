Ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин» комментирует возможный «дипломатический бойкот» США зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале будущего года. Разъясняется, что речь не идет о бойкоте самой Пекинской олимпиады, когда объявлялся бы запрет на участие в ней американских спортсменов. Под бойкотом понимается отказ президента США Джозефа Байдена и других представителей американского правительства присутствовать на торжественном открытии или закрытии всемирных Игр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

Как указывает японское агентство, «бойкот рассматривается как ответ на предполагаемые нарушения Китаем прав человека в отношении уйгурских мусульман в его дальнем западном регионе Синьцзян, который Вашингтон назвал «геноцидом». Приводятся слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая отказалась уточнить, что «дипломатический бойкот» будет означать для администрации, заявив во время очередной пресс-конференции вскоре после выступления Байдена: «У меня просто нет обновленной информации о … каким будет наше присутствие».

Обращается внимание на то, что высказывание Байдена о «бойкоте» прозвучало всего через несколько дней после того, как он провел виртуальную встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в попытке справиться с усиливающимся соперничеством между двумя странами по самым различным вопросам, от торговли до прав человека и проблемы Тайваня.

Как известно, Китай призвал Соединенные Штаты не политизировать Олимпийские игры, подчеркнув при этом, что проблема Синьцзяна является внутренним делом КНР. «Политизация спорта нарушает дух Олимпийских игр», — приводит «Киодо» заявление на пресс-конференции в Пекине официального представителя министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня, который добавил, что Китай сможет «представить простое, безопасное и прекрасное событие для всего мира».

(сс) N509FZ Часы в Пекине, отсчитывающие время до начала Зимних Олимпийских игр

Хотя ожидалось, что Си Цзиньпин в ходе переговоров пригласит американского президента на Олимпиаду, выяснилось, что лидеры двух стран не затрагивали этот вопрос.

В связи с «бойкотом» Байдена в Японии задаются вопросом, какова будет реакция премьер-министра Фумио Кисиды, получи он приглашение Пекина на Олимпиаду. Пока последний воздерживается от прямого ответа на этот вопрос.

«У каждой страны своя позиция и представления. Япония рассмотрит этот вопрос с нашей точки зрения», — сказал Кисида репортерам в офисе премьер-министра.

Американская The Washington Post сообщила, что Байдену была дана официальная рекомендация дипломатического бойкота и он, как ожидается, одобрит ее до конца месяца. Администрация Байдена проинформирует союзников, но предоставит им самим решать, следовать ли примеру США, добавила газета. «Киодо» напоминает, что в мае спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в свете «геноцида» Китая против уйгуров.

Хотя присутствие Кисиды на открытии Пекинской олимпиады позволило бы ему провести долгожданную личную встречу с высшим китайским руководителем и обсудить важные вопросы двусторонних отношений, предыдущий опыт различного рода бойкотов и санкций США в отношении неугодных им стран свидетельствует о том, что Токио неизменно «брал под козырек» и следовал политической линии своего заокеанского сюзерена. То или иное решение Кисиды, безусловно, окажет влияние на отношения двух соседних азиатских государств.

Kremlin.ru Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Кстати, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ все же прибыл на открытие зимней Олимпиады в Сочи, несмотря на «дипломатический бойкот» тогдашних европейских и американского лидеров — Барака Обамы, Дэвида Кэмерона и Франсуа Олланда в связи с их недовольством политикой российского правительства, в частности новыми «антигейскими законами». Но тогда для Абэ «на кону» был вопрос о получении от Москвы Курил, и японец не мог вызывать недовольство «друга Урадзимира»…