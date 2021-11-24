Варшава решила поддержать «украинскую операцию» Вашингтона. Как сообщает портал Onet со ссылкой на дипломатические источники, американцы предупредили польское правительство «о возможном нападении России на Украину» на фоне конфликта на польско-белорусской границе. Утверждается, что США призвали Варшаву «предпринять срочные шаги по созданию совместной коалиции прибалтийских республик, ЕС и Великобритании, чтобы остановить возможные намерения Кремля вторгнуться на Украину».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Польша

Обращает на себя внимание отсутствие в предполагаемой «коалиции» Германии и Франции. Видимо, на них американцы не особо рассчитывают. Зато тут же откликнулась польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью польскому еженедельнику Wprost назвал риск «российского вторжения» на Украину реальным. Правда, премьер использовал при этом довольно необычную аргументацию. Помимо типовых тезисов о «концентрации российских войск на границе» и «российских хакерах» он указал на «пропаганду Кремля, направленную на российское общество», которую увидел в «прославление участия советской России в так называемой Отечественной войне (Второй мировой войне — прим. Wprost)» и «накоплении валютных резервов». Это «говорит о том, что Россия к чему-то готовится». Но к чему? «Мы пока этого не знаем, однако мы должны предполагать худшие сценарии», — отметил Моравецкий. Однако сомнительно, что подобная риторика убедит даже самых «ястребиных» сторонников «Права и Справедливости». В конце концов, Москва никогда не скрывала важность для нашей страны и общества всего, что связано с Великой Отечественной войной, а накоплением валютных резервов российское правительство занимается уже много лет.

Поэтому возникает вопрос, почему польский премьер прибег к столь неубедительным аргументам: то ли иных США не предоставили, то ли Моравецкий решил таким образом дискредитировать «украинскую операцию» Вашингтона, воспринимая ее потенциальной угрозой для Варшавы. Но тогда о чем идет речь? Вероятно, не случайно упоминается миграционный кризис, сложившийся на польско-украинской границе. Высокопоставленные представители PiS заявляют, что он может продлиться несколько месяцев. То есть до января — февраля 2022 года, когда, согласно некоторым американским источникам, Россия и «должна» будет напасть на Украину, отчего приступила к концентрации войск рядом с границей. Однако перемещениям Вооруженных сил России можно дать и другое объяснение. Не исключено, что в Москве просчитали вероятность такого ухудшения социально-экономической и политической ситуации на Украине, которое зимой следующего года выльется в беспорядки с участием армии и парамилитарных националистических группировок. Страна окажется на грани распада, и тогда возможно все.

Официальный twitter премьер-министра Польши (@PremierRP) Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на белорусско-польской границе

В том числе, как заявил в интервью газете «Аргументы и Факты» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, «миллионы украинцев побегут искать приют в других местах». Часть из них направится в Россию, и тогда российской армии придется прийти на помощь пограничникам, чтобы обеспечить эффективную инфильтрацию беженцев, размещение их в теплых помещениях, обеспечение питанием и медицинской помощью. Но другие двинутся через украинско-польскую границу. Как минимум это будут родственники тех нескольких миллионов украинцев, которые уже живут и работают в Польше. Очевидно, что украинская диаспора потребует от Варшавы принять этих людей, и это будет явно не пара-тройка тысяч мигрантов, как на белорусско-польской границе, а десятки или даже сотни тысяч человек. Просчитывает ли «Право и Справедливость» подобный сценарий? Если и да, то вслух об этом не говорит. Но, судя по всему, вероятность его реализации считают высокой в Вашингтоне и Москве.

Об этом свидетельствуют участившиеся контакты американских генштабистов с украинскими и российскими коллегами. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли за последние несколько дней дважды связывался по телефону с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным. Стороны «обсудили перспективы и положение ситуации в области безопасности в Восточной Европе», говорилось в распространенных заявлениях. А вчера, 23 ноября, Милли вышел на начальника Генерального штаба России генерала Валерия Герасимова. Собеседники условились «в соответствии с предыдущей практикой не разглашать конкретные детали их разговора». При этом Москва сообщила, что обсуждались «актуальные вопросы международной безопасности», а Вашингтон, что речь шла о «вопросах безопасности, вызывающих озабоченность». Возможно, дело тут в том, что стороны пока не до конца доверяют друг другу. В частности, СВР России не случайно сравнила нынешнюю ситуацию на Украину с той, что была в Грузии накануне августа 2008 года. То есть когда, по мнению многих экспертов, грузинский президент Михаил Саакашвили неверно истолковал сигналы от США, решив, что Вашингтон поддержит его в нападении на российских миротворцев в Южной Осетии.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Будем надеяться, что сейчас американские и российские военные сработают лучше и смогут поддерживать оперативный контакт такого уровня, который не даст определенным лицам разыграть на Украине сценарий вооруженного конфликта, перерастающего в военный переворот и свержение действующей гражданской администрации. Хотя Милли приходится труднее, чем Герасимову, американскому генералу сковывают руки некоторые чиновники, дипломаты и конгрессмены. Но, как бы то ни было, шансы договориться у Вашингтона и Москвы есть. Что касается Польши, то она пока видится статистом в разворачивающихся событиях. Хорошо уже то, что не жертвой, как это водится в ее истории.