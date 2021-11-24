Борьба за мировое лидерство между США и Китаем переходит из экономической плоскости в военно-политическую. Созданы уже две коалиции — активизирован Четырёхсторонний диалог по безопасности, куда входят США, Индия, Япония и Австралия (QUAD). В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия подписали соглашение о создании оборонного, по их заявлениям, альянса AUKUS, одной из важных частей которого стало амбициозное решение о строительстве атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Помимо создания таких блоков, США пытаются вовлечь в антикитайскую уже не только экономическую, но и военно-политическую кампанию те страны региона, которые имеет исторически обусловленные, сохранившиеся до сих пор проблемы в отношениях с КНР. Это, прежде всего, Индия и Вьетнам.

Еще при президенте Трампе в 2018 году было создано объединенное Индо-тихоокеанское командование вооруженных сил США. Концептуальный пересмотр позиций США стал поворотом в сторону стратегического противостояния с КНР и вовлечения в него Индии и стран Юго-Восточной Азии.

Территориальный спор между Индией и КНР известен, вооруженные конфликты с той или иной степенью интенсивности происходят регулярно. Этот спор затрагивает (в том числе) сакральное для сотен миллионов буддистов место — Тибет, столицу буддизма. В Индии действует правительство Тибета в изгнании, там же в изгнании живет далай-лама. Помимо территориальных разногласий, оба гиганта, Китай и Индия, ведут историческую борьбу за лидерство в Азии. По мере восхождения КНР на геополитический олимп Индия все более сближалась с наиболее очевидным противником Китая — США. Сохраняя на высоком уровне отношения и с Россией, понимая все сложности отношений РФ с США, Индия все более последовательно идет в фарватере политики США.

The White House Нарендра Моди и Джо Байден. 25 сентября 2021 года, Вашингтон

Маловероятно, чтобы индийское руководство ввязалось в возможный широкомасштабный военный конфликт, инициированный США и их союзниками. Споры с Китаем внутриконтинентальные, локация этих споров — в труднодоступных районах далеко от береговой линии, где флот США мог бы оказать решающее воздействие.

Тем не менее дальнейшее сближение Индии и США против Китая в условиях отсутствия третьей силы, которой могла бы стать Россия, неизбежно.

У Вьетнама (СРВ) положение гораздо сложнее. СРВ имеет протяженную береговую линию при коротком и легко простреливаемом «плече» вглубь континента, а также сухопутную границу с Китаем. Многочисленные вьетнамо-китайские войны, в том числе в новейшее время (80-е годы 20-го века), не способствовали улучшению вьетнамо-китайских отношений.

СРВ в значительной степени зависит от экономических отношений с Китаем, но после распада СССР, главного союзника Ханоя, выбрала в качестве старшего партнера США. Не продумав последствия неизбежного конфликта между КНР и США, Вьетнам стал проводить совместные военные учения с США, в том числе задействовав бывшую советскую военно-морскую базу Камрань.

Отказ от строительства АЭС, ряд «недоразумений» в военно-техническом сотрудничестве с Россией — не случайности, а следствие влияния США на вьетнамскую политику. Теперь же вьетнамское руководство вынуждено искать компромисс. СРВ не может отказаться от своих претензий в споре за острова в Южно-Китайском море (ЮКМ), но не может и подвергнуть страну военным рискам. В Ханое прекрасно понимают, что в случае военных действий за острова в ЮКМ, где шельф богат нефтью и за которые спорят сразу несколько стран, ни США, ни тем более Индия не окажут ему прямой военной помощи. При этом между Индией и Вьетнамом нет значимого военно-политического сотрудничества.

United States Navy Китайские искусственные острова в Южно-Китайском море

Именно СРВ окажется первой жертвой возможной войны в силу своего геополитического положения, собственной географии.

Предстоящий в ближайшие дни визит в Россию президента СРВ Нгуен Суан Фука неизбежно покажет расхождение российских и вьетнамских интересов. Россия не имеет значительной роли в Юго-Восточной Азии, а ориентация Вьетнама на США ограничивает российско-вьетнамское сотрудничество.

Вьетнам заинтересован в военных поставках из России — от них в значительной степени зависят возможности его военной техники, вплоть до запчастей и обслуживания. Можно уверенно предположить, что действующие контракты будут исполняться. Однако Москва вряд ли согласится на поставки российских систем ПВО и РЭБ, что было бы крайне негативно воспринято в Пекине.

Понимая свое сложное геополитическое положение, Ханой дистанцируется от военно-политических альянсов. Официальные лица Вьетнама сделали соответствующие заявления в Индии и Сингапуре. СРВ не намерена входить в военно-политические блоки, а вопрос спорных островов в Южно-Китайском море должен быть решен исключительно мирными средствами, считают официальные представители Ханоя.

(сс) Cheong Ханой. Вьетнам

Все страны, которые США пытаются вовлечь в антикитайский альянс, имеют колониальное прошлое и помнят его уроки. Разжечь конфликт и заставить воевать друг с другом — азбука колониальной политики. Так было в Цинском Китае, Британской Индии и французской Кохинхине, в Индокитае.

Глобальный конфликт между США и Китаем за лидерство будет неизбежно вовлекать страны региона, подвергая рискам их независимое развитие и само существование.