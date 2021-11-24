В Японии опять переполох. Повод — учения с применением размещенных в декабре прошлого года на российских южных Курилах зенитно-ракетных комплексов С-300ВМ. Почему-то рутинные и необходимые для проверки оружия и совершенствования навыков военнослужащих по управлению им учения воспринимаются сынами «нации Ямато» как… подготовка к захвату Японии или, по крайней мере, северного острова Хоккайдо. Это тем более абсурдно, что речь идет об отработке действий с применением сугубо оборонительных систем, которые призваны поражать воздушные цели и не могут быть использованы для «захвата» территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Но такие «подробности», похоже, не интересуют журналистов самой большой по тиражу газеты Японии — «Иомиури симбун», возмутившихся самим фактом проведения учений на территориях, которые якобы принадлежат Японии. Напомним, что новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей инаугурационной речи и интервью уже не раз объявил «суверенитет Японии на четырех островах», имея в виду входящие в состав Российской Федерации острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски. И «объяснил» российским руководителям, что зачем-то до сих пор искомый ими «мирный договор» (через 76 лет после безоговорочной капитуляции Японии и 65 лет после прекращения состояния войны и установления между двумя странами дипломатических и иных отношений в полном объеме) может быть подписан только при условии «возвращения» Москвой выше указанных островов. Естественно, с имеющими важное военно-стратегическое значение проливами и богатейшими 200-мильными эксклюзивными экономическими зонами.

Автор статьи Такэто Кудо пишет: «Я полагаю, что так Россия хотела продемонстрировать внутри страны и за рубежом свой высокий уровень противовоздушного потенциала на северных территориях, которые она считает своими… Согласно заявлению, в ходе маневров было отработано обнаружение условного противника, нарушившего воздушное пространство, запуск ракет и его уничтожение. Восточный военный округ уже испытывал С-300ВМ в апреле этого года».

Mil.ru Расчет С-300

Целью подобных алармических публикаций является возбуждение японского населения и воспитание ненависти к соседней стране, якобы вынашивающей коварные замыслы «захватить и поработить» беззащитную Японию. Такие настроения необходимы японским правящим кругам для согласия японцев с устранением из Конституции ограничений в обладании вооруженными силами, резкого увеличения военного бюджета, создания современнейшего оружия, включая ударное наступательное, принятия военной доктрины, допускающей нанесение «превентивных» ударов по военным базам и объектам сопредельных государств — Китая, России и КНДР.

Судя по сопровождающим подобные статьи о надуманной «российской угрозе» откликам и комментариям японских читателей, своих целей японские проправительственные СМИ добиваются. В панике перед «уничтожением Японии русскими ядерными ракетами» простые японцы уже сами зовут вооружаться и «начать войну против России».

Предоставим читателям ИА REGNUM возможность самим познакомиться в переводе ИноСМИ с тем, как представляют нашу страну японцы и к чему они призывают, забыв о последствиях развязанной их страной мировой войны.

Фута 2: Надо обратить внимание на то, что Россия уже угрожает острову Хоккайдо! Российская империя нацелилась на него! Эта страна — мародер!

Mat: Что происходит?! Это очень опасно с учетом того, что радиус действия С-300ВМ составляет 400 километров. Россия уже неоднократно сбивала гражданские самолеты.

Номо: Скоро российские ядерные ракеты уничтожат Японию.

Хайбору: В ближайшем будущем Россия будет покушаться уже на всю Японию. Она — негодяйка, которая использует Курилы как приманку и вытягивает деньги.

«Завтрак казака». Агитационный плакат времен русско-японской войны

Nak: К сожалению, Япония проиграла во Второй мировой войне, и она должна это признать. И острова отошли России именно потому, что Япония проиграла в войне.

Ji7: Пока Япония молчит, на ее территории уже появились ракеты!

Zvk: Россию надо поссорить с Китаем и способствовать их распаду.

Nak: Чтобы вернуть территории, необходимо построить на Хоккайдо множество баз, как на Окинаве, и начать войну против России.

Нанаси: Скоро уровень жизни на Курилах упадет так низко, что россияне сбегут оттуда. После этого можно будет вести переговоры.

Кан: Японским войскам необходимо построить военные базы на Сэнкаку и проводить военные учения рядом с Сахалином!