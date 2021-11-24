Пресс-служба президента России сообщила, что 26 ноября в Сочи российский президент Владимир Путин встретится и проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они приурочены к годовщине подписания 9 ноября 2020 года мирного соглашения, прекратившего вторую карабахскую войну.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджано-армянский конфликт

Напомним, что в последний раз Пашинян и Алиев встречались в январе 2021 года в Москве. Ранее были сообщения о возможности проведении такой встречи снова в российской столице, но они не подтвердились. Эксперты называли внешние причины: вооруженный инцидент на границе, «однодневная война» и акции протеста в Ереване, на которых звучали требования к Пашиняну раскрыть, какой документ он собирается подписать с Алиевым. При этом азербайджанские издания сообщали, что якобы в Москве готовилось заключение соглашения по демаркации границы между двумя странами. Однако Ереван на официальном уровне категорически отрицал даже факт подготовки переговоров с Баку. Но после этого появилось заявление Европейского совета о том, что его главе Шарлю Мишелю удалось в ходе телефонных переговоров Алиевым и Пашиняном достигнуть их согласия на личную встречу в Брюсселе во время саммита Европейского союза и «Восточного партнерства», который пройдет 15 декабря.

Конечно, перенос переговоров между Алиевым и Пашиняном на западную площадку вызвал в экспертном сообществе немало версий. Мы связались по телефону с экс-главой МИД Азербайджана Тофиком Зульфугаровым и попросили его прокомментировать сложившуюся ситуацию. «Я бы не противопоставлял сложившийся после подписания мирного соглашения формат Москва — Баку — Ереван тому, который появляется на западной площадке, — считает Зульфугаров. — Первый является базовым, решает конкретные практические задачи, связанные с реализацией положений мирного соглашения, речь идет о сохранении режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении, а также занимается вопросами разблокировки коммуникаций в регионе. Для этого создана трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Что же касается предстоящих переговоров в Брюсселе, то Азербайджан использует эту площадку для переговорного процесса с целью переориентировать деятельность Минской группы ОБСЕ в направлении решения в регионе в сторону проблем гуманитарного характера. В таком формате могут быть одни только декларации или заявления сторон».

President.az Момент подписания заявления президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. 2020г.

Отсюда вопрос: что именно будут обсуждать Алиев и Пашинян в Сочи? В сообщении Кремля говорится следующее: «Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей». Зульфугаров: «Нужно понимать одно: конфликт окончательно разделился на две составляющие — отдельно карабахская зона и отдельно межгосударственная граница, что может предопределять переговорную повестку Алиева и Пашиняна в Сочи. Мне представляется, что лидеры двух стран будут или могут обсуждать вопрос о заключение так называемого прелиминарного договора, то есть предварительного соглашения, определяющего условия, на которых может быть заключен окончательный мирный договор. При этом Пашинян должен признать фактор территориальной целостности Азербайджана. Но есть нюанс: Баку будут предлагать решить вопрос с самоопределением армян в Карабахе. То есть Армения может сдвинуться в сторону, уступая место Минской группе ОБСЕ. Такой расклад в силу известных причин не устраивает Азербайджан, и ему придется определяться в отношении Минской группы».

Mil.ru Этнические армяне, возвращающиеся в Степанакерт после заявления о прекращении огня. 22 ноября 2020 г

Но как все будет проходить в Сочи и удастся ли сторонам «наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе»? Теперь о другом событии, которое в определенной мере связано с первым хотя бы потому, что появилось почти одновременно с сообщением о проведении саммита в Сочи. Армянская сторона заявила о готовности к нормализации отношений с Турцией и обратилась к России с просьбой содействовать этому процессу. А тут есть свои нюансы. Дело в том, что в сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Пашинян через премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили предлагал ему встретиться, но, по словам Эрдогана, чтобы встреча состоялась, Еревану «нужно предпринять четкие шаги в направлении так называемого Зангезурского коридора. Из Армении на это поступил ответ, что «коридорная логика» для армянской стороны неприемлема, однако Ереван готов к контактам с Анкарой. Но, согласно нашим турецким источникам, Эрдогана не устраивала ситуация, при которой Грузия выступала в роли посредника в отношениях между Арменией и Турцией, хотя в Анкаре понимали, как писало турецкое издание Milliyet, что «грузинский след ведет на Запад».

kremlin.ru Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о прекращении огня в Нагорном Карабахе. 10 ноября 2020 г

Грузия предпочитает в роли посредника либо США, либо Россию, чтобы выставить перед ними некоторые обязательства. Баку «подыгрывал» Тбилиси, когда согласился по его просьбе освободить 15 армянских военнопленных. Анкара могла бы сыграть тоже на стороне Тбилиси, если бы тот поддержал турецкое предложение о создании в Закавказье платформы регионального сотрудничества (формула «3+3). Но этого не произошло. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выдвинул идею создания трехсторонней региональной платформы с участием только Грузии, Азербайджана и Армении. Но чтобы самостоятельно вести такую игру, необходимы серьезные ресурсы, которыми Тбилиси не располагает. К тому же в этой схеме ее зарубежные покровители решили себя не раскрывать. Плюс к тому и то, что Армении не удалось развалить турецко-азербайджанский политико-дипломатический тандем, и теперь она решила переложить решение этой задачи на плечи российской дипломатии.

В этой связи возникает вопрос: а нужно ли России выполнять роль модератора в вопросе налаживания отношений между Анкарой и Ереваном без выполнения ими уже ее условий? Зачем Москве одни только пустые лавры «эффективного посредника» в регионе, памятуя, что ранее Пашинян уже пытался разыграть эту карту с Западом? Хотя Армения зажата между двумя тюркскими государствами и не может самостоятельно договориться с ними. Активное посредничество России позволит Еревану в случае чего приписать ей все грехи. Ведь не секрет, что в этой стране открыто действуют силы, которые приписывают поражение в карабахской войне «тандему Москва — Баку — Анкара». Поэтому порой кажется, что в Армении пытаются использовать Москву как «пожарную команду», таскающую из костра каштаны для других. Конечно, понятно, что в регионе идут динамические процессы, диктующие появление промежуточных решений. Но появится ли кроме России другой статусный посредник в Закавказье? Вот в чем вопрос.